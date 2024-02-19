У зла есть имена

К гибели Алексея Навального привели поступки и решения конкретных людей. Это работники колоний, которые держали его в пыточных условиях в ШИЗО. Судьи, которые признавали эти пытки законными и игнорировали жалобы. Следователи, которые возбуждали против него дела — одно за другим. Все, кто соглашался стать потерпевшими и свидетелями обвинения в этих делах. В знаменитом последнем слове на процессе по делу «Ив Роше» Навальный назвал их «людьми, смотрящими в стол». Это все те, кто мог бы не делать подлостей, но тем не менее совершил их, находя оправдание своим поступкам. «Холод» показывает, кто стоит за каждым звеном этой цепи.

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Этот материал составлен на основе данных независимых СМИ и команды Алексея Навального. Список будет дополняться по мере того, как будут вскрываться новые подробности смерти политика в колонии.

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