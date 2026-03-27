Экономика

На одном из крупнейших предприятий России задумались о сокращении рабочей недели

07:56 | Обновлено: 07:59

Руководство компании «КамАЗ» рассматривает возможность сократить рабочую неделю на один день для своих сотрудников уже с 1 июня. Об этом пресс-служба «КамАЗ» рассказала ТАСС.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Возможное сокращение недели не коснется работников подразделений, занимающихся «непрерывным производством». Компания рассматривает эту меру из-за «негативной конъюнктуры» на рынке грузовиков.

ТАСС отмечает, что компания хочет снизить годовой план производства. Руководство «КамАЗ» считает, что рынок имеет слабые перспективы роста. При этом в заявлении для агентства компания заявила о давлении «остатков завезенной техники» китайских производителей.

В компании рассказали, что российский рынок грузовиков в 2026 году сократился на 40% год к году. Показатели продаж «КамАЗ» упали на 15%, рыночная доля производителя при этом увеличилась до 37%. Приоритетом в текущем экономическом положении в компании считают выполнение заказов российского Минобороны и других государственных заказчиков.

Если сокращение рабочей недели состоится, то компания планирует выполнить все социальные обязательства перед своими сотрудниками, отмечает ТАСС. В прошлом году «КамАЗ» уже задействовал эту меру, в августе компания объявила о сокращении на день рабочей недели в подразделениях с неполной загрузкой.

К полной рабочей неделе компания вернулась только в ноябре. Издание «Бизнес онлайн» со ссылкой на экспертов отмечало, что «КамАЗ», вероятно, смог получить новый государственный заказ, который позволил ему избежать еще одного сокращения рабочей недели. При этом «КамАЗ», по словам Владимира Путина, остается одним из крупнейших промышленных предприятий России.

Переход на четырехдневную рабочую неделю стал частым явлением в крупных российских компаниях во второй половине 2025 года — это коснулось и государственных компаний. Из-за сокращения экспорта и падения внутреннего спроса они стремились уменьшить фонд заработной платы, не увеличивая при этом уровень безработицы в стране.

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
