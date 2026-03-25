Экономика

Владельцам нескольких квартир захотели поднять налоги

2 минуты чтения 17:18

Союз финансистов России предложил повысить налоговую нагрузку на владельцев трех и более квартир, чтобы увеличить доходы региональных бюджетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленные организацией инициативы.

Речь идет не о новом отдельном налоге, а о повышающем коэффициенте к существующему налогу на имущество. Его предлагается применять в случаях, когда совокупная кадастровая стоимость недвижимости превышает установленный порог (например, 100 миллионов рублей). По словам главы комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина, приобретение трех и более квартир часто связано со сдачей жилья в аренду, однако соответствующие доходы не всегда отражаются в налоговой базе регионов.

Эксперты отмечают, что изменения могут затронуть прежде всего владельцев дорогой недвижимости. По оценкам участников рынка, для собственников жилья массового сегмента налоговая нагрузка существенно не изменится, тогда как владельцы премиальной и инвестиционной недвижимости будут платить больше.

Среди других инициатив по увеличению доходов региональных бюджетов есть также предложение  обязать владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов платить налог на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов. Сейчас вопрос их налогообложения трактуется неоднозначно, однако переход к такой модели, по оценкам юристов, почти всегда приводит к росту платежей для бизнеса.

Кроме того, Союз финансистов предложил снизить порог выручки для применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Авторы инициативы считают, что это позволит сократить переход компаний на более льготный налоговый режим.

Также обсуждается идея распределять налог на прибыль компаний между регионами пропорционально фактическим доходам на их территории, а транспортный налог для каршеринга — в зависимости от использования автомобилей в конкретных субъектах. Эти меры направлены на перераспределение налоговой базы в пользу региональных бюджетов.

