Эксперты рассказали об опасности банковских переводов

Даже небольшие и регулярные банковские переводы могут быть признаны подозрительными и привести к блокировке счета или проверкам со стороны силовиков. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на управляющего партнера агентства ВМТ Консалт Екатерину Косареву.

По ее словам, незаконными признаются операции, связанные с нарушением законодательства, прежде всего требований закона о противодействии отмыванию доходов. Банковские системы автоматически анализируют транзакции по ряду формальных признаков. Например, внимание может привлечь фигурирование одной из сторон в реестрах лиц, ранее замеченных в сомнительных операциях, или использование устройства, фигурировавшего в мошеннических схемах.

Эксперт отметила, что существуют и более спорные признаки, которые иногда приводят к необоснованным блокировкам. Среди них нетипичные для клиента операции, необычные суммы, регион или время перевода. Особое внимание уделяется крупным переводам через систему быстрых платежей с последующей отправкой средств третьим лицам, с которыми ранее не было взаимодействия.

Банки и налоговые органы также отслеживают регулярные поступления средств, которые могут выглядеть как оплата товаров или услуг. Например, одинаковые переводы за аренду жилья при отсутствии статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. Под подозрение могут попасть и небольшие сборы денег, в том числе родительские взносы в школах и детских садах.

Кроме того, системы анализируют назначение платежа. Упоминание запрещенных веществ, нелегальной продукции или даже шутливых формулировок, таких как «взятка», может стать поводом для проверки.