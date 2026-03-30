В России хотят автоматически штрафовать работодателей

Министерство труда России рассматривает возможность автоматического возбуждения дел против работодателей, которые не передают сведения о сотрудниках в Социальный фонд. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.

Речь идет о нарушениях, связанных с несвоевременной передачей данных о приеме на работу и увольнении сотрудников. Такие сведения формируют электронную трудовую книжку, и их отсутствие может привести к проблемам с подтверждением стажа, получением пособий и трудоустройством. Сейчас ответственность наступает по многоступенчатой схеме: сначала нарушение фиксирует Социальный фонд, затем материалы передаются в Государственную инспекцию труда, которая оформляет протокол и выносит постановление.

Эксперты отмечают, что действующая система работает медленно, а срок давности по административным делам составляет один год. В результате часть нарушений не успевает дойти до наказания. По оценкам специалистов, автоматическая фиксация нарушений без составления протокола может значительно увеличить количество дел.

В настоящее время штрафы за подобные нарушения относительно невелики. Для должностных лиц они составляют от 300 до 500 рублей, а для компаний — по 500 рублей за каждого сотрудника, сведения о котором не были переданы. При этом автоматизированные системы способны анализировать данные без участия инспекторов, используя алгоритмы для выявления ошибок и несоответствий.

По словам юристов, чаще всего нарушения встречаются у малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, где наблюдается высокая текучесть кадров. Крупные компании и государственные организации, как правило, сдают отчетность своевременно.

Эксперты подчеркивают, что внедрение автоматической системы может повысить эффективность контроля, однако существует риск технических ошибок и сбоев, которые способны привести к необоснованным штрафам. В связи с этим важным условием специалисты называют возможность оперативного обжалования таких решений.