Экономика

Власти задумались о налоге на некоторые банковские переводы

2 минуты чтения 11:02

Этой осенью российский Минфин будет обсуждать введение НДС на переводы, которые россияне совершают через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает РБК.

«Мы те изменения [налоговые], которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменения на данный момент и дальше к осени будем принимать решение о необходимости внести корректировки», — заявил Сазанов.

По его словам, сейчас Минфин не намерен вводить дополнительные налоги на банковские операции. В конце ноября прошлого года Владимир Путин подписал закон, отменив тем самым освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. В январе Минфин объяснил в письме Центробанку, что переводы между счетами и с помощью СБП не облагаются НДС.

В ноябре в ведомстве заявили, что отмена льгот на НДС принесет бюджету около 30 миллиардов рублей, но не нанесет серьезного вреда развитию безналичных платежей.

28 ноября Путин подписал закон, который повысил НДС на два процентных пункта — с 20% до 22%. Документ вступил в силу с 1 января. Власти обещали, что эта мера не скажется или незначительно скажется на населении. Тем не менее, российские бизнесмены сравнили нововведения с «установкой виселицы», поскольку, помимо поднятия налоговой ставки, был снижен порог для упрощенной системы налогообложения — с 60 миллионов рублей до 20 миллионов.

В начале января Центробанк предупредил россиян о росте цен из-за повышения НДС, а к концу месяца жители страны рассказали в соцсетях, что они «охерели» от инфляции, и пожаловались на почти двукратный рост цен.

Также в начале года россияне стали жаловаться на кратно выросшие счета за ЖКХ, однако власти заявили, что тарифы не поднимались, а лишь «корректировались» на 1,7% из-за выросшего НДС. В марте в соцсетях появились ролики с пустыми торговыми центрами по всей России. При этом Центробанк утверждает, что влияние повышения НДС на россиян оказалось «ограниченным».

