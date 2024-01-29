Суд в Москве заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих, ведущих «Популярной политики» Дмитрия Низовцева и Киру Ярмыш, а также главу социологической службы ФБК Анна Бирюкову. Об этом пишет «Медиазоне».

По данным издания, Ярмыш, Певчих и Низовцева обвиняют по статье о распространении «фейков» о российской армии (пункт «б» части 2 статьи 207.3 УК), при этом Низовцеву и Певчих также вменяют пункт «д» той же статьи.

Кроме того, Певчих также предъявили обвинение в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и вандализме (часть 2 статьи 214 УК). А Бирюковой вменяют оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК).

В декабре 2023 года МВД России объявило в розыск Певчих и Низовцева. При этом ведомство не уточняло по какой статье их разыскивают.

Летом 2022 года против Певчих и Низовцева завели уголовное дело по статьям о «фейках» про армию и об оправдании терроризма. Поводом для преследования Певчих стали ее слова о бомбардировках мирных жителей Украины. Для Низовцева — его рассказ об убийствах мирных жителей Бучи российскими военными.

По этим же статьям обвинили других сторонников Навального: Ивана Жданова, Киру Ярмыш, Анну Бирюкову, Руслана Шаведдинова, Леонида Волкова и Любовь Соболь.

Минюст внес Дмитрия Низовцева в реестр «иноагентов» в октябре 2022 года, а Марию Певчих — в мае 2023-го.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.