Малый бизнес рассказал о массовом уходе в «тень» после увеличения налогов

Российский теневой сектор начал расти после налоговой реформы, в ходе которой власти обязали малый бизнес с годовым оборотом от 20 миллионов рублей уплачивать НДС. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование объединения «Опора России».

За последний квартал рост теневого сектора в своем сегменте заметили около 42% респондентов. В некоторых сферах процент оказался значительно выше — например, такую динамику отметили 69,5% участников опроса из сектора техосмотра и ремонта автотранспорта, 66% респондентов из бьюти-индустрии, 59% предпринимателей столкнулись с этим явлением в гостиничном бизнесе.

Высокой (больше 40%) оказалась доля отметивших рост «тени» в секторах образования, здравоохранения, фармацевтики, сельского и лесного хозяйства. Партнер юридической фирмы «МЭФ Legal» Вадим Зарипов отметил, что в сегодняшних условиях уход в теневой сектор остается одним из немногих способов снизить налоговую нагрузку.

Также Зарипов рассказал, что величина налогов — лишь один из факторов, влияющих на поведение предпринимателей, однако именно она способна стать «последней каплей» при накоплении критической массы причин, которые вместе запускают разрушительные для бизнеса процессы.

Всего в исследовании приняли участие почти 3,4 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране, среди респондентов преобладали микропредприятия со штатом до пяти человек и оборотом в 20-60 миллионов рублей в год. Опрос проводился в феврале-марте 2026 года.

Респонденты также рассказали о падении рентабельности своего бизнеса за последний квартал (это отметили 73% участников опроса) и снижении спроса (64%). Чаще всего снижение спроса наблюдалось в сферах бьюти-индустрии (80%), стоматологии (79,5%) и техобслуживания и авторемонта (76%). Каждый третий участник исследования также отметил, что столкнулся с неплатежами со стороны контрагентов.