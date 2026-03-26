Минфин ответил на вопрос о планах повысить налоги в России

Министр финансов Антон Силуанов в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ответил на вопрос о том, планируется ли повышение налогов в России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Антон Германович, вопрос один хотя бы: налоги повышать будете?» — спросил министра глава РСПП Александр Шохин. По его словам, компании в России «как бы ждут того, что очередной какой-то виток повышения налогов будет иметь место».

Глава Минфина ответил, что сейчас основная задача правительства состоит в том, чтоб обеспечить сбалансированный бюджет за счет оптимизации расходов и повышения эффективности налогового администрирования.

«Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. В предыдущие годы провели два таких изменения налоговой системы, сейчас сосредоточимся именно на имплементации тех решений, которые были приняты. Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача — это улучшение администрирования», — сказал Силуанов.

В ходе съезда министр также призвал бизнес снижать издержки и повышать производительность, как это делает правительство с бюджетом.

«Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности. И вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительность труда — то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, ну и, конечно, экономике в целом», — утверждает Силуанов.

По его словам, аналогичная работа проводится и в правительстве. «Сегодня основная работа правительства, я думаю, что коллеги мои согласятся, — это работа с бюджетом, с балансом бюджета. Не только на текущий год, но и на предстоящую перспективу. Мы активно работаем с расходами», — подчеркнул министр.

В частности, по его словам, в правительстве применяется подход «нулевого бюджетирования», когда каждая статья бюджета анализируется с нуля, чтобы выявить приоритетные направления, такие как технологический суверенитет и адресная социальная поддержка.