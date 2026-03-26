Российский миллиардер обвинил ЦБ в убийстве экономики

Основатель компании «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко, занимающий 127 строчку рейтинга Forbes с состоянием в 20,4 миллиарда долларов, заявил Радио РБК, что нынешнее развитие российской экономики он считает «более негативным, чем позитивным».

Проблемы в экономике России он связал с денежно-кредитной политикой, которая ее «убивает». Мельниченко также назвал два «вызова», к которым привела нынешняя денежно-кредитная политика.

«Первое — это стоимость денежных средств. Подобная стоимость делает невозможным введение любой разумной экономической деятельности в долгосрочной перспективе. В принципе, цель ее достигается, экономика убивается, исчезает, соответственно, разрыв выпуска и предложения в связи с исчезновением выпуска», — заявил предприниматель.

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

Второй «вызов» заключается в искусственно завышенном курсе рубля, который не соответствует «фундаментальным значениям» и лишает российских экспортеров конкурентоспособности. По словам Мельниченко, помимо этих двух «вызовов» существует множество других.

Недавно Владимир Путин признал спад в российской экономике, указав на снижение макроэкономических показателей. В то же время он заявил, что это не было неожиданным явлением. До этого в Минэкономразвития заявили о снижении ВВП на 2,1% в январе этого года по отношению к январю прошлого года, что стало первым падением этого показателя в годовом выражении с 2023 года. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в свою очередь, спрогнозировали замедление экономики России до конца этого года на фоне медленного снижения ключевой ставки.