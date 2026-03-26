Власти рассказали о плане спасения «Почты России» за счет бизнеса

Минцифры предложило разработать единую электронную почтовую систему, к которой подключат госорганы, например, Центробанк, а также юридические лица, ИП и самозанятых. Об этом пишут «Известия».

По их данным, правительство установит размер платы для адресов в этой системе. Их использование для бизнеса станет обязательным. В случае неуплаты почтовые ящики будут блокировать, а сведения об их «недостоверности» передавать в налоговую службу. При этом для физических лиц систему хотят сделать бесплатной.

Отмечается, что эти предложения содержатся в новой редакции законопроекта по поддержке «Почты России». Впервые его представили в феврале, но с тех пор в него вносили изменения, а сам документ возмутил представителей бизнеса, которые увидели в нем ограничения конкуренции на рынке.

Из последней версии законопроекта убрали пункт о создании специального фонда для ремонта почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Его хотели пополнять раз в квартал с помощью отчислений операторов доставки в 3%.

При этом для доставки посылок курьерским службам предлагается ввести обязательную лицензию. Для получения лицензий почтовым операторам нужно будет иметь уставный капитал не менее пяти миллионов рублей, объем торговых средств — от одного до двух миллиардов, обеспечение рисков — от 100 до 200 миллионов. Действие лицензии хотят ограничить 10 годами. Госпошлина за лицензию будет отличаться в зависимости от уровня оператора: федеральный, региональный или местный. «Почту России» от пошлин хотят освободить вовсе.

Также предлагается обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях, а «Почте России» хотят предоставить право продавать безрецептурные препараты.

В то же время представители бизнеса скептически отнеслись к предлагаемым нововведениям. Так, в Wildberries&Russ заявили, что в компании не видели нового текста законопроекта, но текущую версию руководство поддерживать не намерено.