EN
EN
Рассылка
Экономика

Власти решили подойти к оптимизации бюджета с нуля

14:57 | Обновлено: 15:30

Российские власти планируют пересмотреть расходные части бюджета, в том числе и запланированные на 2026 год показатели, уже согласованные ранее. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отмечает «Агентство».

Правительство планирует применить метод «нулевого бюджетирования» (также известный как «бюджетирование с нулевой базой») — он подразумевает полный пересмотр доходных и расходных частей бюджета в начале периода. При нем не учитываются прошлогодние показатели, а обоснование всех расходов проводится заново.

Силуанов отметил, что приоритетом при планирование бюджета станут траты на «технологические суверенитет», а также адресность в распределении мер социальной поддержки. По его словам, власти уже начали пересматривать принятые ранее решения. 

Выступление чиновника состоялось в рамках съезда «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП). Председатель РСПП Александр Шохин спросил Силуанова, планируют ли власти новое увеличение налогов. 

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
В ответ министр заявил, что в предыдущие годы правительство уже провело два изменения налоговой системы — сейчас оно сосредоточено на исполнении принятых решений. Основной задачей Минфин считает улучшение качества администрирования. 

Ранее СМИ сообщили о планах российских властей резко сократить расходы бюджета уже в 2026 году. По данным Reuters, власти собираются урезать расходные статьи на 10%, сократив «несущественные расходы». 

Агентство отмечало, что правительство не планирует сокращать военные расходы, зарплаты чиновникам и социальные выплаты — расходы на последние власти не хотят снижать из-за опасений за потенциальное недовольство в обществе. 

Позже из-за начала конфликта между США, Израилем и Ираном, который привел к росту цен на нефть и газ на мировых рынках, российские власти начали сомневаться в необходимости сокращения расходов. Об этом также сообщало Reuters.

По данным источников агентства, изменение стоимости на энергоносители вернуло российским чиновникам оптимизм. Некоторые из них считают, что высокие цены на нефть могут сохраниться даже в случае быстрого окончания конфликта на Ближнем Востоке.

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля