Экономика

СМИ: власти России начали сомневаться в необходимости сокращения расходов

2 минуты чтения 07:45

Конфликт между США, Израилем и Ираном, приведший к росту стоимости нефти и газа на мировых рынках, повлиял на планы российских властей — теперь они не уверены, что им придется сокращать расходы. Об этом пишет Reuters.

За несколько дней до первых ударов по Ирану министр финансов России Антон Силуанов анонсировал изменение величины бюджетного правила — она определяет, в каких случаях власти продают или покупают валюту и золото на рынке. Решение так и не было оглашено — Reuters отмечает, что неожиданный рост доходов напрямую повлиял на изменение планов властей.

Анонимные источники рассказали изданию, что рост мировых цен на энергоносители вернул российским чиновникам оптимизм. Некоторые из них уверены, что цены на нефть будут оставаться высокими и в случае, если конфликт на Ближнем Востоке внезапно закончится.

Еще две недели назад, как сообщалось в материале Reuters, правительство России готовилось к сокращению «некритичных» бюджетных расходов на 2026 год. Агентство отмечало, что власти обсуждали возможность уменьшить расходы на 10% из-за резкого падения доходов бюджета в первые месяцы нового года.

Проблемы бюджета были связаны в первую очередь с падением нефтегазовых доходов — в январе и феврале они сократились вдвое. Агентство Reuters отмечало, что одним из методов борьбы с растущим дефицитом в правительстве считали изменение бюджетного правила — снижение его показателя позволило бы властям снизить объемы продажи валюты и сохранить активы Фонда национального благосостояния.

Reuters считает, что нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле вырастут на 70% по сравнению с мартом и вернутся на уровень октября 2025 года. Агентство со ссылкой на источник отмечает, что бюджетное правило не будет изменено до 2027 года.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории