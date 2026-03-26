Экономика

Власти рассказали о плане спасения «Почты России» за счет бизнеса

2 минуты чтения 12:04

Минцифры предложило разработать единую электронную почтовую систему, к которой подключат госорганы, например, Центробанк, а также юридические лица, ИП и самозанятых. Об этом пишут «Известия».

По их данным, правительство установит размер платы для адресов в этой системе. Их использование для бизнеса станет обязательным. В случае неуплаты почтовые ящики будут блокировать, а сведения об их «недостоверности» передавать в налоговую службу. При этом для физических лиц систему хотят сделать бесплатной.

Отмечается, что эти предложения содержатся в новой редакции законопроекта по поддержке «Почты России». Впервые его представили в феврале, но с тех пор в него вносили изменения, а сам документ возмутил представителей бизнеса, которые увидели в нем ограничения конкуренции на рынке.

Из последней версии законопроекта убрали пункт о создании специального фонда для ремонта почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Его хотели пополнять раз в квартал с помощью отчислений операторов доставки в 3%.

При этом для доставки посылок курьерским службам предлагается ввести обязательную лицензию. Для получения лицензий почтовым операторам нужно будет иметь уставный капитал не менее пяти миллионов рублей, объем торговых средств — от одного до двух миллиардов, обеспечение рисков — от 100 до 200 миллионов. Действие лицензии хотят ограничить 10 годами. Госпошлина за лицензию будет отличаться в зависимости от уровня оператора: федеральный, региональный или местный. «Почту России» от пошлин хотят освободить вовсе.

Также предлагается обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях, а «Почте России» хотят предоставить право продавать безрецептурные препараты.

В то же время представители бизнеса скептически отнеслись к предлагаемым нововведениям. Так, в Wildberries&Russ заявили, что в компании не видели нового текста законопроекта, но текущую версию руководство поддерживать не намерено.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля