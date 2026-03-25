СМИ рассказали о рекордных доходах России от нефти

В данный момент Кремль получает столько дохода от продажи нефти, сколько не получал с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это произошло из-за скачкообразного роста цен и увеличения объемов поставляемой нефти, сообщает Bloomberg.

Поставки сырой нефти выросли из-за войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива, которые значительно повысили цены на энергоресурсы. Однако на рекордную прибыль Кремля повлияло и решение США о временном снятии санкций с российской нефти, отмечает издание.

Власти США разрешили до 11 апреля покупать нефть и нефтепродукты из России, которые были погружены на танкеры не позднее 12 марта. В результате среднесуточные доходы Кремля от поставок нефти увеличились почти вдвое: с около 135 миллионов до 270 миллионов долларов.

Так, за последнюю неделю 37 танкеров вывезли 28,5 миллиона баррелей нефти российской марки Urals, что превышает показатели предыдущего периода. Морской экспорт России в среднем составил 3,6 миллиона баррелей в сутки за четыре недели по 22 марта включительно, подсчитало Bloomberg. Это примерно на 160 тысяч баррелей в день больше, чем за период по 15 марта.

Одним из главных ее покупателей стала Индия. К тому же российская нефть продается индийским покупателям с наценкой около пяти долларов к эталонной марке Brent, хотя ранее энергоресурсы из России поставлялись на индийский рынок со скидкой.

Издание пишет, что за последний месяц Россия заработала в неделю в среднем 1,71 миллиарда долларов. Это наивысший показатель дохода, начиная с марта 2022 года, когда российская армия вторглась на территорию Украины.