EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Sony повысила цены на всю линейку PlayStation 5

2 минуты чтения 22:10

Компания Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5. Японская корпорация объяснила свое решение сложной ситуацией в мировой экономике, говорится на официальном сайте PlayStation.Blog.

«Мы понимаем, что изменения цен влияют на наше сообщество, и после тщательной оценки пришли к выводу, что это был необходимый шаг, чтобы мы могли и дальше предоставлять игрокам по всему миру инновационный и высококачественный игровой опыт», — написала Sony.

Изменения вступят в силу 2 апреля 2026 года по всему миру. В среднем цены вырастут на 18-20%. Так, в США цена на базовую модель PS5 с дисковым приводом вырастет с 550 до 650 долларов. Цифровая версия без привода будет стоить 600 долларов вместо 500, модель Pro подорожает с 750 до 900 долларов.

Аналитики в разговоре с Reuters заявили, что повышение цен на консоли, вероятно, затормозит рост рынка видеоигр в этом году. Разработчик игры Fortnite, компания Epic Games, также сослалась на низкие продажи консолей, объяснив, что это была одна из причин, почему компании пришлось сократить 1000 рабочих мест.

Sony повышает цены на игровые консоли не в первый раз. Например, в апреле 2025 года компания увеличила стоимость PS5 по всему миру на 25%. Тогда компания объяснила свое решение повысить розничную цену на PlayStation 5, тоже сославшись на «сложную экономическую обстановку, включая высокую инфляцию и колебания обменных курсов».

Индустрия видеоигр значительно пострадала, когда президент США Дональд Трамп впервые ввел торговые пошлины в 2025 году. Из-за этого в Европе стоимость консоли уже тогда выросла на 50 евро и достигла 500 евро, а в Великобритании — на 40 фунтов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

