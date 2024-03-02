«Он не боялся, и мы не боимся!»

Похороны Алексея Навального собрали на окраине Москвы десятки тысяч человек, которые пришли проститься с главным оппозиционным политиком современной России. Невзирая на опасения многих, прощание прошло относительно спокойно: силового разгона не произошло, а полицейские вели себя достаточно интеллигентно — как будто прислушались к требованию Юлии Навальной. Однако более сотни человек все равно оказались за решеткой, а переросшая в стихийный митинг очередь к могиле Навального может стать причиной новых уголовных дел. «Холод» рассказывает, как прошло прощание с Алексеем Навальным.

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В районе 12 дня во всех вагонах метро на салатовой ветке было заметно по несколько человек с букетами. Полицейских, встречающих людей на платформе станции Марьино, кажется, было не меньше. У выхода из метро женщина тревожно спрашивала у прохожих, где можно купить цветы. В ближайшем магазине за букетом стояло более 20 человек, у соседнего — около десятка.

На перекрестке перед храмом «Утоли моя печали», где было запланировано прощание с Алексеем Навальным, полиция направляла людей в длинную очередь, которая уходила от храма вглубь спального района. Линия растянулась на два километра в сторону метро Братиславская, и эффект толпы, который мог бы сложиться от количества приехавших людей, от этого был слабее: вероятно, это было сделано специально, чтобы не было аналогий с похоронами академика Сахарова.

— Вам не было страшно прийти сегодня на прощание с Алексеем Навальным? — спросил я одного из молодых людей, пришедших на прощание.

— Нет. Риск, который который взяли на себя те, кто пришел сюда сегодня, — это ничто в сравнении с тем, какие риски и какую жертву взял на себя Навальный, — отвечает 19-летний Антон. — Я чувствую свой долг и обязанность, поэтому сегодня страха не было, хотя на других подобных мероприятиях он был. Сегодня не прийти для меня было невозможно.

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Вокруг забора храма люди стояли плотным кольцом, у въезда в храм — две колонны полиции. На самой территории храма людей было немного: родственники и близкие Навального, многочисленные дипломаты, пресса, в том числе иностранная. Связи возле храма не было — она появлялась только в нескольких сотнях метров от него. Полиция вела себя на удивление спокойно, будто бы не было последних лет жестких задержаний и тысяч арестов на протестах и митингах.

Без десяти два на территорию храма заехало несколько автомобилей, из одного из них вынесли гроб. С боковых улиц, примыкающих к храму, толпа начала скандировать: «Нет войне! Нет войне!» и «Навальный! Навальный!».

В 14:45 под звон колоколов гроб с телом вынесли из храма. Над растянувшейся по улицам Марьино толпой в несколько тысяч человек повисла тишина — люди поняли, что проститься с Навальным в храме им не дадут. Люди начали движение в сторону кладбища.

— Расскажите, почему вы пришли сегодня на прощание с Алексеем?

— Мне кажется, он сделал для нас так много, что невозможно было не прийти, не сделать хотя бы это, — говорит Леонид, которому 48 лет. — Он вернулся в Россию, остался с нами, не уехал, принял свое мученичество, подал нам пример стойкости, мужества и твердости.

«По мне и так видно, что я чувствую»

Когда похоронная процессия начала движение в сторону кладбища, из первых рядов к ней полетели десятки букетов цветов, а толпа стала скандировать: «Россия будет свободной! Россия будет свободной!».

Особенно энергично кричала лозунги молодая девушка. Она представилась как «человек из толпы», ей 18 лет.

— Почему вы пришли сюда сегодня, что это для вас значит?

— Тянуло сюда очень сильно, я просто рвалась сюда. Хотя бы так проводить человека, который сделал очень много, остается примером стойкости. Нужно стремиться к тому, чтобы быть как он: он с улыбкой воспринимал все, что с ним делают. Сегодня мы можем собраться, проводить его и показать, что мы не сдаемся.

Вокруг снова стали кричать: «Навальный! Навальный!», и девушка «из толпы» прервалась, чтобы присоединиться к скандированию.

— Почему мне нужно бояться, чтобы прийти и проводить человека? — продолжает она. — Почему мне нужно бояться, чтобы сказать то, что я думаю? Почему? Что в этом такого? За мной честь, за мной правда.

Возле забора храма плакала женщина лет 60, по ее щекам текла тушь. На вопрос, можно ли спросить ее о том, что она чувствует, она ответила: «По мне и так видно, что я чувствую». Людей в слезах было немало — как молодых, так и в возрасте. Но, несмотря на печаль, настроение в толпе было боевое: люди бойко скандировали, как не делали этого в Москве уже несколько лет.

Толпа заполнила дублер Люблинской улицы и по ней двинулась в сторону Братеевского моста, а затем и аллеи парка 850-летия Москвы.

У зоомагазина на пути к кладбищу нетрезвый мужчина лет 40 крикнул кому-то в толпе: «Я тебе покажу “будет свободной”, иди сюда, ты у меня такую свободу получишь!» Кинув в толпу зажженную сигарету, он стал было спускаться со ступенек, но после первого же окрика успокоился.

Мужчина с аккуратной седой бородой по имени Алексей Анатольевич, которому 71 год, ответил на вопрос о том, почему он пришел сюда, так:

— Для меня то, что он делал, к чему призывал, о чем он мечтал, полностью согласуется с моими собственными взглядами. При всех разногласиях в отдельных вещах — по сути он был моим единомышленником. Поэтому я здесь. Это трагедия, мне безумно жалко Алексея. Он ровесник моих детей, друг некоторых из них. Прежде всего жаль Людмилу Ивановну и его отца, Юлю, детей. Потерять такого человека в таком возрасте — это ужас, это страшно. Это огромная потеря для страны. С его уходом мы потеряли шанс на более плавные перемены в нашей стране. Я боюсь, что с его потерей все будет только хуже, резче, возможно, кровавее.

Люди полностью заполнили улицу Борисовские пруды — именно на ней находится Борисовское кладбище, — упершись в полицейское оцепление на подъезде к кладбищу. Небольшой сквер между ТЦ «Пруды» и многоэтажным жилым домом быстро заполнился людьми и превратился в площадку для митинга. Без возможности двигаться дальше, толпа стала активнее скандировать: «Он не боялся, и мы не боимся!», «Россия без Путина!», «Это убийство!» и «Юлия! Юлия! Юлия!».

На площади перед ТЦ людей люди, которые могли продвинуться ближе к кладбищу, соорудили из снега обелиск, вокруг которого за полчаса вырастает гора цветов.

Молодой человек по имени Алексей на вопрос, почему он пришел сюда сегодня, ответил:

— Мне кажется, я начал интересоваться политикой из-за этого человека, поэтому для меня это личная история. Когда все это случилось, ощущения были как в день начала войны. Деятельность Алексея была интересна всем, кто, как и я, учится сейчас на старших курсах в университете. Все знали, кто он такой, и хотели верить в лучшее будущее благодаря ему. Я ни разу не был на митингах, но посчитал, что если не приду сюда сегодня, то просто не прощу себя.

Рядом женщина пенсионного возраста разговаривала с молодым человеком лет 20, явно случайным собеседником:

— У подруги погиб сын, я у нее спрашиваю: «Как же ты поддерживаешь то, что у тебя забрало сына?» Она молчит, вид при этом — как будто сама себя не понимает. Но молчит.

Со временем цепочка полицейских между ТЦ и сквером стала более плотной. В толпе появился коридор, по которому люди могут пройти от ТЦ в сторону метро, но к кладбищу по нему не пропускали. Девушка лет 20 несколько раз просила полицейского с мегафоном пропустить ее в туалет в торговый центр. После очередного отказа она расплакалась и на эмоциях стукнула ладонью по мегафону в руке полицейского, закричав на него: «Придурок!» Ее схватил за рукав куртки другой полицейский, но первый скомандовал: «Отпусти». Девушку отпустили.

Двое молодых людей рядом стали обсуждать это:

— Это на пять лет бы потянуло. Какая-то очень особая установка у них сегодня.

— Камеры же, потом найдут.

— Все равно. Им какую команду дают, так они себя и ведут. Сказали одно — и они церберы, сказали другое — и вот как одуванчики.

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В сквере сделали еще один импровизированный мемориал из снега, тоже обложив его цветами. 20-летняя Ульяна с букетом желтых ромашек в руках на вопрос, почему она сегодня пришла сюда, ответила:

— Хочу возложить цветы в память об Алексее Навальном и найти поддержку среди людей, которые тоже сюда пришли. Их так много, это не может не радовать. От этого сильный моральный подъем. Жалко, что не получается до кладбища дойти, но дух, который здесь царит, что-то удивительное делает.

Официально Борисовское кладбище работает до 17 часов, однако из-за большого числа желающих проститься с Алексеем Навальным полиция и сотрудники кладбища несколько раз продлевали время работы и дали возможность подойти к могиле как можно большему числу людей.

Люди не расходились до глубокой ночи, продолжая стоять в очереди, организовывая стихийные мемориалы, общаясь друг с другом и скандируя политические лозунги: «Мы — это Россия!», «Это не смерть — это убийство!» и «Навальный герой России!».

— Изначально я не собиралась ехать — было страшно, — говорит Ульяна, — но утром поняла, что буду очень жалеть, если не приеду. Теперь не жалею, это прям круто. Несмотря на всепоглощающую боль, люди пришли сюда поддержать друг друга — это дает надежду, что когда-нибудь мы добьемся чего-то все вместе.