Из России до конца года могут уйти 13 брендов

Российский рынок в 2026 году могут покинуть 13 брендов, часть из которых уже полностью закрыла торговые точки. Об этом РИА «Новости» сообщили в консалтинговой компании CMWP.

Аналитики компании провели исследование и выяснили, что сейчас в стадии закрытия находятся российские fashion-бренды Mollis, Modis, Zenden, Kovik Urban Vibes, Yollo и Orby (детские товары), а также немецкий бренд Bugatti. При этом российский бренд детских товаров Pelican фактически переходит в онлайн-формат. Отмечается, что офлайн у него осталась лишь одна торговая точка.

По данным CMWP, в процессе оптимизации розничной сети находятся бренды Desport (спортивные товары), Motherbear (детские товары), «Домотехника», Gloria Jeans и Cats & Dogs (товары для животных). Российские бренды Cosareve и Pink Punk, в свою очередь, приостановили деятельность, а турецкий Les Benjamins и российский Face Code уже закрыли свои магазины в 2026 году.

Ранее руководитель направления торговой и гостиничной аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Валерия Шураева рассказала, что зарубежные бренды, вышедшие на рынок Москвы с 2023 года, освободили около 24 тысяч квадратных метров торговых площадей. По ее словам, AC&Co, MUDO и Les Benjamins полностью закрыли свои сети в столице. Бренды DUB, Replay и Vilet сократили занимаемые площади, а 22|11 прекратил работу офлайн-магазинов и перешел в онлайн-формат.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

О том, что Gloria Jeans собирается закрыть четверть своих магазинов ранее сообщал РБК со ссылкой на источники на рекламном рынке, рынке коммерческой недвижимости и внутри торговой сети. По их словам, компания в течение этого года может закрыть 150-200 своих магазинов. Это около четверти из оставшихся на конец 2025 года 574 точек компании.

Один из источников предположил, что компания, вероятно, будет закрывать точки по мере истечения договоров аренды с владельцами торговых центров.