EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В России впервые за 25 лет сократилось число магазинов

2 минуты чтения 14:29

Количество торговых точек в России стало сокращаться впервые с начала 2000-х годов. Эксперты связывают эту проблему с приходом онлайн-магазинов, налоговыми изменениями и ростом себестоимости торговли на фоне снижения потребления и высокой продуктовой инфляции. Об этом пишет Forbes.

«Мы подвели статистику и обнаружили, что в Москве количество торговых точек с начала 2025 года к началу 2026-го сократилось с 87 тысяч до 82,5 тысячи», — рассказал основатель консалтинговой компании INFOLine Иван Федяков.

По его словам, схожая ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге. Если к началу 2025 года в городе было 44 тысячи торговых точек, то к началу 2026-го их число сократилось до 42,2 тысячи.

«В целом по стране ситуация не лучше, чем в столицах. И это касается всех торговых точек — от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды», — сказал Федяков.

Основатель INFOLine назвал три причины сокращения числа оффлайн-магазинов. Во-первых, это активное развитие онлайн-торговли и маркетплейсов. Во-вторых, в России выросла себестоимость торговли, в то время как ее маржинальность наоборот снизилась. В-третьих, власти внесли изменения в налоговое законодательство. С января 2026 года лимит для упрощенной системы налогообложения снизили с 60 до 20 миллионов рублей в месяц, поэтому многие магазины с более высокими оборотами будут вынуждены закрываться, отметил Федяков. 

«Сокращение числа магазинов происходит впервые в современной истории. Даже во время пандемии, когда был нанесен сильный удар по отрасли, большинство магазинов, хоть и постояли закрытыми, потом продолжили работу. Когда в 2022-м с рынка уходили иностранные компании и массово закрывали магазины, на их места очень быстро вставали российские ретейлеры. Тогда это не привело к сокращению количества магазинов, а в 2025-м, когда особых потрясений мы не наблюдали, вдруг зафиксировали значительное снижение», — добавил основатель INFOLine.

Ранее INFOLine зафиксировал в России рекордное с 2017 года падение показателя открытия новых магазинов у дома. Так, по данным консалтинговой компании, число новых магазинов шаговой доступности в 2025 году сократилось в шесть раз. 

Партнер One Story Ольга Сумишевская сообщила Forbes, что причины сокращения таких сетей разные. По ее словам, у «Светофора» возникли юридические трудности и проблемы с контролирующими органами, «ВкусВилл» сделал ставку на онлайн-продажи, а у «Красного и белого» есть законодательные ограничения, которые ограничивают развитие сети.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

