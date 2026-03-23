«Белые» банкоматы захотели установить в России

Дочернее подразделение Банка России компания «Росинкас» анонсировала появление в стране сети «белых» банкоматов — с их помощью пользователи смогут снимать деньги с любых карт без комиссии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на президента «Росинкаса» Сергея Верейкина.

Компания отмечает, что установка таких банкоматов поможет решить проблему с их доступностью в отдаленных регионах страны. Количество банкоматов в стране на начало 2026 года было минимальным за последние 16 лет.

Одной из причин такой негативной динамики Верейкин назвал большие затраты банков на обслуживание банкоматов в труднодоступных местах. Из-за этого банки стремятся сократить их количество, одновременно устанавливая сразу несколько устройств в других точках.

Эту проблему «Росинкас» предлагает решить со своим участием — банки за подключение к системе «белых» банкоматов будут переводить «небольшую» плату. В дальнейшем они будут использовать систему по подписочной модели или оплачивать только объем проведенных транзакций своих клиентов. Для россиян использование таких банкоматов обещают сделать бесплатным.

Верейкин считает, что предлагаемая им система будет выгодна для банков, поскольку они смогут оказывать услуги клиентам, отказавшись от владения самими банкоматами. Россияне же получат пользу от роста показателя физической доступности устройств, которые будет расположены не только в зонах коммерческой рентабельности.

«Росинкас» приступил к тестированию системы в Тамбовской области, пока в нем участвуют региональные банки. Верейкин рассказал, что инициаторами идеи выступили сами организации, которые захотели сэкономить на инкассации.

Примерные сроки реализации проекта или начала его тестирования на всей территории России в материале не называются. РИА «Новости» не обращались за комментарием в пресс-службы крупных банков.