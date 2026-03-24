ЦБ оценил влияние повышения налогов на экономику России

2 минуты чтения 17:43

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина оценила влияние повышения налога на добавленную стоимость (НДС), вступившего в силу с начала 2026 года, на инфляцию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственного корреспондента, присутствовавшего на на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год.

«Всех беспокоило, как повышение НДС и в целом весь комплекс налоговых изменений повлияют на рост цен, не приведут ли они к новому витку инфляции. Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе и феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным», — заявила Набиуллина.

При этом она уточнила, что вклад налоговых изменений в инфляцию составил чуть более одного процентного пункта. «Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимыми: все повышение налогов было бы в значительной степени перенесено в цены. Но этого не произошло», — отметила глава Центробанка России.

«В конце этого года мы сможем сказать, что период высокой инфляции, который растянулся на пять лет, наконец остался позади. И уже можно будет рассчитывать на умеренные рыночные процентные ставки и проще планировать развитие бизнеса на годы вперед», — пообещала Набиуллина. 

При этом она оговорилась, что на такие результаты можно рассчитывать, если в течение года ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозами Центрального банка.

