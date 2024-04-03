«Ты убивал ее восемь часов!»

Весь Казахстан обсуждает суд над бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым. Его обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой. В ноябре 2023 года ее тело обнаружили в одном из элитных ресторанов Астаны — именно там экс-министр, по версии следствия, избил до смерти Нукенову. Казахстанцев возмущают показания Бишимбаева и позиция его адвокатов: он улыбается во время суда, а защитники пытаются переложить вину на родных убитой, которые якобы ее плохо воспитали. А некоторые казахстанки даже грозятся уехать из страны, если приговор экс-министру будет слишком мягким. «Холод» рассказывает подробности нашумевшего дела.

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9 ноября 2023 года экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев пришел со своей женой Салтанат Нукеновой на концерт в Астане. Там они поссорились, а после этого пошли в ресторан BAU, где в VIP-зоне продолжили ругаться. Нукенова сказала Бишимбаеву, что она устала от их отношений и решила уйти. Затем она написала об этом же своему брату, пообещала приехать ночевать к нему и вызвала такси — но уехать не успела.

По словам прокурора, пьяный Бишимбаев бил жену кулаками по голове, а потом стал пинать ее ногами. Нукенова закрылась в одной из комнат ресторана, но Бишимбаев выбил дверь и снова избил ее. Он выбил дверь туалета, где она пыталась закрыться, вытащил жену оттуда и продолжил ее бить, а затем схватил за горло и стал душить. Нукенова потеряла сознание.

После избиения жены Бишимбаев позвонил директору ресторана, своему двоюродному брату Бахытжану Байжанову и потребовал, чтобы тот приехал. Там Байжанов увидел Нукенову, которая лежала без сознания и хрипела. Вокруг была кровь и вырванные волосы. Бишимбаев и Байжанов подняли Нукенову и уложили ее на диван, но вызывать скорую помощь не стали. Через несколько часов директор заведения увидел, что она мертва.

Во время суда прокурорам потребовалось несколько минут, только чтобы перечислить все травмы, которые получила Нукенова. Результаты экспертизы свидетельствуют, что они были получены за 6–14 часов до смерти, то есть побои продолжались около восьми часов. Посетители не могли повлиять на Бишимбаева, так как конфликт проходил в VIP-зоне ресторана, а сотрудники — потому что он брат владельца.

Бишимбаева задержали в ту же ночь, а 11 ноября его арестовали. Ему предъявляют обвинения в побоях, истязании, убийстве, совершенном с особой жестокостью. Причем у экс-министра уже была судимость по статье о получении взятки.

За что уже был судим Бишимбаев? В марте 2018 года экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева признали виновным в получении взяток. Бишимбаев получил откат за выигранные тендеры на строительство стекольного завода и жилых домов. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и пожизненному лишению права занимать госдолжности. Но через полтора года, в сентябре 2019-го, его освободили условно-досрочно.

Его родственника и директора ресторана BAU Бахытжана Байжанова обвиняют в укрывательстве преступления. Салтанат Нукенову похоронили в ее родном городе Павлодаре 11 ноября — в день ареста Бишимбаева.

«Он тебя просто убьет»

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды рассказал, что в 2023 году его сестра несколько раз уходила от Бишимбаева, но потом возвращалась к нему. Она говорила, что Бишимбаев никуда не отпускает ее, не дает ей работать и запретил ей вести аккаунты в соцсетях. Нукенова также подозревала мужа в слежке за ней с помощью шпионских программ в телефоне. По словам Амангельды, сестра показывала ему фото синяков от побоев, а сам он пытался забрать ее от Бишимбаева.

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды в суде показывает фото избитой сестры, которое она отправила ему. Фото: Верховный Суд Республики Казахстан / YouTube

«Я ей сказал: “Собирай вещи, мы уходим, поехали домой — тебе это все не надо, собирайся”. Она сказала, что сама разберется, что она взрослая и самостоятельная, что это ее жизнь, это ее брак. Да, не идеальный, но она постарается его сохранить и она любит Куандыка. На что я ей ответил: “Ты понимаешь, что чуть-чуть сильнее — и такими ударами он тебя просто убьет”», — рассказал Амангельды.

На допросе в суде Бишимбаев попросил прощения у родственников Нукеновой. Он сказал, что считает себя причастным к убийству, но не признает себя виновным: «В этом не было какого-то умысла и не было особой жестокости». Его слова привели в ярость мать Нукеновой.

«Я свою дочь не видела, похоронила и лицо ее не видела. Как без особой жестокости ты ее убил? Как ты можешь такое говорить? Ты ее бил, как ты можешь такое говорить? Неумышленно? Восемь часов ты ее убивал!» — кричала Бишимбаеву мать Нукеновой, за что ее чуть не вывели из зала суда.

Бишимбаев сказал, что любил Салтанат, и повторил, что не считает себя виновным в умышленном убийстве. Он также обвинил родственников жены в том, что они искажают факты ,и назвал их слова «активной пиар-кампанией». На заседании суда Бишимбаев улыбался и смеялся. На допросе он также рассказал, как однажды решил купить будущей жене платье, хотя она отказалась.

«Я сказал: “Я хочу, чтобы на концерте ты выглядела красивее всех и лучше всех. Потому я тебя приглашаю, выбери себе платье, какое ты хочешь”. Она деликатно сказала “нет”, но я знаю, что нужно настоять: девушке, наверное, тяжело сразу согласиться», — рассказал экс-министр.

По словам Бишимбаева, после свадьбы его жена якобы стала нервной и тревожной: «начала вести себя агрессивно» и «устраивать скандалы из-за мелочей». Также он заявил, что у Салтанат были отношения с неким «казахстанским бизнесменом».

Заметал следы и обвинял родителей

На заседании суда зачитали переписку от 7 ноября 2023 года между Бишимбаевым и директором ресторана BAU Байжановым. В ней экс-министр просил удалить все ночные видеозаписи с камер, найти и отвезти домой телефон Нукеновой, но не выключать его.

В феврале 2024 года брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды выложил в сеть скриншоты записей с видеокамер из ресторана BAU в вечер, когда ее убили. На них видно, что мужчина бьет ногами лежащую на полу женщину.

«Он ее НЕ бил, говорят они [адвокаты], при этом, у нас есть видео с разных ракурсов, момента нанесения неоднократных ударов и пинков в разные части тела. Есть заключение медицинской экспертизы (скриншоты в видео), где эксперты приходят к выводу о не менее 13 ударах только в голову‼️ Есть снимки тела Салтанат, прямо на полу в ресторане и фото до вскрытия. Есть показания СВИДЕТЕЛЕЙ, которые всю ночь слышали побои и крики», — написал Амангельды (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Адвокаты Куандыка Бишимбаева до сих пор заявляют, что убийство Салтанат Нукеновой «еще не доказано». Также его защита задает родственникам убитой вопросы о ее характере и о том, склонна ли она была доминировать или подчиняться мужчинам. Многие казахстанцы считают, что адвокаты Бишимбаева пытаются переложить ответственность на родных Нукеновой.

Также жители Казахстана возмутились показаниями Бишимбаева в суде: он заявил, что Салтанат Нукенова каждый день выпивала и имела отношения «с известным казахстанским бизнесменом». Эти его слова настолько не понравились казахстанцам, что они запустили флешмоб с хештегом #ЗаСалтанат: женщины выкладывают свои фотографии с бокалами вина и подписью: «Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать!».

По совокупности статей Бишимбаеву может грозить срок от 15 лет колонии до пожизненного лишения свободы. В комментариях к видеозаписи трансляции суда и в соцсетях жители Казахстана требуют, чтобы экс-министра приговорили к пожизненному заключению.