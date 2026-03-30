EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Более 60% банков столкнулись с убытками или падением прибыли в России

2 минуты чтения 09:52

В феврале более 60% банков столкнулись с падением прибыли или убытками, следует из данных Банка России. По словам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», на это повлияло множество факторов, среди которых снижение ключевой ставки, рыночная позиция и специализация банка. 

По итогам февраля 2026 года снижение прибыли или убыток зафиксировали около 200 кредитных организаций. Это более 60% банков, работающих на рынке свыше двух лет, при этом годом ранее доля таких банков составляла только 47%. 

Основное ухудшение показателей в этом году зафиксировали малые и средние банки, а также большинство кредитных организаций с участием нерезидентов. В то же время крупнейшие игроки рынка, входящие в топ-10 по активам, продемонстрировали рост прибыли, в среднем почти вдвое.

Эксперты связали такую динамику прежде всего со стабильным снижением ключевой ставки. С июня 2025 года по февраль 2026 года она сократилась на 5,5 процентного пункта (до 15,5%). По словам директора группы Kept по стратегическому консультированию и трансформации Дениса Левицкого, ухудшение качества заемщиков и, как следствие, увеличение резервов по корпоративным кредитным портфелям приводит и к снижению прибыли в среднем сегменте банковского сектора. Он утверждает, что этот процесс будет продолжаться и в 2026 году.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет будет наблюдаться увеличение расходов банков вследствие инфляции, роста налоговой нагрузки, затрат на импортозамещение и внедрение таких систем, как цифровой рубль»,— сказал Левицкий. По его мнению, наиболее чувствительными к этим изменениям остаются банки среднего размера.

При этом в целом по сектору прогнозы остаются умеренно позитивными. По оценкам Банка России, чистая прибыль банковской системы в 2026 году может составить 3,3–3,8 триллиона рублей. Эксперты пояснили, что такой результат во многом будет обеспечен устойчивыми результатами крупнейших участников рынка, которые благодаря масштабу бизнеса демонстрируют более стабильную динамику доходов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

