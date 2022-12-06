Движение «Весна» признано «экстремистским»

Суд признал молодежное движение «Весна» «экстремистским». Об этом сообщила правозащитная организация «Первый отдел».

Движение «Весна» было основано в 2013 году в Санкт-Петербурге, позже оно появилось и в других российских регионах. С начала войны в Украине активисты «Весны» участвовали в антивоенных акциях.

В мае этого года против руководителей и участников движения возбудили дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, активисты движения в интернете призывали участвовать в антивоенных акциях, которые прошли с 25 по 27 февраля. Всего по делу проходит восемь человек.

В конце сентября, после анонса митингов против мобилизации, у некоторых активистов «Весны» прошли обыски.

30 сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать движение «экстремистским».

11 октября Росфинмониторинг внес «Весну» в перечень террористов и экстремистов, а 14 октября движение признали иностранным агентом.

Источник: «Первый отдел»

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