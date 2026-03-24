Рекламный рынок России почти втрое замедлил рост

Рост российского рекламного рынка замедлился. В 2025 году его объем достиг примерно 980 миллиардов рублей, увеличившись за год на 8,5%. Годом ранее рынок вырос на 24%, следует из оценки Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), которую приводит РБК.

Снижение темпов роста в ассоциации объяснили замедлением общеэкономической динамики в стране. Там отметили, что рекламная индустрия напрямую зависит от состояния экономики и реагирует на изменения деловой активности вместе с другими секторами.

Наиболее заметный рост в 2025 году показал сегмент наружной рекламы, он увеличился примерно на 12%. Видеореклама выросла на 10%, интернет-реклама — на 9%. Вместе с тем в нескольких сегментах рекламные доходы сократились. Так, в аудиорекламе снижение составило 4%, в издательском бизнесе — 5%. Внутри этого сегмента сильнее всего просели печатные издания — на 12%.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

По данным АКАР, региональный рекламный рынок без учета Москвы в 2025 году вырос лишь на 1% и составил около 125 миллиардов рублей. Среди крупнейших городов положительную динамику показали Санкт-Петербург и Екатеринбург, тогда как в Казани объем рекламы за год снизился.

Общий объем рынка маркетинговых коммуникаций превысил 2,4 триллиона рублей — это на 15% больше, чем годом ранее. В Ассоциация развития интерактивной рекламы среди основных тенденций на 2026 год называют переход к модели расчета стоимости секунды пользовательского внимания, а также более широкое использование генеративных моделей искусственного интеллекта в рекламной индустрии.