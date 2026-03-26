EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ: Путин предложил миллиардерам добровольно «скинуться» на войну

2 минуты чтения 21:24 | Обновлено: 21:35

После выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Владимир Путин провел закрытую встречу с крупными бизнесменами, сообщает The Bell.

Список участников встречи был засекречен. Тем не менее источник издания рассказал, что Путин обсуждал с российскими олигархами войну в Украине и различные возможности ее финансирования.

Собеседники The Bell передали суть выступления Путина словами: «Будем воевать» и «дойдем до границы Донбасса». После чего он предложил предпринимателям сделать добровольные взносы на финансирование войны.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Привлечь миллиардеров к добровольному финансирования войны, по данным издания, предложил главе «Роснефти» Игорю Сечину. Эту идею назвали желанием «потрясти бизнес в тяжелое для страны время». Накануне Сечин ее якобы изложил Путину в письме.

Некоторые бизнесмены, как утверждает The Bell, на просьбу Путина «скинуться» на войну откликнулись прямо во время закрытой встречи. Так, миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейманом Керимовым якобы обещал внести 100 миллиардов рублей. Семье Кермиова до начала войны в Украине принадлежало 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс».

Предложение Путина поддержал еще как минимум один крупный бизнесмен, присутствовавший на встрече. Однако сумму своего взноса в финансирование боевых действий он не назвал.

Ранее на съезде РССП Путин призвал сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и «не проедать» доходы. Он отметил, что уже завтра котировки могут измениться в худшую сторону, поэтому российским властям и предпринимателям стоит придерживаться «умеренно консервативного» подхода в сфере бюджетных трат.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

