Экономика

СМИ: Индия отказалась от доллара в расчетах за российскую нефть

2 минуты чтения 19:03

Индийские нефтеперерабатывающие компании начали оплачивать российскую нефть в рупиях через зарубежные банковские счета российских поставщиков. Они отказываются от долларовых расчетов из-за санкционных рисков, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, средства сначала зачисляются на специальные счета за пределами Индии, а затем конвертируются в другие валюты, прежде всего дирхам ОАЭ и китайский юань. В качестве альтернатив также рассматриваются сингапурский и гонконгский доллары, однако возможность их использования зависит от позиции конкретных банков, участвующих в расчетах.

Такие расчеты стали возможны благодаря временному разрешению властей США на закупку части российской нефти. Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США позволяет оплачивать нефть, уже загруженную на танкеры и находящуюся в море. Разрешение действует до 4 апреля.

Bloomberg отмечает, что российские компании заинтересованы в сохранении бездолларовых механизмов расчетов и после возможного ужесточения санкций. По данным агентства, в операциях уже участвуют некоторые индийские банки.

По данным СМИ, индийские нефтеперерабатывающие компании ранее уже использовали альтернативные валюты при расчетах за российскую нефть, в том числе китайский юань. Государственные компании временно отказались от этой практики на фоне напряженных отношений между Нью-Дели и Пекином, однако частные переработчики продолжили применять подобные схемы, поскольку часть трейдеров не принимала другие способы оплаты.

Как отмечают в комментарии Bloomberg аналитики Deutsche Bank, расширение расчетов за нефть в национальных валютах может со временем ослабить роль доллара как основной валюты мировой торговли энергоресурсами.

