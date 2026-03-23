Экономика

Минфин захотел усилить контроль за банковскими переводами россиян

2 минуты чтения 22:53 | Обновлено: 22:54

Министерство финансов подготовило законопроект, который позволит расширить обмен данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России. Инициатива направлена на то, чтобы выявить доходы россиян, маскируемые под банковские переводы от других физических лиц, сообщают «Ведомости».

Сейчас ФНС может обратиться к банкам за финансовой информацией о человеке только при наличии предусмотренных законных оснований. Из-за этого значительная часть доходов физлиц, поступающих в виде переводов на карту, фактически остается вне поля зрения налоговых органов, утверждает издание. 

К тому же, как отмечают «Ведомости, банковские переводы между физлицами не облагаются налогом, так как формально они могут рассматриваются как безвозмездные поступления. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под такие «подарки» нередко маскируются, например, платежи за аренду.

Минфин же хочет сократить «серую зону», в которой государство не получает доходов от налоговых поступлений из-за того, что банковские переводы не облагаются НДФЛ.

Нововведения предполагают, что ФНС будет систематически передавать Центробанку сведения, полученные от банков. В частности, налоговая будет сообщать о категориях доходов физических лиц.

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств», — рассказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Новые нормы вступят в силу через девять месяцев после официального опубликования закона.

