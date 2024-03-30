Росфинмониторинг внес сотрудников оренбургского гей-бара в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов директора оренбургского гей-бара Pose Александра Климова и администратора бара Диану Камильянову. Список опубликован на сайте Росфинмониторинга.

Климова и Камильянова внесли в список накануне. На это обратил внимание телеграм-канал, который занимается мониторингом изменений в реестре.

Климова и Камильянову Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО 20 марта. Им вменяют в вину «организацию деятельности экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.2 УК). Следствие считает, что они создали отделение «международного общественного объединения ЛГБТ». Это первое подобное дело в России.

На сайте суда утверждалось, что Климов и Камильянова — представители «нетрадиционной сексуальной ориентации», поддержавшие «взгляды и деятельность запрещенного международного общественного объединения ЛГБТ» «в группе лиц по предварительному сговору». Суд также сообщил, что администратор занималась подбором персонала и контролем качества обслуживания посетителей, а также утверждением программы мероприятий. Арт-директор бара, как утвержали в суде, подбирал дрэг-артисток и проводил с ними собрания. Суд посчитал, что фигуранты дела «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения».

Верховный суд признал экстремистским «международное движение ЛГБТ», которое не существует, и запретил его деятельность в России в ноябре прошлого года. В марте «движение и его «структурные подразделения» внесли в реестр «экстремистских организаций», который ведет Минюст.

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