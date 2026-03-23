Путин признал спад российской экономики

Основные макроэкономические показатели России в 2026 году начали снижаться, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова передала пресс-служба Кремля.
«Низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает. В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8%», — сказал Путин со ссылкой на данные Росстата.
Он также добавил, что добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, причем еще до повышения мировых цен на энергоносители из-за войны США и Израиля против Ирана.
Путин призвал принять «взвешенные решения» для обеспечения долгосрочной устойчивости федерального бюджета на фоне роста дефицита и снижения доходов. По его словам, состояние бюджетной системы — важное условие экономического роста.
По итогам января–февраля федеральный бюджет столкнулся с дефицитом в размере 3,5 триллиона рублей, а общие доходы снизились. В этих условиях, подчеркнул Путин, необходимо уделить особое внимание сбалансированности финансовой системы.
Ранее Минэкономразвития сообщило о сокращении ВВП в январе — это стало первым спадом экономики с 2023 года. По официальным данным, в прошлом году экономический рост в стране замедлился почти в пять раз — до 1%, что оказалось примерно вдвое ниже первоначальных прогнозов правительства.
Изначально власти прогнозировали экономический рост в текущем году более чем на 2%, однако позже ожидания были пересмотрены до 1,3%. При этом, по данным агентства Bloomberg, в Минэкономразвития рассматривают возможность дальнейшего снижения прогноза — вплоть до 0,7%.
Также обсуждается сокращение бюджета на фоне падения сырьевых доходов в начале года примерно в два раза. По информации источников агентства, под него могут попасть почти все расходы, за исключением военных и защищенных статей, включая социальные выплаты.
Замедление экономической активности может привести к недобору ненефтегазовых доходов бюджета, несмотря на налоговую реформу, включающую повышение косвенных налогов и нагрузки на бизнес. Об этом заявил заведующий лабораторией бюджетной политики Институт экономической политики имени Егора Гайдара Илья Соколов.
По его оценке, бюджет может недополучить около 500 миллиардов рублей поступлений от НДС и еще 100–200 миллиардов рублей налога на прибыль. С учетом вероятного превышения расходов примерно на триллион рублей общий дефицит бюджета может вырасти почти до восьми триллионов рублей вместо ранее запланированного сокращения.