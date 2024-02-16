Как убивали Алексея Навального

16 февраля 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии. Соратники Навального пока не подтвердили его смерть, однако информацию о ней уже довели до Владимира Путина. После того, как Навального отравили «Новичком», его здоровье вызывало опасения у врачей и сторонников: они регулярно жаловались на издевательства в колониях и недостаток даже базовой медицинской помощи. Невзирая на пыточные условия содержания, сам Навальный никогда не отчаивался и продолжал бороться. «Холод» рассказывает, как российские власти убивали главного оппозиционного политика России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Отравление «Новичком»

20 августа 2020 года Алексею Навальному во время полета из Томска в Москву внезапно стало плохо. «Я почувствовал, что не могу концентрироваться, что у меня холодный пот. Сначала я попросил у [своего пресс-секретаря] Киры Ярмыш носовой платок, потом попросил ее поговорить со мной, потом попросил воды у стюардесс, потом решил, что надо сходить в туалет. Я сидел на унитазе и умывался холодной водой, а потом понял — если я сейчас не открою дверь, то здесь и умру. Боли не было, но я понимал, что умираю. Я вышел из туалета и сказал бортпроводнику: “Меня отравили, я умираю”. У меня вообще ничего не болело — я просто знал, что умираю», — вспоминал Навальный.

Самолет с политиком экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали. В больнице его сразу же поместили в отделение острых отравлений. Вскоре Минздрав Омской области заявил, что Навальный находится в реанимации, где его ввели в кому, чтобы подключить к аппарату ИВЛ.

Читать еще Прекрасная Россия будущего Какой могла бы быть страна Алексея Навального

Соратники и жена Навального Юлия, которая сразу же после новостей об отправлении прилетела из Москвы в Томск, добивались, чтобы Алексея перевезли из омской больницы в Германию. Ангела Меркель выступила с заявлением, что Германия готова принять Навального на лечение. В ночь с 20 на 21 августа в Омск вылетел медицинский борт. Врачи омской больницы дали разрешение на вылет Навального лишь поздно вечером 21 августа, спустя почти двое суток после отравления. Соратники и семья Навального считают, что они специально затягивали отправку, чтобы в организме политика не осталось отравляющих веществ, которые можно было бы обнаружить при независимой диагностике.

Утром 22 августа Алексея реанимационная бригада наконец перевезла его на борт немецкого медицинского самолета, который сразу же вылетел в Германию. Навального госпитализировали в клинику «Шарите».

В омской больнице Навальному поставили несколько диагнозов: «Основной — нарушение углеводного обмена, сопутствующий — хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение». Специалисты немецкой клиники «Шарите» с такой оценкой не согласились: уже 24 августа они заявили об отправлении политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. А 2 сентября власти Германии официально сообщили, что Навальный был отправлен веществом группы «Новичок». Это было установлено после токсикологической экспертизы в специальной лаборатории Бундесвера. Позже организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также подтвердила, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок».

«Новичок» — это семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия, поражающее нервную систему человека. Разрабатывался «Новичок» в качестве боевых отравляющих веществ в СССР и постсоветской России. Вещества этой группы — одни из самых токсичных в мире. В большинстве случаев отравление «Новичком» приводит к смерти; если этого не произошло, человек может быть парализован. Использование веществ семейства «Новичок» официально запрещено.

«Последствия отравления будут длиться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества, последствия будут продолжаться в течение долгого периода», — говорил ученый-химик Вил Мирзаянов.

После лечения и реабилитации в клинике «Шарите» Алексей Навальный смог восстановиться. Он рассказывал, как буквально заново учился ходить. В декабре 2020 года Алексей Навальный и издания The Insider и Bellingcat опубликовали расследования о том, кто участвовал в его отравлении. Людьми, которые организовали убийство, оказались восемь агентов ФСБ, действующих под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Российские власти отказались возбуждать уголовное дело об отравлении Алексея Навального.

Медицинский персонал перевозит Алексея Навального для транспортировки политика в Германию. Омск, Россия. 22 августа 2020 года. Фото: Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix

Голодовка и первые пытки в тюрьме

17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Москву. Рейс авиакомпании «Победа» должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где политика ждали сторонники и силовики, но на посадке самолет развернули и посадили в Шереметьево. После посадки Навального задержали перед прохождением паспортного контроля и сразу же отправили под стражу до суда.

2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года по делу «Ив Роше», который ему назначили еще в 2014-м, на реальный. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии. Из московского изолятора «Матросская тишина» оппозиционера перевели сначала в СИЗО-3 Владимирской области, а затем в ИК-2 в городе Покров.

В конце марта Навальный пожаловался на острые боли в спине и ноге и впервые объявил голодовку в колонии, потребовав предоставить ему врача и лекарства. Но управление ФСИН по Владимирской области заявило, что он получает медицинскую помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями». Гражданского врача до него не допустили. Состояние здоровья политика во ФСИН назвали «стабильным и удовлетворительным».

В апреле 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что у него обнаружили две грыжи. Оппозиционер жаловался на повышенную температуру, потерю чувствительности рук и ног и боли в спине. Заключение МРТ ему не выдали, а фельдшер выдавала ему диклофенак и никотиновую кислоту, которая «уже 30 лет не используется в медицине».

Незадолго до этого Алексея Навального перевели в медсанчасть с температурой, а у трех человек из его отряда обнаружили туберкулез. Несколько врачей опубликовали открытое письмо с требованием допустить до политика медиков. Они сообщили о плохих анализах и критическом состоянии Алексея Навального и заявили, что он «может умереть в любой момент».

В ИК-2 Навального поставили на учет как «склонного к побегу», из-за чего ему не давали спать ночью: к нему каждый час приходил сотрудник ФСИН, снимал на камеру и этим будил. Политик держал свою первую голодовку 23 дня: он прекратил ее после того, как врачи сказали, что «дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Навального и может привести к самому печальному исходу — к смерти». С момента прибытия в колонию до конца голодовки оппозиционер похудел на 15 килограммов.

«Я похудел до 72 килограммов, я весил столько в 7-м классе. Вчера меня водили в баню, чтобы я сегодня выглядел прилично. Я посмотрел на себя в зеркало — я реальный скелет, просто скелетон», — говорил политик.

22 марта 2022 года Алексею Навальному добавили новый срок: его приговорили к девяти годам колонии строгого режима: Лефортовский районный суд Москвы признал его виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении судьи. По версии прокурора, политик якобы похитил донаты своих сторонников «на личные цели и для ведения экстремистской деятельности».

Половина срока в ШИЗО

В июне 2022 года Алексея Навального этапировали во владимирскую ИК-2 строгого режима. Эта колония была известна тем, что заключенных там систематически пытали и применяли к ним сексуализированное насилие. Один из заключенных этой колонии после освобождения рассказывал, что администрация заставила его избить другого зека — после чего тот умер в своей камере. Сам Алексей Навальный уже через неделю после того, как оказался в этой колонии, тоже рассказал, что главный метод управления там — это «избиения и пытки».

В заключении Алексей Навальный продолжал заниматься политикой: в августе 2022 года он создал профсоюз заключенных и сотрудников колонии. За это последовало наказание: спустя несколько дней его на трое суток поместили в штрафной изолятор — ШИЗО. Администрация колонии объявила, что наказывают его за то, что он нарушает распорядок: якобы постоянно расстегивает верхнюю пуговицу робы.

Во второй раз Алексея Навального отправили в ШИЗО спустя всего несколько дней после того, как он вышел оттуда. Формальная причина — в том, что он не сразу убрал руки за спину, когда его этапировали в штрафной изолятор в первый раз.

ШИЗО — это очень тесная комната размером примерно два на два метра. Все, что там есть, — это шконка, маленький столик, табурет и параша: дырка в полу и раковина рядом. Весь день от подъема до отбоя в ШИЗО можно только стоять или сидеть на табуретке. Лежать на шконке разрешается только ночью. Спустя полчаса после подъема в ШИЗО входит сотрудник колонии и пристегивает шконку к стене. Личных вещей: ни книг (кроме религиозной литературы), ни продуктов — в ШИЗО с собой брать нельзя. Покупать еду в ларьке тоже нельзя.

Неправильно представился сотруднику колонии; отказался мыть забор; плохо убирал прогулочный двор; сказал «пиздец» и «блядь» в разговоре с сокамерником; умылся на полчаса позже расписания. Все это — нарушения, за которые Навального отправляли в ШИЗО.

Политик подавал на колонию в суд — и наказания становились все более жестокими. В сентябре 2022 года его признали «злостным нарушителем» и поместили в штрафной изолятор на 15 суток.

Алексея Навального пытали, раз за разом отправляя на полмесяца в ШИЗО за мельчайшие нарушения режима, следующие полтора года. В общей сложности за год и восемь месяцев политик провел в штрафном изоляторе 295 суток. Его помещали в ШИЗО 27 раз.

Иногда между одним сроком Навального в ШИЗО и другим проходили всего сутки. Иногда — меньше суток. Но, выходя из ШИЗО, Навальный отправлялся не в обычный барак, где живет большинство заключенных. В ноябре 2022 года его местом содержания стало «помещение камерного типа». Это изолированная камера в отдельном помещении, мало чем отличающаяся от ШИЗО — только переводить туда могут на срок до шести месяцев. В таких «помещениях» живут те заключенные, для исправления которых, по мнению администрации колонии, нужны особо жесткие условия.

Этим людям запрещены длительные свидания, а посылка положена всего одна в полгода. Ограничены эти заключенные и в покупке еды; но для Навального эти ограничения сделали, как сообщал он сам, еще более жесткими, а ту еду, что он покупал, сотрудники колонии приносили в его камеру и уничтожали на его глазах. И из этого «помещения камерного типа» все равно могут отправить в ШИЗО — что и происходило с Алексеем Навальным регулярно.

Спустя четыре месяца этой пытки штрафным изолятором у Алексея Навального усугубились проблемы со здоровьем. В декабре 2022 года он рассказал о болях в позвоночнике. Администрация колонии лечила его какими-то инъекциями — но что за препарат ему колют, медперсонал говорить отказывался.

Алексей Навальный на удаленной связи в ходе заседания Верховного суда. 11 января 2024. Фото: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix

В январе 2023 года, когда политик в 10-й раз отбывал штрафной срок в изоляторе (его отправили туда 31 декабря), у него началась лихорадка. Сам Навальный говорил, что заболел после того, как администрация колонии несколько раз подселяла к нему в ШИЗО заключенного, который по несколько недель не мылся и не пользовался никакими предметами гигиены. Этого заключенного несколько дней держали в тюремной больнице вместе с больными гриппом — а затем снова отправляли к Навальному. Этот сценарий, говорил политик, повторялся много раз: его соседа администрация колонии использовала «как ватку с бактериями». Лекарства, которые пытались передать политику адвокаты, колония не принимала.

Когда Навального отправили в ШИЗО в 12-й раз, за 15 суток он потерял восемь килограммов веса из-за болезни желудка, сообщал его адвокат. В декабре 2023 года ему стало плохо настолько, что пришлось ставить капельницу (соратники Навального предполагали, что это был голодный обморок).

Условия жизни в ШИЗО, и без того жестокие, для Алексея Навального становились пыточными. В изолятор поставили три мощные лампы с ярким светом, от которых, как писал сам политик, можно ослепнуть. В камере напротив поселили заключенного, который по несколько часов не прекращал кричать — так, что невозможно было спать. Постоянного соседа Навального по ШИЗО, как писал его адвокат, специально «доводили до животного состояния», чтобы в изоляторе стоял невыносимый запах.

Всего этого администрации колонии показалось недостаточно. В сентябре 2023 года Алексея Навального подвергли самому жестокому наказанию, которое вообще предусмотрено для заключенного в России. Его перевели на целый год в «единое помещение камерного типа» — тюрьму внутри колонии, где собирают самых злостных нарушителей режима. Но пробыл Навальный там только два месяца (за которые его трижды отправляли в штрафной изолятор). Из владимирской колонии в конце 2023 года Навальный исчез — и 20 дней о его местоположении вообще не было известно.

Нашелся Навальный в декабре 2023 года в другой колонии: его этапировали в ИК-3 на Ямале. Там пытка продолжилась. 9 января его отправили в ШИЗО в первый раз — на семь суток. 22 января его отправили в ШИЗО снова — на 10 суток. 1 февраля — еще на 10 суток.

Мать Алексея Навального последний раз видела сына 12 февраля. Она сказала, что он был «жив, здоров, жизнерадостен». 14 февраля в твиттере Алексея Навального появился пост, где он поздравлял жену Юлию с днем святого Валентина: «Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее».

Вслед за этой публикацией сразу же появилась новая, где сообщалось, что его вновь отправили в ШИЗО: «Ямальская колония решила побить владимирский рекорд холуйства и угождения московскому начальству. Только что дали 15 суток ШИЗО. То есть это 4-ое ШИЗО за менее чем 2 месяца, что я у них. Жестят».