Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии

Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего координатора регионального штаба Навального Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии. Ее признали виновной по трем «экстремистским» статьям.

В частности, Чанышевой вменяли призывы к экстремизму, организацию деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создание организации, нарушающей права граждан.

1 марта 2023 года суд полностью закрыл процесс по делу Чанышевой. В конце марта стало известно, что против нее дал показания бывший оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский. Протокол его допроса опубликовал юрист Иван Жданов.

«Я, будучи видеооператором ФБК по указанию своего непосредственного руководителя, тоже участника указанного экстремистского сообщества Ярмыш К.А. осуществлял видеосъемку исходного материала, из которого формировались видеоролики, направленные на привлечение внимания и формирование негативного отношения у неограниченного круга лиц к действующей власти и ее дискредитации», — говорится в показаниях Зеленского.

Самого Зеленского в 2021 году суд приговорил к двум годам колонии по делу о призывах к «экстремизму». Его задержали за два дня до возвращения Навального в Россию. Поводом стали твиты о самосожжении журналистки Ирины Славиной. По словам Жданова, эти твиты и «стали основой для признания ФБК экстремистской организацией».

В июне 2021 года Мосгорсуд признал «Штабы Навального» и Фонд борьбы с коррупцией «экстремистскими» организациями и запретил их деятельность.

В ноябре того же года Лилию Чанышеву задержали и отправили в СИЗО. Она стала первым человеком, арестованным по объединенному делу о создании «экстремистского» сообщества, которое в конце сентября 2021 года возбудили против Алексея Навального и его соратников — Леонида Волкова и Ивана Жданова.

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