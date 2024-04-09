«Группировка» Алексея Навального

В «экстремистском деле ФБК» уже как минимум 53 фигуранта. Среди них не только соратники Алексея Навального, но и простые, а порой вообще случайные люди. Их преследуют за репосты в соцсетях, надписи на снегу или донат в 200 рублей. Несмотря на то что ФБК расформировали еще в 2021 году, российские власти продолжают возбуждать уголовные дела под надуманными предлогами, а правозащитники считают, что под угрозой тысячи россиян. «Холод» рассказывает, зачем Кремль выдумали новую версию дела ЮКОСа и что будет дальше.

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27 марта 2024 года сотрудники полиции задержали журналистку SOTAvision Антонину Фаворскую, и через два дня суд отправил ее в СИЗО. После допросов и судебного заседания стало понятно, что профессиональную работу Фаворской сочли «участием в экстремистской деятельности» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Журналистку обвинили в «сборе материалов, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК».

Фаворская при этом в ФБК никогда не работала. Более того, заниматься журналистикой она начала лишь весной 2022 года, спустя полгода после того, как ФБК был расформирован. «Они судят меня за статью о том, как во ФСИН пытали Навального», — успела крикнуть Фаворская, когда после судебного заседания приставы уводили ее в наручниках из зала суда.

Натяжка на экстремизм

По подсчетам «Холода», по «экстремистскому делу ФБК» обвинили уже не менее 53 человек по всей России. Вероятно, в действительности фигурантов больше: «Холод» собрал только те случаи, информация про которые публиковалась в СМИ.

Журналистка Антонина Фаворская в суде, 29 марта 2024 года. Фото: Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix

Часть из этих людей, как Фаворскую, обвиняют в участии в экстремистской деятельности. Сотрудников расформированного ФБК и бывших координаторов штабов Навального в разных городах обвиняют в организации экстремистского сообщества (за организацию, в отличие от участия, следует более суровый приговор). Еще часть людей обвиняют в финансировании экстремистской деятельности за донаты ФБК.

Как ФБК признали экстремистской организацией 9 июня 2021 года Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального «экстремистскими организациями». Судебные заседания тогда проходили в закрытом режиме, адвокаты стороны защиты заявляли, что никаких доказательств непосредственного экстремистской деятельности обвинение так и не предъявило. По словам адвоката защиты Владимира Воронина, доводы прокуратуры сводились к следующему: «На протяжении последних лет на территории Российской Федерации неоднократно нарушался закон. Так как нарушался закон, виноваты в этом ФБК, ФГЗП и ШН. Поэтому давайте признаем их экстремистскими». Суд вынес обвинительный приговор, решение вступило в силу 4 августа 2021 года. 31 августа 2021 года ФБК официально прекратил существование в качестве юридического лица.

Помимо экстремистских статей, фигурантам зачастую «в нагрузку» добавляют обвинения за вовлечение несовершеннолетних в деятельность, которая может быть для них опасна, и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, — все это увеличивает сроки наказания.

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По подсчетам «Холода», 18 человек из 53 обвиняемых по «экстремистскому делу ФБК» уже осуждены. 19 человек успели уехать из России до задержания: почти все они заочно арестованы и объявлены в розыск. Еще 16 человек ожидают вынесения приговора: 12 находятся в СИЗО, один — под подпиской о невыезде, еще один — на свободе с обязательством о явке, статус двух людей неизвестен. Всем им грозит реальный срок: по практике легче всего обходятся с людьми, которых обвиняют в финансировании ФБК — им назначают штрафы, а нескольких обвиняемых в организации и участии в экстремистской деятельности приговорили к условным срокам — в случаях, когда они признали вину и выступили на стороне обвинения в делах против соратников.

Подавляющее большинство из 53 обвиняемых внесены в список террористов и экстремистов — это значит, что у них заблокированы российские банковские счета.

График показывает, когда возбуждались дела против фигурантов «экстремистского дела ФБК». Во многих случаях «Холод» не может установить точную дату: зачастую о фигурантах «дела ФБК» становилось известно лишь в момент их задержания, обыска или когда внесения список террористов и экстремистов.

Первые обвинения в рамках «экстремистской деятельности ФБК» были выдвинуты против самого Алексея Навального и его ближайших соратников — это произошло осенью 2021 года, буквально сразу после того, как суд признал ФБК «экстремистской организацией». Вторым этапом (декабрь 2021 года) стали обыски, допросы и задержания бывших координаторов штабов Навального в регионах.

В течение 2022 года власти продолжили обвинять региональных координаторов штабов: часть из них заочно, в связи с их отъездом из России. С августа 2022 года уголовные дела начали возбуждать за финансирование ФБК (всего на момент выхода публикации известно о 15 обвиняемых за донаты).

Больше всего уголовных дел (20) было возбуждено в 2023 году: тогда продолжили задерживать адвокатов Алексея Навального и людей, которые донатили ФБК, а кроме того, задерживали и обвиняли случайных людей, чья связь со структурами ФБК неочевидна, а сами задержанные ее отрицают.

За три месяца 2024 года обвинение по «экстремистскому делу Навального» выдвинуто уже против девяти человек: среди них региональные активисты, люди, которые донатили ФБК, журналистка, адвокат Навального и две бывшие сотрудницы ФБК.

«Задача [силовиков] заключается в том, чтобы напугать. Для этого не обязательно сажать за решетку много человек. Достаточно приговорить нескольких, но заметных. Независимые СМИ информацию донесут до целевой аудитории — тем самым будет достигнут эффект, схожий с тем, как если бы эти репрессии были массовыми», — считает Иван Павлов, адвокат, основатель правозащитных проектов «Команда 29» и «Первый отдел».

Сейчас, когда идут судебные разбирательства по обвинениям против конкретных людей, власти уже не доказывают конкретную экстремистскую деятельность каждого из обвиняемых — им достаточно доказать причастность к работе «экстремистской» ФБК или штабов Навального.

Адвокат Валерия Ветошкина, которая участвовала в защите ФБК, когда организацию признали экстремистской, объясняет логику властей: «В парадигме прокуратуры любая оппозиционная деятельность теперь считается экстремистской. Вы можете менять власть путем участия в выборах, но если вы выводите людей на улицы, то это “призывы к насильственной смене режима”, а значит — экстремизм».

Иван Павлов уверен, что сам процесс доказывания вины в судах значительно деградировал. «Последовательность размышлений заурядного следователя вполне может перетечь в приговор суда. Поэтому притянуть к деятельности ФБК могут любого», — говорит он.

Новый ЮКОС

Похожим образом через конвейер «экстремистских дел» проходят люди, которых обвиняют в причастности к Свидетелям Иеговы: по информации правозащитного проекта «Мемориал» преследованию подверглись уже почти 700 человек.

В конце 2023 года «экстремистским» признали «международное движение ЛГБТ». Пользуясь накатанной в делах Свидетелей Иеговы и «экстремистского дела ФБК» практикой, следователи теперь с легкостью могут привлекать к ответственности новых фигурантов.

«Дело ФБК — корневое, как дело ЮКОСа в свое время. Из него могут тянуться новые дела много лет. Вероятность этого сценария большая, судя по тому, что смерть Навального не остановила процесс. В 2019 году обыски и аресты банковских счетов произведены у более чем 200 человек. Донатили ФБК чуть ли не 20 тысяч человек. Потенциал у дела большой», — считает правозащитник, знакомый с делом ФБК, поговоривший с «Холодом» на условиях анонимности.

Преследование за причастность к «движению ЛГБТ» уже началось: в марте 2024 года были арестованы арт-директор и администратор оренбургского гей-клуба Pose — им вменяют организацию деятельности «экстремистской организации». Вскоре после задержания их внесли в список террористов и экстремистов. В ближайшее время стоит ожидать роста числа обвиняемых по «экстремистским» статьям в привязке к разным организациям в России.

«По линии ЛГБТ точно стоит ожидать сценарий Свидетелей Иеговы и десятки уголовных дел. Сейчас [кейс в Оренбурге] отработают, создадут прецедент, напишут методичку и разошлют во все регионы в центры по противодействию экстремизму указание искоренить любые подпольные гей-клубы, вечеринки и любые проявления ЛГБТ-активности», — считает правозащитник.

«Таких дел будет больше. Мой прогноз таков, что скоро экстремистскими организациями будут признавать независимые СМИ, — говорит Иван Павлов. — А дальше к уголовной ответственности будут привлекать не только журналистов, но и тех, кто распространяет материалы (например, делает репосты). Но и к этому люди смогут приспособиться и найдут способы, как выйти из такой ситуации».

На примере обвиняемых по «экстремистскому делу ФБК» можно проследить, как именно государство преследует своих оппонентов.

Фото: Евгений Фельдман

Навальный и его соратники

Алексей Навальный — политик, создатель Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. В рамках «экстремистского дела ФБК» его обвинили сразу по пяти статьям: создание экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения, финансирование экстремистской деятельности с использованием своего служебного положения, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для них действий, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией, призывы к экстремистской деятельности.

В момент, когда суд рассматривал обвинение против Алексея Навального по указанным «экстремистским статьям», он уже отбывал наказание в колонии по делу «Ив Роше» — его осудили за «мошенничество в сфере предпринимательства», а также по обвинению в «мошенничестве в особо крупном размере» по делу о расходовании донатов.

В августе 2023 года суд признал Навального виновным по «экстремистскому делу ФБК», присоединив к делу обвинение по делу о «реабилитации нацизма» и приговорил его к 19 годам колонии особого режима.

Отбывая наказание в колонии особого режима в Харпе, в феврале 2024 года Алексей Навальный умер.

Леонид Волков — бывший координатор региональной сети штабов Навального, ведущий ютуб-канала «Популярная политика». В рамках «экстремистского дела ФБК» его обвиняют по четырем статьям одновременно: создание экстремистского сообщества, финансирование экстремистской деятельности, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

Фото: Julien Warnand / pool / Reuters

Кроме того Волкова обвиняют еще по четырем уголовным статьям: за вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для них действий, распространение военных фейков, оправдание терроризма и мошенничество в особо крупном размере.

В феврале 2021 года Волкова объявили в розыск, в январе 2022 года его внесли в список террористов и экстремистов. В мае 2022 года заочно арестовали. Леонид Волков уехал из страны, в России ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Иван Жданов — бывший директор Фонда борьбы с коррупцией, ведущий ютуб-канала «Популярная политика». В рамках «экстремистского дела ФБК» обвиняется по трем статьям одновременно: создание экстремистского сообщества, финансирование экстремистской деятельности, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

Кроме того, Жданова обвиняют еще по трем уголовным статьям: за распространение военных фейков, оправдание терроризма и за неисполнение решения суда, связанного с отказом удалить с аккаунтов ФБК и Алексея Навального фильм «Он вам не Димон».

В июне 2021 года Жданова объявили в розыск, в январе 2022 года его внесли в список террористов и экстремистов. В мае 2022 года заочно арестовали. Иван Жданов уехал из страны, в России ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мария Певчих — глава международного ФБК, ведущая ютуб-канала «Популярная политика». В рамках «экстремистского дела» ФБК обвиняется по статье о создании экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения.

Фото: Monasse Thierry / ANDBZ / ABACA / Reuters

Кроме того, против Певчих возбуждено уголовное дело за распространение военных фейков и за вандализм.

В декабре 2023 года Марию Певчих объявили в розыск, а в январе 2024 года ее заочно арестовали. Мария Певчих уехала из страны, в России ей грозит до 18 лет лишения свободы.

Даниэль Холодный — бывший технический директор канала «Навальный LIVE». Его обвинили по двум статьям: участие в экстремистском сообществе и финансирование экстремистской деятельности с использованием своего служебного положения.

Алексей Навальный и Даниэль Холодный в суде. Август 2023 года. Фото: Александр Земляниченко / AP / Scanpix

В июне 2022 года его внесли в список террористов и экстремистов. В августе 2023 года его признали виновным и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сейчас он отбывает наказание в колонии.

Любовь Соболь — бывший юрист ФБК, ведущая ютуб-канала «Популярная политика». В рамках «экстремистского дела ФБК» обвиняется в участии в экстремистском сообществе. Кроме того, против Соболь возбуждено уголовное дело по статье о распространении военных фейков.

Соболь уехала из России. В октябре 2021 года ее объявили в розыск, вероятнее всего, по уголовному делу, которое предъявлялось ей ранее (по «санитарному делу» — уголовному делу, в рамках которого людей, вышедших на протесты против задержания Алексея Навального в январе 2021 года, обвиняли в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за ковида).

В январе 2022 года ее внесли в список террористов и экстремистов. В мае того же года — заочно арестовали. Любовь Соболь уехала из страны, в России ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Кира Ярмыш — бывший пресс-секретарь Алексея Навального, ведущая ютуб-канала «Популярная политика». В рамках «экстремистского дела ФБК» обвиняется в участии в экстремистском сообществе. Кроме того, против Ярмыш возбуждено уголовное дело по статье о распространении военных фейков.

В январе 2024 года Киру Ярмыш заочно арестовали. Как и другие соратники Навального, уехавшие за границу, объявлена в розыск. Кира Ярмыш уехала из страны, в России ей грозит до 15 лет лишения свободы. Руслан Шаведдинов — бывший сотрудник ФБК, ведущий ютуб-канала «Популярная политика». В рамках «экстремистского дела ФБК» обвиняется в участии в экстремистском сообществе. Помимо этого, Шаведдинова обвиняют еще по двум уголовным статьям: за распространение военных фейков и оправдание терроризма.

Задержание Шаведдинова на акции в Москве. Июнь 2017 года. Фото: Евгений Фельдман / Reuters

В январе 2022 года Шаведдинова внесли в список террористов и экстремистов. В апреле того же года объявили в розыск. Руслан Шаведдинов уехал из страны, в России ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дмитрий Низовцев — ведущий ютуб-канала «Популярная политика». В рамках «экстремистского дела ФБК» обвиняется в участии в экстремистском сообществе. Кроме того, против Низовцева возбуждено уголовное дело по статье о распространении военных фейков.

В декабре 2023 года Низовцева объявили в розыск, а в январе 2024 года он вместе с другими соратниками был заочно арестован. Дмитрий Низовцев уехал из страны, в России ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Анна Бирюкова — глава социологической службы ФБК, ведущая ютуб-канала «Популярная политика». В рамках «экстремистского дела ФБК» обвиняется в участии в экстремистском сообществе. Помимо этого, Бирюкову обвиняют еще и за оправдание терроризма.

В декабре 2023 года Анну Бирюкову внесли в список террористов и экстремистов. В январе 2024 года ее заочно арестовали, а в феврале объявили в розыск. Анна Бирюкова уехала из страны, в России ей грозит до 10 с половиной лет лишения свободы.

Вячеслав Гимади — бывший адвокат ФБК. Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

В январе 2022 года Вячеслава Гимади внесли в список террористов и экстремистов. В апреле того же года он был объявлен в розыск, а в мае — заочно арестован. Вячеслав Гимади уехал из страны, в России ему грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Албуров — глава отдела расследований ФБК, ведущий ютуб-канала «Популярная политика». Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

В январе 2022 года Албурова внесли в список террористов и экстремистов. В апреле того же года года он был объявлен в розыск. Георгий Албуров уехал из страны, в России ему грозит до шести лет лишения свободы.

Координаторы штабов Навального

Лилия Чанышева — бывший координатор ШН в Уфе. Единственная среди других региональных координаторов ШН, кого обвинили сразу по трем эпизодам: создание экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения, участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией и призывы к экстремистской деятельности.

Фото: AP / Scanpix

В январе 2022 года Лилию Чанышеву внесли в список террористов и экстремистов. В июне 2023 года ее приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, а также оштрафовали на 400 тысяч рублей.

В марте 2024 года дело против Чанышевой отправили на новое рассмотрение. Прокуратура запросила ужесточить приговор и увеличить срок лишения свободы до 10 лет. Сейчас Чанышева переведена из колонии, где она отбывала срок, в СИЗО — чтобы она могла участвовать в судебных заседаниях по пересмотру дела.

Ксения Фадеева — бывший координатор штаба Навального в Томске. Ее обвинили по двум уголовным статьям: создание экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

Фото: Александр Неменов / AFP / Scanpix

В январе 2022 года Ксению Фадееву внесли в список террористов и экстремистов. В декабре 2023 года ее приговорили к девяти годам колонии общего режима, а также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Сейчас Фадеева находится в СИЗО и планирует обжаловать приговор.

Вадим Останин — бывший координатор ШН в Томске. Его обвинили по двум уголовным статьям: создание экстремистского сообщества и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

В январе 2022 года Вадима Останина внесли в список террористов и экстремистов. В июле 2023 года его приговорили к девяти годам колонии общего режима. Сейчас Останин отбывает наказание в колонии.

Егор Бутаков — бывший координатор ШН в Архангельске. Его обвинили в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

В январе 2022 года Егора Бутакова внесли в список террористов и экстремистов. В январе 2023 года его приговорили к одному году ограничения свободы. Причиной столь мягкого приговора Бутакову стало то, что он признал вину и дал показания против других участников организации. Сейчас он на свободе.

Елизавета Бычкова — бывший координатор штаба Навального в Архангельске. Ее обвинили в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

В январе 2023 года Елизавету Бычкову приговорили к одному году ограничения свободы. Причиной столь мягкого приговора Бычковой, как и в случае с Егором Бутаковым, стало то, что она признала вину и дала показания против других участников организации. Сейчас Бычкова на свободе.

Захар Сарапулов — бывший координатор штаба Навального в Иркутске. Обвинен в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

Фото: ФБК

В январе 2022 года Сарапулова внесли в список террористов и экстремистов, в ноябре того же года его из этого списка исключили. В декабре 2022 года суд признал Сарапулова виновным и приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы на один год.

Приговор был смягчен из-за того, что Сарапулов признал вину и выступил на стороне обвинения против бывшего координатора штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой. Сейчас Сарапулов на свободе.

Станислав Калиниченко — бывший координатор штаба Навального в Кемерово. Обвиняется по двум уголовным статьям: создание экстремистского сообщества, участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

Станислав Калиниченко уехал из России. В ноябре 2022 года его внесли в список террористов и экстремистов, тогда же его объявили в розыск, а в декабре того же года заочно арестовали. Ему грозит до 14 лет.

Сергей Беспалов — бывший координатор штаба Навального в Иркутске. Обвиняется в создании экстремистского сообщества.

В ноябре 2022 года Беспалова внесли в список террористов и экстремистов, объявили в розыск, а в декабре того же года его заочно арестовали. Сергей Беспалов уехал из страны, в России ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Алексей Ворсин — бывший координатор штаба Навального в Хабаровске. Обвиняется в создании экстремистского сообщества.

Ворсин уехал из страны. В сентябре 2022 года он был объявлен в розыск. В России ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Виолетта Грудина — бывший координатор штаба Навального в Мурманске. Обвиняется в создании экстремистского сообщества. Помимо «экстремистского дела ФБК», Грудину обвиняют в распространении военных фейков.

Фото: страница Виолетты Грудиной в VK

Виолетта Грудина уехала из России из-за преследования по другому уголовному делу («санитарному»). В июне 2022 года ее объявили в розыск и заочно арестовали. В России ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Илья Данилов — бывший координатор штаба Навального в Липецке. Обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации. Помимо «экстремистской статьи ФБК», Данилова обвинили в распространении военных фейков.

Илья Данилов покинул Россию. В ноябре 2022 года Данилова объявили в розыск, а в декабре того же года заочно арестовали. В августе 2023 года по месту его прописки провели обыск. В России ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Люди, которые донатили ФБК

Как выяснила «Медиазона», часть людей, донативших ФБК, стала известна силовикам из-за технического сбоя 5 августа 2021 года. В результате того сбоя силовики могли получить информацию о назначении платежей и установить личности отдельных жертвователей. Как минимум пять человек были обвинены в «финансировании экстремистской организации» именно за переводы 5 августа. О донатах других людей силовики могли узнать после того, как получали физический доступ к их телефонам и компьютерам, где находили информацию о донатах.

Андрей Заякин — сооснователь «Диссернета», журналист «Новой газеты». Обвиняется в финансировании ФБК (за донат одной тысячи рублей).

Фото: Олег Козырев / Alamy / Vida Press

В октябре 2022 года Заякина объявили в розыск, в ноябре того же года внесли в список террористов и экстремистов, а в декабре заочно арестовали. Андрей Заякин уехал из страны, в России ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Алексей Коновалов — житель Магадана. Его обвинили в финансировании ФБК (за донат 10 тысяч рублей).

Он был первым, кого обвинили за донаты ФБК. Из материалов дела стало известно, что обыск по делу о финансировании ФБК у Коновалова провели за две недели до того, как в подобном обвинили Андрея Заякина.

В сентябре 2022 года Коновалова внесли в список террористов и экстремистов. В январе 2023 года суд признал его виновным и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Сейчас Коновалов на свободе.

Сергей Абрамов — 67-летний житель Переславля-Залесского, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук. Его обвиняют в финансировании ФБК.

Фото: PereslavlFoto / Wikimedia Commons

Вину Абрамов не признает и настаивает, что не делал перевода в ФБК. В июне 2023 года его внесли в список террористов и экстремистов. Абрамов пробыл под домашним арестом семь месяцев, в ноябре 2023 года его освободили, сейчас у него подписка о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Андрей Коваленко — 29-летний житель Кубани. Обвиняется в финансировании ФБК. Кроме этого, Коваленко вменяют распространение вредоносных компьютерных программ и неправомерный оборот средств платежей.

По версии следствия, Коваленко «с помощью почтовым рассылок с вредоносными программами воровал у иностранцев данные банковских карт» и совершал на эти деньги покупки. Также его обвиняют в донатах в пользу ФБК (сумма пожертвований не уточняется).

В августе 2023 года Коваленко приговорили к пяти годам колонии и к штрафу 200 тысяч рублей. Уже после вынесения приговора его внесли в список террористов и экстремистов. В декабре того же года суд отправил дело Коваленко на пересмотр.

Сергей Ширяев — 56-летний житель Москвы. Его обвинили в финансировании ФБК (за донат на сумму пять тысяч рублей).

В ноябре 2022 года Ширяева внесли в список террористов и экстремистов, а в декабре того же года суд признал его виновным и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Сейчас Ширяев на свободе. Он выплатил штраф, но из-за того, что он внесен в список террористов и экстремистов, долгое время испытывал сложности с поиском работы.

Вячеслав Герцберг — 37-летний житель Сыктывкара. Его обвинили в финансировании ФБК.

В сентябре Герцберга внесли в список террористов и экстремистов. В феврале 2024 года суд признал его виновным и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Сейчас Герцберг на свободе.

Алексей Маляревский — 29-летний житель Москвы, программист. Его обвинили по двум уголовным статьям: участие в экстремистском сообществе и финансирование ФБК (за донат 150 долларов).

Фото: SOTAvision

Внимание силовиков Маляревский привлек, когда в сентябре 2023 года вышел на Манежную площадь в Москве с плакатом «Свободу политзаключенным». По данным SOTAvision, это была его первая акция протеста. По версии следствия, он также развешивал некие листовки, что сторона обвинения и сочла «участием в деятельности экстремистского сообщества».

После задержания Маляревский находился в СИЗО. 4 апреля 2024 года его признали виновным и приговорили к семи годам колонии общего режима. Также суд постановил конфисковать тысячу долларов и 100 тысяч рублей с его банковских счетов.

Антон Коврик — 33-летний активист из Омска, выступающий против войны. Его обвиняют в финансировании ФБК.

В сентябре 2023 года Антона Коврика внесли в список террористов и экстремистов, а в сентябре того же года задержали по делу о финансировании ФБК. Из Омска Коврика по неизвестной причине перевезли в Тюмень, где суд отправил его в СИЗО. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Антона Коврика задерживали за участие в акциях в поддержку Алексея Навального и пикет против войны.

Алексей Камкин — 57-летний житель Иркутска. Его обвиняют в финансировании ФБК.

В сентябре 2023 года Камкина внесли в список террористов и экстремистов. В феврале 2024 года его признали виновным и осудили на три года условно.

Илья Старцев — 38-летний житель Орла, преподаватель английского языка. Его обвиняют в финансировании ФБК.

Фото: страница Ильи Старцева в VK

Большую часть жизни Старцев провел в США, где он получил американское гражданство. Несколько лет назад вернулся в Россию.

В сентябре Старцева задержали в Москве, однако затем его перевезли в Орел, где отправили в СИЗО. В том же месяце его внесли в список террористов и экстремистов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Глеб Калинычев — 41-летний житель Нижнего Новгорода. Его обвиняют в финансировании ФБК (за донат на сумму 1899 рублей).

В сентябре 2023 года Глеба Калиничева отправили в СИЗО, тогда же его внесли в список террористов и экстремистов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Андрей Новокрещенных — 36-летний житель Красноярска. Его обвиняют в финансировании ФБК.

О задержании Андрея Новокрещенных в сентябре 2023 года писал телеканал Russia Today. Какую меру пресечения ему избрали и где он находится сейчас, неизвестно. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Антон Зидерер — 25-летний житель Петербурга, сотрудник авиаремонтной компании. Его обвиняют в финансировании ФБК (за донат на сумму две тысячи рублей).

Сейчас Зидерер находится под обязательством о явке. В декабре 2023 года его внесли в список террористов и экстремистов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Равиль Искалиев — 29-летний житель Саратовской области. Его обвиняют в финансировании ФБК (за донат на сумму двести рублей).

О том, какую меру пресечения ему избрали и где он находится сейчас, неизвестно. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Евгений Молотов — житель Вологды, местный активист и юрист. Его обвиняют в финансировании ФБК (за донат одной тысячи рублей).

Сейчас Молотов находится в СИЗО. В январе 2024 года Молотова внесли в список террористов и экстремистов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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По информации правозащитного проекта помощи заключенным «Мемориал», Молотов с 2011 года занимался общественной деятельностью в Вологде, в 2014 году — баллотировался депутатом в городскую думу. По информации «Медиазоны», в последнее время активист жил в Казахстане, но вернулся в Россию из-за болезни отца — ему диагностировали четвертую стадию онкологического заболевания.

Региональные активисты и случайные люди

Рустем Мулюков — бывший волонтер штаба Навального в Уфе. Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

Фото: Антонина Фаворская / SOTAvision

В июне 2023 года Мулюкова приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. У Рустема Мулюкова имеется инвалидность I группы, он нуждается в регулярном гемодиализе, однако необходимое лечение невозможно организовать в условиях заключения.

Осенью 2023 года адвокат Мулюкова подал ходатайство об освобождении подзащитного в связи с тяжелым заболеванием, однако в декабре суд Уфы отказался освободить его. В начале 2024 года об освобождении Мулюкова попросил начальник колонии №29 Пермского края, где тот должен отбывать наказание. Однако и этот иск был отклонен, на этот раз Пермским краевым судом. Мулюков отбывает наказание в колонии в Перми, сейчас его этапировали в Уфу для участия в еще одном апелляционном заседании.

Андрей Фатеев — бывший депутат городской думы в Томске, работал в штабе Навального в Томске. Обвиняется по двум уголовным статьям: создание экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения и участие в деятельности некоммерческой организации и, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией и ее пропаганда.

Обвинение Андрея Фатеева сходно с обвинениями, которые выдвинуты против его соратницы из Томска Ксении Фадеевой. В декабре 2021 года он уехал из России. В марте 2022 года его объявили в розыск. В России его ждет до 14 лет лишения свободы.

Ольга Школина — бывший волонтер штаба Навального в Архангельске. Обвиняется по двум уголовным статьям: за участие в экстремистском сообществе и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и руководство такой организацией.

Школина уехала из России. В июне 2022 года ее внесли в список террористов и экстремистов, в августе того же года объявили в розыск, а в сентябре — заочно арестовали. В России ее ждет до 8 лет лишения свободы.

Ольга Комлева — бывший волонтер штаба Навального в Уфе, местная активистка, активно освещала протесты в Башкортостане. Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

Фото: аккаунт Ольги Комлевой в X

В марте 2024 года Комлеву отправили в СИЗО. У Ольги Комлевой диабет, ей требуется регулярный прием лекарств. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

На протяжении нескольких лет подряд с Комлевой взимали штрафы из-за ее участия в уличных акциях (например, из-за акции против повышения пенсионного возраста, из-за работы Росгвардии на митингах в 2021 году).

Михаил Шарыгин — житель Нижнего Новгорода, член партии «Яблоко». Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

Участием в деятельности экстремистского сообщества сторона обвинения считает репосты записей из сообществ Алексей Навального в социальных сетях. В феврале 2024 года Шарыгина отправили в СИЗО. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Четыре года назад Шарыгин уже был осужден за комментарий в соцсетях под новостью о незаконной стройке гостиницы возле жилых домов и предложением взорвать забор. Слова Шарыгина признали «призывами к терроризму» — тогда его оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Иван Трофимов — выпускник Высшей школы экономики из Москвы. Его обвинили в участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, уже после расформирования ФБК он якобы участвовал в «подпольной деятельности» штабов Навального, а именно — занимался «подрывной деятельностью на территории России». Изначально дело против Трофимова было возбуждено по другой статье — за участие в экстремистской организации (наказание по этому обвинению было бы более суровым). С чем именно связана переквалификация обвинения, неизвестно.

В августе 2023 года Трофимова внесли в список террористов и экстремистов. В марте 2024 года его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Сейчас Трофимов отбывает наказание в колонии.

Алина Олехнович — студентка Высшей школы экономики из Москвы. Ее обвинили в участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, уже после расформирования ФБК она якобы участвовала в «подпольной деятельности» штабов Навального, а именно — занималась «подрывной деятельностью на территории России». Изначально дело против Олехнович было возбуждено по другой статье — за участие в экстремистской организации (наказание по этому обвинению было бы более суровым). С чем именно связана переквалификация обвинения, неизвестно.

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В августе 2023 года Олехнович внесли в список террористов и экстремистов. В марте 2024 года ее приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Сейчас Олехнович отбывает наказание в колонии.

Сергей Стрекнев — рабочий из Рыбинска. Его обвинили в участии в экстремистском сообществе. Ему также вменяют статью о вандализме.

Фото: «Медиазона»

По версии следствия, «являясь участником экстремистских запрещенных организаций ФБК» и «штабов Навального», Стрекнев нанес на дома и остановки надписи, «дискредитирующие органы власти», и сделал это якобы «в поддержку указанных структур». Вандализмом сторона обвинения считает «осквернение объектов и сооружений, в том числе макета артиллерийской установки», куда Стрекнев якобы нанес граффити.

В феврале 2024 года Стрекнева приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

Артемий Перевозчиков — 19-летний студент из Ижевска. Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Помимо этого, Перевозчикову вменяют вандализм, совершенный по мотивам политической ненависти.

По версии следствия, Перевозчиков сделал несколько надписей («Свободу Навальному», «Нет войне!», «Русский солдат — фашистский оккупант»), что и стало участием в деятельности экстремистского сообщества. За надпись «Нет войне», сделанную на снегу, он был оштрафован на 30 тысяч рублей весной 2023 года. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на постановление суда, Перевозчиков рассказал полицейским, что «указания по поводу совершения надписей получал на сайте Штаба Навального, там же получал все инструкции».

С весны 2023 года Перевозчиков находится в СИЗО. В августе того же года его внесли в список террористов и экстремистов. В начале 2024 года его начали судить. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Ирина Черникова — 36-летняя жительница Калужской области. Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

Ей вменяют публикацию ссылок на проекты ФБК и движения «Весна» (которое также признано экстремистской организацией). Ирину Черникову задержали в феврале 2024 года, она отправлена в СИЗО.

По информации исследовательского центра SOVA, в 2023 году против Черниковой было возбуждено другое уголовное дело — из-за повторной дискредитации российской армии. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.

Адвокаты Алексея Навального и журналисты

Адвокатов обвиняют в том, что, «используя статус для доступа в исправительное учреждение», они «обеспечивали регулярную передачу информации» между Алексеем Навальным и «руководителями и участниками экстремистского сообщества» — тем самым Навальный якобы «продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

Алексей Липцер — адвокат Алексея Навального. Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

В октябре 2023 года у Липцера провели обыск, после чего его задержали и отправили в СИЗО. В ноябре того же года его внесли в список террористов и экстремистов. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В феврале 2024 года стало известно, что в условиях СИЗО состояние здоровья Липцера ухудшилось: у него появилось некое кожное заболевание.

Вадим Кобзев — адвокат Алексея Навального. Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

В октябре 2023 года у Кобзева провели обыск, после чего его задержали и отправили в СИЗО. В ноябре того же года его внесли в список террористов и экстремистов. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Вадим Кобзем и Ольга Михайлова. Фото: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix

Игорь Сергунин — адвокат Алексея Навального. Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

В октябре 2023 года у Сергунина провели обыск, после чего его задержали и отправили в СИЗО. В ноябре того же года его внесли в список террористов и экстремистов. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ольга Михайлова — адвокат Алексея Навального. Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

Михайлова уехала из России. В феврале 2024 года ее объявили в розыск и заочно арестовали. В России ей грозит до шести лет лишения свободы.

Антонина Фаворская — журналистка издания SOTAvision. Обвиняется в участии в экстремистском сообществе.

Антонину Фаворскую задержали в марте 2024 года. «Участием» в деятельности экстремистского сообщества сторона обвинения считает «сбор материалов, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК».

В марте 2024 года Фаворскую отправили в СИЗО. Ей грозит до шести лет лишения свободы.