EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Налоговая ужесточит контроль за оплатой безналом в магазинах

2 минуты чтения 15:46 | Обновлено: 16:13

Федеральная налоговая служба (ФНС) России готовится с 2027 года ужесточить контроль за безналичными платежами в розничной торговле. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава ФНС Даниил Егоров, передает РИА «Новости». 

По его словам, в рамках «проекта по обелению» налоговая служба предложила систему, которая будет состыковать данные контрольно-кассовой техники и информацию по транзакциям в рознице. Такое решение он объяснил тем, что «не все компании, к сожалению, четко декларируют все, что у них прошло при расчетах карточками или в любой другой форме безналичного платежа».

«Примерно 83-84% оборота розницы у нас будет покрыто 100% валидированием, что это учтено в налоговой базе. Это достаточно сложный проект, и спасибо банкам, которые в нем участвовали, чтобы обкатать. Мы планируем его запускать начиная с 2027 года», — рассказал Егоров.

Сейчас, по словам главы ФНС, более 80% оборота платежей в рознице осуществляется в безналичной форме. «Что, конечно, с точки зрения прозрачности и налогового администрирования нас крайне устраивает», — добавил он.

Ранее объединение «Опора России» выяснило, что после налоговой реформы в России начал расти теневой сектор. Согласно исследованию, за последний квартал о таком росте сообщили 42% респондентов из малых и средних предприятий. Особенно заметно это в сфере ремонта и техосмотра автомобилей (69,5%), бьюти-индустрии (66%) и гостиничном бизнесе (59%).

Высокий рост «тени» (более 40%) также был зафиксирован в сфере образования, здравоохранения, фармацевтики, сельском и лесном хозяйстве. Партнер юридической фирмы «МЭФ Legal» Вадим Зарипов заявил, что в нынешних условиях уход в теневой сектор остается одним из немногих способов снизить налоговую нагрузку.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

