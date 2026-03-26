Путин призвал «не проедать» нефтяные доходы

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) состоялся в Москве. Во время выступления перед собравшимися Владимир Путин призвал сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть, сообщает РБК.

«Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить их на дивиденды или, что касается государства, раздуть бюджетные траты. Нужно сохранять благоразумие», — заявил Путин.

Он отметил, что уже завтра цены на нефть могут измениться в худшую сторону, поэтому российским властям и предпринимателям стоит придерживаться «умеренно консервативного» подхода в сфере бюджетных трат.

Bloomberg писало, что после резкого роста цена на энергоресурсы, начавшегося из-за войны в Иране, Кремль получает столько дохода от продажи нефти, сколько не получал с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным издания, среднесуточные доходы России от поставок нефти увеличились почти вдвое: с около 135 миллионов до 270 миллионов долларов.

Вместе с этим за последний месяц Россия зарабатывала в неделю в среднем 1,71 миллиарда долларов. Это наивысший показатель дохода, начиная с марта 2022 года. Одной из причиной увеличения прибыли Кремля стало и то, что власти США разрешили до 11 апреля покупать нефть и нефтепродукты из России, которые были погружены на танкеры не позднее 12 марта.

При этом министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News говорил, что доходы Кремля от снятия санкций будут не столь значительными, какими всем кажутся. Подсчеты американского Минфина показывают, что Россия получит лишь два миллиарда долларов дополнительных доходов за тот месяц, в течение которого США разрешили покупателям приобретать российскую нефть.