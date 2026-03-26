Экономика

Путин призвал «не проедать» нефтяные доходы

2 минуты чтения 18:17

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) состоялся в Москве. Во время выступления перед собравшимися Владимир Путин призвал сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть, сообщает РБК.

«Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить их на дивиденды или, что касается государства, раздуть бюджетные траты. Нужно сохранять благоразумие», — заявил Путин.

Он отметил, что уже завтра цены на нефть могут измениться в худшую сторону, поэтому российским властям и предпринимателям стоит придерживаться «умеренно консервативного» подхода в сфере бюджетных трат.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Bloomberg писало, что после резкого роста цена на энергоресурсы, начавшегося из-за войны в Иране, Кремль получает столько дохода от продажи нефти, сколько не получал с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным издания, среднесуточные доходы России от поставок нефти увеличились почти вдвое: с около 135 миллионов до 270 миллионов долларов.

Вместе с этим за последний месяц Россия зарабатывала в неделю в среднем 1,71 миллиарда долларов. Это наивысший показатель дохода, начиная с марта 2022 года. Одной из причиной увеличения прибыли Кремля стало и то, что власти США разрешили до 11 апреля покупать нефть и нефтепродукты из России, которые были погружены на танкеры не позднее 12 марта.

При этом министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News говорил, что доходы Кремля от снятия санкций будут не столь значительными, какими всем кажутся. Подсчеты американского Минфина показывают, что Россия получит лишь два миллиарда долларов дополнительных доходов за тот месяц, в течение которого США разрешили покупателям приобретать российскую нефть.

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
