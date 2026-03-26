СМИ: начало года оказалось худшим для ресторанного рынка России за четверть века

Начало 2026 года оказалось худшим для ресторанного рынка России за последние 25 лет, отрасль сталкивается с массовым закрытием точек даже в городах-миллионниках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», издание отмечает, что количество чеков в ресторанах и барах Москвы снизилось на 12% год к году за неполные три месяца. В Санкт-Петербурге наблюдается падение на 8%.

В среднем по России количество чеков сократилось на 3%. Негативную динамику в секторе объясняют сокращением активности потребителей. Значительное влияние на общепит оказало и повышение налогов — с 1 января 2026 года НДС должны платить и участники отрасли, годовой оборот которых превышает 20 миллионов рублей. Ранее это правило затрагивало компании с оборотом более 60 миллионов рублей в год.

Эффект оказался настолько значительным, что уже в марте Минфин предложил освободить от обязанности платить НДС организации и предпринимателей в сфере общепита, которые работают по упрощенной и патентной системам налогообложения.

Однако повышение налогов коснулось всего звена поставщиков — например, выросли акцизы на алкоголь, а продукты начали стоить дороже из-за перехода многих поставщиков на уплату НДС. Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин отметил, что цены на некоторые продукты выросли на 30%.

Посещаемость заведений снижается и из-за падения доходов потребителей. «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфию Шиляеву отмечает, что с самими большими рисками сталкиваются рестораны со средним чеком в 1,5-3 тысячи рублей на человека.

Другие эксперты не согласились с Шиляевой. Они отметили, что падение средней величины чека и частоты визитов наблюдается даже в сегменте фастфуда. Также они рассказали, что рестораны вступили в конкуренцию с ритейлерами, которые предоставляют россиянам возможность заказать готовую еду на дом или купить ее в торговых сетях.

Количество ликвидаций компаний в сфере общепита в феврале 2026 года увеличилось до 29% год к году, отмечает издание. Количество заявок на открытие точек по франшизе снизилось на 47,5% год к году