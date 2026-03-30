СМИ: снижение цен на туры в ОАЭ замедлило инфляцию в России

2 минуты чтения 13:05 | Обновлено: 13:07

Цены на поездки в Объединенные Арабские Эмираты заметно упали после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что повлияло на замедление инфляции в России, выяснили «Известия». Так, Росстат зафиксировал снижение стоимости туров в Эмираты с конца февраля по 23 марта на 2-3%. На рынке, тем временем, снижение заметно еще сильнее.

В январе «Известия» сообщили, что Росстат включил поездки россиян в ОАЭ в перечень товаров и услуг, используемых для расчета инфляции. Подобное решение тогда объяснили ростом спроса и расходов на такие туры.

По официальной статистике Росстата, как подсчитали журналисты, в феврале туры подорожали почти на 20% по сравнению с январем, а уже с конца февраля по 23 марта цены упали на 2–3%. Однако реальные скидки на рынке оказались значительно выше. Так, если в феврале недельный тур на двоих в 4-5-звездочные отели стоил 160–190 тысяч рублей, то к апрелю цены опустились до 95-130 тысяч, то есть на 25-40%. «Горящие» же предложения опустились до 75-90 тысяч в 3-звездочных отелях и от 105 тысяч в 5-звездочных, а скидки у крупных туроператоров теперь доходят 30-40% из-за слабого спроса и избытка чартеров, пишут «Известия».

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал, что в марте цены откатились от пиковых значений. По его словам, массовый сегмент туров на 7-10 ночей стоил 120-170 тысяч рублей на двоих, а акции и «горящие» предложения предлагали скидки до 20-25%, иногда ниже витринных цен.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что в марте туры в ОАЭ подешевели на 10-20% в Москве и до 50% в ряде регионов. При этом число бронирований сократилось почти на 20% по сравнению с февралем. Разница между официальными данными и ситуацией на рынке объясняется методологией, отмечают «Известия». Так, Росстат учитывает средние цены по широкому набору туров, а рынок реагирует на распродажи непроданных путевок.

Доцент РЭУ им. Плеханова Елена Никольская утверждает, что на удешевление туров повлияла и сезонность. Апрель и май в ОАЭ являются началом жаркого сезона с дневной температурой +32…+38 градусов Цельсия, когда интерес к поездкам традиционно снижается.

Эксперты подчеркнули, что влияние туризма на инфляцию носит эпизодический характер. По оценке Кабакова, инфляция по итогам 2026 года с учетом геополитических факторов составит 5,5-7,5%. Мильчакова прогнозирует 4,5-5,5%, а старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин считает, что показатель будет в диапазоне 5-6% и зависит от бюджетных расходов и внешних рисков, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

