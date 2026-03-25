СМИ: Индия отказалась от доллара в расчетах за российскую нефть

Индийские нефтеперерабатывающие компании начали оплачивать российскую нефть в рупиях через зарубежные банковские счета российских поставщиков. Они отказываются от долларовых расчетов из-за санкционных рисков, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, средства сначала зачисляются на специальные счета за пределами Индии, а затем конвертируются в другие валюты, прежде всего дирхам ОАЭ и китайский юань. В качестве альтернатив также рассматриваются сингапурский и гонконгский доллары, однако возможность их использования зависит от позиции конкретных банков, участвующих в расчетах.

Такая схема начала использоваться после того, как власти США выдали Индии и ряду других стран временное разрешение на оплату части поставок российской нефти. Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США позволяет рассчитываться за нефть, уже загруженную на танкеры и находящуюся в море, а само разрешение действует до 4 апреля.

Bloomberg отмечает, что российские компании заинтересованы в сохранении бездолларовых механизмов расчетов и после возможного ужесточения санкций. По данным агентства, в операциях уже участвуют некоторые индийские банки.

По данным СМИ, индийские нефтеперерабатывающие компании ранее уже использовали альтернативные валюты при расчетах за российскую нефть, в том числе китайский юань. Государственные компании временно отказались от этой практики на фоне напряженных отношений между Нью-Дели и Пекином, однако частные переработчики продолжили применять подобные схемы, поскольку часть трейдеров не принимала другие способы оплаты.

Как отмечают в комментарии Bloomberg аналитики Deutsche Bank, расширение расчетов за нефть в национальных валютах может со временем ослабить роль доллара как основной валюты мировой торговли энергоресурсами.