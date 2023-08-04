Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу

Суд приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу. Об этом сообщает «Популярная политика». Бывшего технического директора ютьюб-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного по этому же делу осудили на восемь лет колонии общего режима, пишет «Новая Газета» со ссылкой на адвоката Холодного Светлану Давыдову.

Журналисты, которые слушали приговор в специальной комнате, сообщали, что во время трансляции практически ничего не было слышно. Поэтому срок, который назначили Холодному, стал известен только спустя три часа поле окончания заседания суда.

Навального признали виновным сразу по шести статьям уголовного кодекса: создание экстремистского сообщества, призывы к экстремизму, финансирование экстремизма, создание НКО, которая посягает на права граждан, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.

Суд проходил в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. После первого заседания процесс закрыли для слушателей и журналистов.

Колония особого режима — это самое строгое из возможных наказаний, напоминает «Первый отдел». Там содержат особо опасных рецидивистов, которых приговорили к пожизненному заключению, а также тех, кому на пожизненный срок заменили смертную казнь.

После прибытия в колонию заключенного помещают на обычные условия содержания. Это означает, что в год он имеет право на три посылки и пять свиданий — два длительных и три краткосрочных. При таком режиме заключенные живут в общежитиях, могут работать, учиться, посещать библиотеку и тренажерный зал, а в качестве поощрения им даже могут позволить смотреть телевизор в комнате отдыха.

Однако заключенного могут перевести и в строгие условия содержания. Для этого достаточно, чтобы администрация колонии составила протокол о нарушении порядка отбывания наказания. В таком случае количество посылок уменьшится до одной в год, а количество свиданий до трех. Кроме того, вместо общежития заключенного переведут в камеру.

Как пишет “Первый отдел”, решетки в таких камерах установлены перед окнами и дверьми, там круглосуточно горит свет и ведется видеонаблюдение. Заключенные практически не покидают камер, принимая пищу там же. Согласно законодательству, даже в этих условиях заключенный имеет право на прогулку в полтора часа. В действительности они куда короче и, как правило, проходят в закрытом дворике, куда не попадает солнечный свет. Во время прогулок заключенным запрещено общаться даже с сокамерниками.

«В современной истории России политиков еще никогда не отправляли в колонии особого режима», — утверждает «Первый отдел».

Накануне приговора Навальный обратился к своим сторонникам, заявив, что главный смысл нового срока — «запугать и выбить мысли о противодействии». «Пожалуйста, подумайте и поймите, что сажая сотни, Путин пытается запугать миллионы», — сказал Навальный.

Обновлено в 19:45. Добавлена информация о приговоре Холодному.

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