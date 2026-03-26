Власти решили подойти к оптимизации бюджета с нуля

Российские власти планируют пересмотреть расходные части бюджета, в том числе и запланированные на 2026 год показатели, уже согласованные ранее. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отмечает «Агентство».

Правительство планирует применить метод «нулевого бюджетирования» (также известный как «бюджетирование с нулевой базой») — он подразумевает полный пересмотр доходных и расходных частей бюджета в начале периода. При нем не учитываются прошлогодние показатели, а обоснование всех расходов проводится заново.

Силуанов отметил, что приоритетом при планирование бюджета станут траты на «технологические суверенитет», а также адресность в распределении мер социальной поддержки. По его словам, власти уже начали пересматривать принятые ранее решения.

Выступление чиновника состоялось в рамках съезда «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП). Председатель РСПП Александр Шохин спросил Силуанова, планируют ли власти новое увеличение налогов.

В ответ министр заявил, что в предыдущие годы правительство уже провело два изменения налоговой системы — сейчас оно сосредоточено на исполнении принятых решений. Основной задачей Минфин считает улучшение качества администрирования.

Ранее СМИ сообщили о планах российских властей резко сократить расходы бюджета уже в 2026 году. По данным Reuters, власти собираются урезать расходные статьи на 10%, сократив «несущественные расходы».

Агентство отмечало, что правительство не планирует сокращать военные расходы, зарплаты чиновникам и социальные выплаты — расходы на последние власти не хотят снижать из-за опасений за потенциальное недовольство в обществе.

Позже из-за начала конфликта между США, Израилем и Ираном, который привел к росту цен на нефть и газ на мировых рынках, российские власти начали сомневаться в необходимости сокращения расходов. Об этом также сообщало Reuters.

По данным источников агентства, изменение стоимости на энергоносители вернуло российским чиновникам оптимизм. Некоторые из них считают, что высокие цены на нефть могут сохраниться даже в случае быстрого окончания конфликта на Ближнем Востоке.