EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Малый бизнес рассказал о массовом уходе в «тень» после увеличения налогов

2 минуты чтения 10:02

Российский теневой сектор начал расти после налоговой реформы, в ходе которой власти обязали малый бизнес с годовым оборотом от 20 миллионов рублей уплачивать НДС. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование объединения «Опора России».

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

За последний квартал рост теневого сектора в своем сегменте заметили около 42% респондентов. В некоторых сферах процент оказался значительно выше — например, такую динамику отметили 69,5% участников опроса из сектора техосмотра и ремонта автотранспорта, 66% респондентов из бьюти-индустрии, 59% предпринимателей столкнулись с этим явлением в гостиничном бизнесе.

Высокой (больше 40%) оказалась доля отметивших рост «тени» в секторах образования, здравоохранения, фармацевтики, сельского и лесного хозяйства. Партнер юридической фирмы «МЭФ Legal» Вадим Зарипов отметил, что в сегодняшних условиях уход в теневой сектор остается одним из немногих способов снизить налоговую нагрузку.

Также Зарипов рассказал, что величина налогов — лишь один из факторов, влияющих на поведение предпринимателей, однако именно она способна стать «последней каплей» при накоплении критической массы причин, которые вместе запускают разрушительные для бизнеса процессы.

Всего в исследовании приняли участие почти 3,4 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране, среди респондентов преобладали микропредприятия со штатом до пяти человек и оборотом в 20-60 миллионов рублей в год. Опрос проводился в феврале-марте 2026 года.

Респонденты также рассказали о падении рентабельности своего бизнеса за последний квартал (это отметили 73% участников опроса) и снижении спроса (64%). Чаще всего снижение спроса наблюдалось в сферах бьюти-индустрии (80%), стоматологии (79,5%) и техобслуживания и авторемонта (76%). Каждый третий участник исследования также отметил, что столкнулся с неплатежами со стороны контрагентов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
