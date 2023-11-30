Верховный суд признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда. На рассмотрение иска суду потребовалось четыре часа. Как отмечает РИА «Новости», решение суда вступает в силу немедленно.

Решение вынес судья Олег Нефедов. Заседание прошло в закрытом режиме. Аккредитованных журналистов пустили в зал судебного заседания только на оглашение решения. При этом на сам суд явились лишь представители Минюста, который выступал истцом в данном процессе, представители несуществующего «международного движения ЛГБТ» в заседании участия не принимали.

Иск о признании экстремистским «международного движения ЛГБТ» Минюст подал 17 ноября. 30 ноября в закрытом режиме пройдет первое заседание по рассмотрению этого иска.

После подачи иска правозащитники попросили Верховный суд его отклонить, а юристы, с которыми поговорил «Холод», назвали действия Минюста «кампанией по вытеснению ЛГБТ-персон из общества».

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