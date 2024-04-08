Российские власти «проспали» наводнение в Оренбургской области

Ежегодный паводок в Оренбургской области в этом году стал неожиданностью для местных властей. Результат — прорыв дамбы и тысячи затопленных домов, хотя о том, к чему может привести наводнение, было известно за несколько месяцев. В соседнем Казахстане, который сейчас тоже борется с паводком, подобных проблем удалось избежать. Недовольные бездействием властей жители Орска вышли на стихийный митинг, требуя компенсаций. При этом наводнение может не ограничиться Орском — вода уже подобралась к Оренбургу и угрожает соседним регионам. Самое главное о событии — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу на реке Урал. В результате несколько районов города затопило талыми водами. 6 апреля в Орске случился второй прорыв дамбы. Уровень воды в Урале превысил критический и достиг отметки в 972 сантиметра — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Угроза есть и для столицы области — утром 8 апреля уровень воды в реке рядом с Оренбургом достиг 872 см.

Из-за наводнения власти объявили режим ЧС федерального уровня, из затопленных районов уже эвакуировали 6127 тысяч человек. По состоянию на 8 апреля в области затопило более 10,3 тысяч домов, почти семь тысяч из них — в самом Орске. В общей сложности затоплены уже не менее 77 населенных пунктов, из них Орск и Оренбург — частично.

Власти не предупредили людей о наводнении

За полторы недели до прорыва дамбы (26 марта) мэр Орска Василий Козупица писал, что городские власти «заранее обследовали гидротехнические сооружения», и назвал состояние плотин и дамб удовлетворительным. Еще через два дня он предупредил, что ожидается паводок на Урале и реке Елшанка.

«Поступают обращения от жителей Старого города. Орчане волнуются о состоянии дамбы. Выехал на место, со специалистами еще раз обсудили технические возможности защитного сооружения. Дамба находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок», — писал мэр Орска за три дня до прорыва дамбы.

3 апреля Козупица заявил, что осмотрел дамбу еще раз и не увидел угрозы прорыва. По его словам, у жителей домов рядом с Уралом также не было опасений, что их может затопить. Скопившуюся возле дамбы воду мэр Орска назвал «нормальным явлением». Утром 5 апреля Козупица снова проверял дамбу, а уже вечером ее прорвало. Объявить о чрезвычайной ситуации мэр решился только днем 5 апреля, а обязательную эвакуацию объявить так и не решился, просто сказав, что «жителей, желающих эвакуироваться, готовы принять пункты временного размещения».

После прорыва дамбы на федеральном канале «Россия 24» вышел сюжет о последствиях паводка. В нем жителей домов рядом с рекой Урал в Орске обвинили в том, что они сами пренебрегли мерами безопасности.

Вид на затопленную территорию после прорыва дамбы в городе Орск Оренбургской области, 6 апреля 2024 года. Фото: Спутник / Imago / SNA / Scanpix

«Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решение, они думали, что это шутки какие-то. <...> Эта ситуация может продлиться неделю. Вот они сидят сейчас, эти люди, сейчас в окнах. Что они будут есть? Им придется возить каждому еду», — заявил в эфире канала глава МЧС России Александр Куренков.

Слова Куренкова и этот сюжет вызвали негодование в соцсетях. Жители Орска напомнили, как мэр в день прорыва дамбы утверждал, что никакой опасности для горожан нет.

«Насколько я помню, Козупица говорил дамба надежна, не прорвет». «Вранье полное, эвакуации не было». «Шутки!!!! Простые жители виноваты, в халатности наших зажравшихся управленцев?!!!! Они для чего занимают свои поста?!» «Черт возьми это ваша прямая обязанность спосать и помогать людям а не вести себя как истеричка» (орфография и пунктуация сохранены).

После этого несколько десятков жителей Орска вышли на митинг с требованиями помощи, выплат за пострадавшее имущество и наказания ответственных за прорыв дамбы. Примечательно, что 8 апреля Оренбургская прокуратура запретила жителям региона участвовать в акциях протеста — практически сразу после первых призывов к нему.

Силовики попыталась разогнать акцию, а к протестующим вышел мэр города Василий Козупица, слова которого заглушили криками «Позор!» и «Уходи!». В итоге Козупица предложил жителям Орска сформировать инициативную группу, которая будет участвовать в переговорах с мэрией, но вход в администрацию города заблокировали полицейскими машинами.

Казахстанский журналист Лукпан Ахмедьяров рассказал, что север Казахстана также страдает от паводка. Но власти готовились к наводнению и заранее позаботились об эвакуации: только в Уральске, например, обустроили шесть пунктов размещения. По информации МЧС Казахстана, в марте из опасных зон эвакуировали более 70 тысяч человек.

Локальный кризис

Из-за прорыва дамбы и паводка в Орске начался гуманитарный кризис регионального масштаба. На затопленных территориях отключили газ и электричество. В городе возник дефицит питьевой воды — водопроводная вода стала непригодной для питья из-за паводка, а возросший спрос разогнал цены на бутилированную воду. В городских пабликах пользователи выкладывают фото пустых полок, на которых осталась только самая дорогая минералка за 300 рублей. По словам жителей, цены на воду выросли в два-три раза: в некоторых магазинах полтора литра «Святого источника» стоят 176 рублей.

В Орске уже зарегистрировали случаи отравления водой из-под крана. За медицинской помощью обратились 18 человек — у них выявили кишечную инфекцию, вызванную норовирусом. После этого в нескольких десятках домов в городе отключили воду. Питьевую воду раздают волонтеры и жители частных домов, у которых есть доступ к скважинам: объявления об этом публикуют в городских пабликах и чатах.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного Орска после прорыва дамбы, 7 апреля 2024 года. Фото: Сергей Никифоров / Спутник / Imago / SNA / Scanpix

Минсельхоз Оренбургской области признал , что в регионе есть проблемы с водой. В министерстве подтвердили, что дешевую питьевую воду раскупили и в магазинах осталась только дорогая вода премиум-сегмента. Минсельхоз отчитался, что 8 апреля в «Пятерочку» и «Магнит» завезли воду и что в регион увеличили объем поставок бутилированной воды.

Также жители жалуются на пустые полки, где обычно выложены хлеб, молоко и крупы. Воду и продукты первой необходимости в Орск возят волонтеры из других городов области. Тем временем прокуратура области отчиталась о проверках и вынесла предостережения 48 магазинам в регионе.

«Уезжайте прямо сейчас»

В МЧС прогнозируют, что к 17 апреля паводок дойдет до Оренбурга, а мэр города Сергей Салмин предупредил жителей о «беспрецедентном наводнении» и призвал людей, живущих в зоне риска, уезжать прямо сейчас. По его словам, в ближайшие два дня ситуация в Оренбурге будет ухудшаться.

«Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасные значения. Не ждите этого. Уезжайте прямо сейчас», — заявил Салмин.

Днем 8 апреля в орском поселке Лесоторговый случился третий прорыв дамбы — сейчас жители срочно эвакуируются из своих домов. По прогнозам властей Оренбургской области, уровень воды в Урале придет в норму не раньше 25 апреля.

Жители других регионов России также сообщают о проблемах из-за паводков. Жители пяти сел в Омской области заявили, что вода зашла к ним в дома, но никакой эвакуации власти не проводили. В Новосибирской области затопило 49 дачных и 70 приусадебных участков — губернатор региона призвал готовиться «к любому развитию событий». ЧС из-за угрозы паводка объявили в Тюменской области, а в Курганской области объявили обязательную эвакуацию.