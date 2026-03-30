Более 60% банков столкнулись с убытками или падением прибыли в России

В феврале более 60% банков столкнулись с падением прибыли или убытками, следует из данных Банка России. По словам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», на это повлияло множество факторов, среди которых снижение ключевой ставки, рыночная позиция и специализация банка.

По итогам февраля 2026 года снижение прибыли или убыток зафиксировали около 200 кредитных организаций. Это более 60% банков, работающих на рынке свыше двух лет, при этом годом ранее доля таких банков составляла только 47%.

Основное ухудшение показателей в этом году зафиксировали малые и средние банки, а также большинство кредитных организаций с участием нерезидентов. В то же время крупнейшие игроки рынка, входящие в топ-10 по активам, продемонстрировали рост прибыли, в среднем почти вдвое.

Эксперты связали такую динамику прежде всего со стабильным снижением ключевой ставки. С июня 2025 года по февраль 2026 года она сократилась на 5,5 процентного пункта (до 15,5%). По словам директора группы Kept по стратегическому консультированию и трансформации Дениса Левицкого, ухудшение качества заемщиков и, как следствие, увеличение резервов по корпоративным кредитным портфелям приводит и к снижению прибыли в среднем сегменте банковского сектора. Он утверждает, что этот процесс будет продолжаться и в 2026 году.

«Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет будет наблюдаться увеличение расходов банков вследствие инфляции, роста налоговой нагрузки, затрат на импортозамещение и внедрение таких систем, как цифровой рубль»,— сказал Левицкий. По его мнению, наиболее чувствительными к этим изменениям остаются банки среднего размера.

При этом в целом по сектору прогнозы остаются умеренно позитивными. По оценкам Банка России, чистая прибыль банковской системы в 2026 году может составить 3,3–3,8 триллиона рублей. Эксперты пояснили, что такой результат во многом будет обеспечен устойчивыми результатами крупнейших участников рынка, которые благодаря масштабу бизнеса демонстрируют более стабильную динамику доходов.