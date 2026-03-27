Экономика

Из России до конца года могут уйти 13 брендов

2 минуты чтения 11:18

Российский рынок в 2026 году могут покинуть 13 брендов, часть из которых уже полностью закрыла торговые точки. Об этом РИА «Новости» сообщили в  консалтинговой компании CMWP.

Аналитики компании провели исследование и выяснили, что сейчас в стадии закрытия находятся российские fashion-бренды Mollis, Modis, Zenden, Kovik Urban Vibes, Yollo и Orby (детские товары), а также немецкий бренд Bugatti. При этом российский бренд детских товаров Pelican фактически переходит в онлайн-формат. Отмечается, что офлайн у него осталась лишь одна торговая точка.

По данным CMWP, в процессе оптимизации розничной сети находятся бренды Desport (спортивные товары), Motherbear (детские товары), «Домотехника», Gloria Jeans и Cats & Dogs (товары для животных). Российские бренды Cosareve и Pink Punk, в свою очередь, приостановили деятельность, а турецкий Les Benjamins и российский Face Code уже закрыли свои магазины в 2026 году.

Ранее руководитель направления торговой и гостиничной аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Валерия Шураева рассказала, что зарубежные бренды, вышедшие на рынок Москвы с 2023 года, освободили около 24 тысяч квадратных метров торговых площадей. По ее словам, AC&Co, MUDO и Les Benjamins полностью закрыли свои сети в столице. Бренды DUB, Replay и Vilet сократили занимаемые площади, а 22|11 прекратил работу офлайн-магазинов и перешел в онлайн-формат.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

О том, что Gloria Jeans собирается закрыть четверть своих магазинов ранее сообщал РБК со ссылкой на источники на рекламном рынке, рынке коммерческой недвижимости и внутри торговой сети. По их словам, компания в течение этого года может закрыть 150-200 своих магазинов. Это около четверти из оставшихся на конец 2025 года 574 точек компании.

Один из источников предположил, что компания, вероятно, будет закрывать точки по мере истечения договоров аренды с владельцами торговых центров.

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
