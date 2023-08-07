По предателю в день

За 2023 год в России будет возбуждено больше уголовных дел о госизмене, чем за предыдущие 20 лет, — это следует из статистики за семь прошедших месяцев. Большинство из них рассматривается в закрытом режиме, а реальное количество преследований может быть в разы выше: о некоторых делах ФСБ может и вовсе не сообщать. Если раньше в группе риска были сотрудники оборонных предприятий, военные и ученые, имеющие доступ к государственной тайне, то теперь обвинить в госизмене могут буквально каждого. Даже лайки в инстаграме и подписки в телеграме могут стать причиной уголовного дела. Выяснить подробности обвинений практически невозможно: содержание гостайны само по себя является гостайной.«Холод» рассказывает о небывалом всплеске числа «предателей» среди обычных людей.

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Полине Евтушенко 24 года, она родилась и жила в Тольятти, пока в середине июля 2023 года ее вдруг не обвинили в государственной измене. Теперь Полина заключена под стражу и вынуждена сидеть в СИЗО в поселке Кряж Самарской области — почти в четырех часах езды от своей семьи и четырехлетней дочери Алисы, которые остаются в Тольятти.

Жизнь у Полины Евтушенко только началась: буквально перед задержанием она получила диплом программы для молодых предпринимателей «Мой бизнес 63» и оформляла самозанятость. «Она хотела открыть свой собственный магазин спортивной одежды и заниматься продажами через Wildberries», — рассказал «Холоду» Константин Дождиков (имя и фамилия изменены по просьбе героя), коллега Евтушенко на прошлой работе. По его словам, Полина вела очень активный образ жизни, она «именно жила, а не существовала», говорит он. Утром она отводила ребенка в сад, затем у нее было несколько часовых тренировок: пробежки, занятия в зале, бокс. Следующие несколько часов она работала, а потом забирала ребенка из сада.

Большую часть свободного времени Полина проводила с дочерью. «Мне кажется, что, если бы ей не надо было оставаться наедине с собой или с другими людьми, она бы все время проводила только с дочкой, такие у них отношения», — говорит Константин. Кроме воспитания дочери и спорта, Полина занималась вокалом, танцами, рисованием и игрой на музыкальных инструментах.

Первого марта 2022 года, через неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Полина выложила на своей страничке в инстаграме ссылку на петицию о выдвижении импичмента Владимиру Путину. После этого в ее профиле несколько раз появлялись фотографии денежных купюр с антивоенными надписями, а также посты, посвященные легиону «Свобода России». После объявления мобилизации Полина опубликовала в своем профиле инструкцию для военнослужащих о сдаче в плен. На Полину в инстаграме подписано всего 127 человек, под ее антивоенными публикациями было от двух до восьми лайков.

Фото: аккаунт Полины Евтушенко в инстаграме

Вероятно, один из ее постов в инстаграме и лег в основу обвинения: в пресс-релизе суда сказано, что Полина Евтушенко «склоняла жителя Самары к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, а именно к вступлению в вооруженное формирование легион “Свобода России” для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ на территории Украины». Узнать наверняка, что именно ей вменяется, невозможно, так как дела о госизмене засекречены.

Константин утверждает, что Полина, вопреки обвинению, напротив, никогда и никому не навязывала своего мнения. «У нее есть друзья по обе стороны баррикад. Она спокойно принимала чужую точку зрения. Например, у одной из наших коллег во время мобилизации забрали дядю [с российской стороны], — рассказывает Константин. — [Несмотря на свою антивоенную позицию], Полина была первой, кто подключился, чтобы успокоить нашу коллегу, постоянно потом переспрашивала, как у дяди дела».

С октября 2022 года Полина перешла на своей страничке в инстаграме на украинский язык. «Насколько мне известно, у нее есть и украинские, и русские корни», — говорит Константин. Выяснить, есть ли у Полины родственники в Украине, «Холоду» не удалось: мама и сестра Полины отказались от комментариев. Константин утверждает, что в разговорах с Полиной они вообще не обсуждали военные действия в Украине. Однако по внешним признакам он понимал, что Полина очень сочувствует Украине: на цепочке на шее она носила кулон в сине-желтых цветах с надписью «I stand with Ukraine», а на аватарке во «ВКонтакте» у нее была фотография с желтой ленточкой, вплетенной в волосы, которые были окрашены в синий.

Константин уверен, что, осознавая риск разлуки с дочерью, Полина никогда бы не пошла на нарушение закона: «Да и вообще, не могу себе представить, чтобы она кого-то яро агитировала, это вообще не про нее. Она никогда не навязывает свою точку зрения. Пока лично из ее уст не услышу, буду считать, что это клевета».

Всплеск «шпионов» и «предателей»

«Холод» проанализировал информацию из открытых источников о возбужденных делах о госизмене с начала 2023 года. Всего за семь месяцев этого года возбуждено уже в четыре раза больше дел о госизмене, чем за весь 2022 год (82 дела с января по июль в 2023 году против 20 дел в 2022 году).

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов при этом подчеркивает, что уголовных дел еще больше. «По многим делам, за которыми мы следим, карточек на сайтах судов просто нет. В паблик тоже информация далеко не по каждому делу выдается, — говорит Смирнов. — Нередко бывает такое, что о задержании сообщают публично через два-три месяца и все это проходит как некая спецоперация. Думаю, что в действительности дел в полтора-два раза больше».

Как мы считали «Холод» подсчитал уголовные дела на основе открытых данных — публикаций в СМИ о задержанных и арестованных людях — начиная с 1 января и до 31 июля 2023 года. Мы суммировали дела о госизмене, шпионаже и связи с иностранцами. Статья 275 — государственная измена, которая может быть выражена в одной из четырех форм: 1) госизмена в форме шпионажа. Обвиняются люди, которые незаконно собирали, хранили в целях передачи сведения, составляющие государственную тайну (или уже передали); 2) госизмена в форме выдачи сведений, составляющих государственную тайну, иностранному государству, международной организации или их представителям. В отличие от предыдущей категории, здесь обвиняются люди, которые имели доступ к гостайне из-за работы, учебы, службы или в иных случаях, предусмотренных законом; 3) госизмена в виде перехода на сторону противника. Под переходом понимается участие гражданина России в составе войск иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях. Сейчас по этой форме обвиняются люди, которые, по версии обвинения, вступили в переписку с представителями легиона «Свобода России» или «Русского добровольческого корпуса» и планировали вступить туда (либо уже вступили) или же планировали вступить (вступили) в ряды ВСУ; 4) госизмена в форме оказания иной помощи, направленной против России: чаще всего в эту категорию относят финансовую помощь (например, денежные переводы в пользу ВСУ), в экзотических случаях следствие считает оказанием помощи поджог военкомата. Статья 275.1 — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Это новая статья Уголовного кодекса, появившаяся в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Статья используется, когда удалось установить факт сотрудничества, но не была доказана передача сведений или оказание помощи, причем имеется в виду сотрудничество с любым иностранцем, это не обязательно должен быть представитель спецслужб. Статья 276 — шпионаж. По сути, та же самая статья, что и 275 в форме 1, но обвиняются граждане иностранных государств. Кроме того, в последний год появилось много дел о привлечении к ответственности за приготовление к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275), покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275) и подстрекательство к госизмене (ч. 3 ст.33, ст. 275) — эти категории дел отмечены в статистике «Холода» как «Иные формы».

Особенность текущего законодательства заключается в том, что законы сформулированы очень широко: они не могут быть однозначно поняты ни юристами, ни правоприменителями. «Такими широкими формулировками законодатели предоставляют возможность решать следователям, является ли какое-то действие госизменой или нет, — говорит Смирнов. — Кроме того, не стоит забывать, что само содержание гостайны является гостайной. То есть ни один человек в России не знает, что именно является гостайной, а что — нет. У каждого ведомства свои засекреченные перечни сведений, которые они никому не показывают».

Евгений Смирнов уверен, что человек, который не знаком с правоприменительной практикой по госизмене, может просто не знать, что разгласил гостайну в обычном разговоре. «Представьте: человек поехал, например, в Грузию к своему однокласснику и рассказал про соседа, условного Серегу, тоже бывшего одноклассника, который теперь работает в ФСБ. А оказывается, что он таким образом собрал сведения, составляющие гостайну, хранил их и передал представителю иностранного государства», — поясняет Смирнов.

В апреле 2023 года Госдума ужесточила наказание по статье о госизмене. Если раньше за это можно было получить от 12 до 20 лет, то новые поправки грозят пожизненным заключением. За семь месяцев 2023 года «Холод» обнаружил более 80 возбужденных уголовных дел, из них 20 — за сбор и выдачу сведений, составляющих гостайну, 12 — за иные формы госизмены (среди них — приготовление, покушение и подстрекательство к госизмене), 10 — за шпионаж (обвиняются иностранцы), восемь — за переход на сторону противника, по семь — за финансовую помощь противнику и сотрудничество с иностранцами, одно — за госизмену в форме шпионажа. По 17 возбужденным о госизмене делам данных нет. Среди задержанных оказались восемь женщин и 59 мужчин. Персональные данные еще 15 задержанных неизвестны.

В 2018 году правозащитный проект «Команда 29», который специализировался на уголовных делах о госизмене, выпустил доклад, подводящий итог таким делам с 1997 года по 2017 год. Тогда юристы насчитали всего 101 дело, по которому были приговорены «госизменники» за предыдущие 20 лет.

При этом в докладе говорилось, что «дела о госизмене и шпионаже иногда становятся частью кампании против другого государства». В те времена (1997–2017 годы) чемпионом стала Грузия (26 осужденных), затем США (18 осужденных) и Китай (17 осужденных). В наши дни тенденция силовиков возбуждать уголовные дела строго в соответствии с внешней политикой страны не изменилась. После вторжения в Украину «госизменники» и «шпионы», по версии следствия, совершают свои действия практически только «в пользу» Украины — 59 человек; кроме этого, три человека — в пользу Китая, два — в пользу США, и по одному — в пользу Великобритании и Германии.

«Патроны» из Москвы

Существенно изменилась география уголовных дел. «Раньше 90% дел приходилось на Москву, а оставшиеся 10% позволяли вести Краснодару, Санкт-Петербургу и иногда Хабаровску, — говорит адвокат Евгений Смирнов. — А после полномасштабного вторжения дела о госизмене и шпионаже стали гораздо чаще возникать именно в регионах». «Холод» подсчитал, что за первые семь месяцев 2023 года всего 17 дел из общего списка возбуждены в Москве, 51 — в 28 других регионах России. Кроме того, еще 11 дел заведено на оккупированных территориях: по три — в Крыму, Севастополе и в Запорожской области, два — в Херсонской области.

У каждого уголовного дела в регионе есть куратор в Москве, объясняет Смирнов. Кураторами выступают следователи Первого отдела следственного управления ФСБ.

Смирнов описывает, как происходит «стандартное» возбуждение уголовного дела о госизмене: «Региональный следователь собирает фактуру и по внутреннему телефону-коммутатору отправляет ее на согласование в Москву. Если московский “патрон” соглашается, то в регионе возбуждают уголовное дело и начинают его расследовать, на каждом этапе советуясь с куратором из Москвы». Раньше количество дел, которые одновременно мог вести Первый отдел, ограничивалось 20–25 делами, говорит Смирнов, сейчас же мы видим резкий скачок: он стал возможен как раз благодаря передаче полномочий регионам.

Среди регионов чемпионом по делам о госизмене в первой половине 2023 года стала Брянская область: известно уже как минимум о четырех уголовных делах, возбужденных там. Еще по три уголовных дела возбуждено в Воронежской, Курской, Свердловской областях, а также в Пермском, Приморском и Хабаровском крае. Евгений Смирнов уверен, что это вызвано исключительно желанием местных сотрудников ФСБ выслужиться перед начальством и получить повышение по службе. «По меркам ФСБ, раскрыть госизмену в регионе — это выдающаяся работа», — добавляет Смирнов.

По госизмене в день

Когда следователи в регионах только начали применять статьи о переходе на сторону противника и финансировании ВСУ, на согласование и оформление дел тратилось много времени — это начало происходить с конца 2022 года. «Сейчас же ФСБ набрало свой темп: в среднем получается по 20 уголовных дел в месяц, — говорит Смирнов. — Это значит, что каждый рабочий день возбуждается одно дело. Такими темпами к концу декабря их будет около 250, по количеству рабочих дней в году». Это даже больше, чем в некоторые советские годы. Например, в 1960-х власти СССР заводили около 150 уголовных дел о госизмене в год, к концу советского режима эта цифра только снижалась, а пик приходился на период сталинских репрессий.

Первое дело о переходе на сторону противника в 2023 году завели в первый же рабочий день нового года — 9 января. В заметке говорится, что задержанный «пытался выехать в Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», и отмечается, что в течение 2022 года мужчина якобы неоднократно пытался выехать в Украину через Беларусь. Как именно доказывается вина и попытки задержанного «перейти на сторону противника», неизвестно: это, как и все остальные дела о госизмене, засекречено.

По информации из открытых источников, больше всего дел было возбуждено в июне и июле — по 17, на втором месте — апрель: 15 уголовных дел, в остальные месяцы с начала года было возбуждено от четырех до 11 уголовных дел.

Смирнов говорит, что работа следователей похожа на конвейер, который работает по шаблону: «Одно дело повторяет другое, в них просто меняются фамилии. Кроме того, следователи делают все для ускорения этих процессов: требуют отказаться от адвокатов, требуют признаний». Он также рассказал «Холоду», что у адвокатов «Первого отдела» за последнее время появилось много свидетельств о том, что задержанных пытают. «Пытают и молодых, и пожилых, и больных. У нас даже есть информация о пытках свидетелей. Но про многие случаи мы не можем говорить публично, потому что люди боятся повторения», — говорит Смирнов.

Исходя из своего опыта работы над делами о госизмене, Смирнов описывает типичный алгоритм возбуждения уголовного дела о переходе на сторону противника: на границе в произвольном порядке задерживают людей, которые пытаются выехать или вылететь из России. Проверяют телефон, находят подписку на «Русский добровольческий корпус» или легион «Свобода России». Этого человека сперва задерживают на несколько суток по административному делу — якобы он использовал нецензурную речь в общественном месте или не подчинялся требованиям сотрудника полиции. Во время административного задержания следователь согласовывает с Москвой возбуждение уголовного дела.

«Саму по себе подписку на паблик “Русского добровольческого корпуса” или легиона “Свобода России” они используют как элемент доказательства госизмены в форме перехода на сторону противника. Они говорят: вот ты подписан на паблик, а вот у тебя переписка о том, что ты против войны или поддерживаешь Украину. Значит, ты ехал не в отпуск, а воевать на стороне противника», — описывает механику Смирнов.

29 июля стало известно, что 33-летнему банковскому сотруднику Вячеславу Лутору предъявили обвинения в госизмене и участии в террористической организации. При этом «Первый отдел» утверждает, что задержали мужчину еще 11 июля. Сначала его арестовали за «мелкое хулиганство» — якобы он «выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками» в аэропорту Внуково. Позже он получил второй административный арест за «неповиновение полицейскому», а потом против него возбудили уголовное дело о госизмене.

Еще один способ возбуждения уголовного дела, который практикуется силовиками, — это фейковые чаты легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса». От имени этих военизированных группировок с россиянами общаются следователи ФСБ, которые таким образом собирают фактуру для дальнейшего задержания и обвинения в госизмене в форме перехода на сторону противника.

Смирнов также рассказывает «Холоду» про новый способ, который стали использовать в последнее время: «В каком-то существующем чате следователи находят россиян, которые оставляют комментарии в пользу Украины. И от имени украинцев вступают с ними в переписку: мол, “какой ты хороший человек”. А потом говорят: “Приезжай к нам, мы тебе поможем”. И в переписку плавно внедряют элементы, которые необходимы для дальнейшего доказательства вины человека в госизмене. А потом говорят: “Вот деньги, вылетай из такого-то аэропорта” — и на вылете человека, конечно, задерживают». Сколько именно уголовных дел возбуждены по описанным выше алгоритмам, сказать сложно. «Все под грифом “секретно”, получить материалы дел практически невозможно, — объясняет Смирнов. — Но я своими глазами видел как минимум одну переписку, где человека целенаправленно подставили».

До начала полномасштабного вторжения расследование дел о госизмене занимало около двух лет: «На предварительное следствие уходило от года до полутора, еще два-три месяца — на ознакомление обвиняемого с материалами дела, и затем — два-три месяца на суд, — рассказывает Смирнов. — Сейчас дела расследуются гораздо быстрее: в среднем приговоры будут выноситься через 6–10 месяцев». По мнению Смирнова, следователи в регионах работают быстрее, потому что нагрузка у них меньше, а рвение — выше.

Никаких оправданий

«Холод» подсчитал, что с 1 января по 31 июля 2023 года в СМИ сообщили как минимум о 22 вынесенных приговорах по делам о госизмене. Средний срок заключения для «изменников родины» — 11 с половиной лет колонии строгого режима. Абсолютно по всем делам, по которым завершилось судебное разбирательство, вынесены обвинительные приговоры, никого не оправдали.

В основном приговоры выносились тем людям, которые были задержаны еще в 2021–2022 годах. Но «Холод» обнаружил несколько уголовных дел, которые были возбуждены в декабре 2022 года: таким образом, с момента задержания подозреваемых до вынесения приговора в этих случаях прошло всего от четырех до шести месяцев.

В начале апреля Ростовский областной суд признал виновным в госизмене жителя Волгограда Евгения Никифорова. Задержали его в конце декабря. Утверждалось, что у мужчины якобы были обнаружены «анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм “Горка Таслан” (демисезонный костюм, который обычно используется для охоты или рыбалки. — Прим. “Холода”), мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины». Его приговорили к шести с половиной годам в колонии строгого режима.

А в конце июня суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор двум пермякам — Михаилу Соколову и Алексею Гашеву. Задержали мужчин в конце декабря прошлого года, и в качестве основного обвинения им вменяли статьи о теракте и участии в террористическом сообществе — якобы они планировали поджечь военкомат. Однако этих обвинений следователям показалось мало, и они добавили статью о государственной измене. Соколова и Гашева приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

По словам Евгения Смирнова, самые низкие сроки дают по делам, которые квалифицируются как «приготовление к совершению перехода на сторону врага». «Холод» обнаружил два подобных случая среди тех, по которым уже вынесен приговор. Белгородский суд приговорил 21-летнего жителя Ростова-на-Дону к четырем годам колонии строгого режима, а суд в Крыму приговорил жителя Петербурга к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Приготовление к совершению преступления — самая легкая форма, по всем остальным категориям дел о госизмене выносятся гораздо более жестокие наказания.

Среди людей, которые были приговорены за госизмену в первой половине 2023 года, есть и известные: например, политик Владимир Кара-Мурза (его приговорили к 25 годам колонии строгого режима), бизнесмен и основатель Group-IB Илья Сачков (14 лет колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей) и ученый Валерий Голубкин (12 лет колонии строгого режима).

Валерий Голубкин (слева) и Владимир Кара-Мурза. Фото: Татьяна Гомозова / Reuters / Scanpix; Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix

Но чаще все же страдают простые россияне. Например, суд в Курске приговорил бывших супругов 41-летнюю Сидоркину Т. А. и 50-летнего Сидоркина Р. А. к 13 и 17 годам колонии общего режима соответственно. Кроме того, каждому из бывших супругов назначены большие штрафы. Их признали виновными в «передаче сведений для использования их против безопасности Российской Федерации и оказании иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России». Также им вменили подготовку к совершению взрывов железнодорожных путей.

«Всем людям, которых задерживают и обвиняют в государственной измене, затем выносят исключительно обвинительные приговоры. Это политика государства: не оправдывают никого, — говорит Евгений Смирнов. — Суровость приговоров в последнее время зашкаливает, а теперь еще и возможно пожизненное заключение».

Игра без правил

Евгений Смирнов уверен, что дела о госизмене и шпионаже нужны государству, чтобы держать общество в напряжении. «Когда “красные линии” четко определены, человек знает, что можно делать, а чего — нельзя. В последние годы государство намеренно формулирует законы так, чтобы человек не знал, а чувствовал, что разрешено, а что запрещено», — говорит Смирнов.

В качестве примера Смирнов приводит то, как ФСБ через СМИ сообщает о делах о финансовой помощи противнику. «В новостях показывают картинку, как какого-то человека задерживают на улице или вламываются к нему в квартиру. И заявляют, что он переводил деньги Украине на деятельность, направленную против России. Куда именно отправлялись эти деньги, когда, какие суммы — этих подробностей не раскрывают. Силовики специально дают информацию таким образом, чтобы человек боялся сделать любой перевод, хоть как-то связанный с Украиной», — объясняет Смирнов.

Так, например, 13 июля в новостях появилось видео, на котором, как сообщается, задерживают молодого трансгендерного мужчину. Его фамилия и имя не раскрываются, на видео также не показывается его лицо. Силовики набрасываются на спокойно идущего по улице мужчину, ставят его лицом к стене, надевают на него наручники и уводят в машину. Объяснение его задержания заключается в краткой формулировке: «Перевел деньги ВСУ». «Первый отдел» сообщает, что мужчине может грозить пожизненный срок, если вменяемый ему перевод денег был совершен после апреля 2023 года. Если перевод был совершен раньше, максимальный срок для него не должен превысить 20 лет колонии строгого режима.

21 июля стало известно о возбуждении первого в России уголовного дела за финансовый перевод в пользу Украины при помощи криптовалют. В заметке говорилось, что мужчина «с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского оборудования».

В случае с госизменой в форме перехода на сторону противника государство создает запрет на любое взаимодействие и упоминание легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса», считает Смирнов. «Обществу не дается четких инструкций, можно ли читать эти паблики, можно ли оставлять там комментарии, можно ли ставить лайки в инстаграме. Это делается, чтобы человек решил: “Проще мне вообще никак не взаимодействовать, чтобы обезопаситься”», — считает Смирнов.

Как стало понятно из исследования «Холода», по делам о госизмене задерживают людей любых возрастов. Например, известны случаи задержания как 19-летних студентов — за госизмену в форме попытки перейти на сторону противника, — так и людей пенсионного возраста — за передачу украинской разведке данных о военных объектах.

Задержанная в Тольятти 24-летняя Полина Евтушенко, вероятно, не подозревала, что ее публикации на восемь лайков в инстаграме могут счесть государственной изменой. Сейчас она отправлена в СИЗО до 11 сентября. 25 июля, спустя две недели после задержания, против Полины возбудили еще одно уголовное дело: теперь ей вменяют еще и «призывы к терроризму». Евгений Смирнов сообщил «Холоду», что по двум уголовным статьям в совокупности Полине Евтушенко грозит до 15 лет лишения свободы.

Уберечься от обвинения в госизмене в сегодняшней России практически невозможно. Единственный способ — исключить любое общение с иностранцами, не читать и не смотреть новости, помимо государственных СМИ, ничем не интересоваться, ни о чем не спрашивать знакомых, ничего не выкладывать в социальные сети и не ездить за границу.



