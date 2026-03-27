На одном из крупнейших предприятий России задумались о сокращении рабочей недели

Руководство компании «КамАЗ» рассматривает возможность сократить рабочую неделю на один день для своих сотрудников уже с 1 июня. Об этом пресс-служба «КамАЗ» рассказала ТАСС.

Возможное сокращение недели не коснется работников подразделений, занимающихся «непрерывным производством». Компания рассматривает эту меру из-за «негативной конъюнктуры» на рынке грузовиков.

ТАСС отмечает, что компания хочет снизить годовой план производства. Руководство «КамАЗ» считает, что рынок имеет слабые перспективы роста. При этом в заявлении для агентства компания заявила о давлении «остатков завезенной техники» китайских производителей.

В компании рассказали, что российский рынок грузовиков в 2026 году сократился на 40% год к году. Показатели продаж «КамАЗ» упали на 15%, рыночная доля производителя при этом увеличилась до 37%. Приоритетом в текущем экономическом положении в компании считают выполнение заказов российского Минобороны и других государственных заказчиков.

Если сокращение рабочей недели состоится, то компания планирует выполнить все социальные обязательства перед своими сотрудниками, отмечает ТАСС. В прошлом году «КамАЗ» уже задействовал эту меру, в августе компания объявила о сокращении на день рабочей недели в подразделениях с неполной загрузкой.

К полной рабочей неделе компания вернулась только в ноябре. Издание «Бизнес онлайн» со ссылкой на экспертов отмечало, что «КамАЗ», вероятно, смог получить новый государственный заказ, который позволил ему избежать еще одного сокращения рабочей недели. При этом «КамАЗ», по словам Владимира Путина, остается одним из крупнейших промышленных предприятий России.

Переход на четырехдневную рабочую неделю стал частым явлением в крупных российских компаниях во второй половине 2025 года — это коснулось и государственных компаний. Из-за сокращения экспорта и падения внутреннего спроса они стремились уменьшить фонд заработной платы, не увеличивая при этом уровень безработицы в стране.