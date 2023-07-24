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Бывшего главу штаба Навального в Барнауле приговорили к девяти годам колонии

09:57 • 24.07.2023

Центральный районный суд Барнаула приговорил к девяти годам колонии общего режима экс-главу штаба Алексея Навального Вадима Останина. Его признали виновным в участии в экстремистском сообществе и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщила «Команда Навального».

В ходе процесса обвинение просило суд приговорить Останина к 11 годам лишения свободы. По версии следствия, Останин продолжил работу в штабе Навального уже после того, как эти структуры были признаны российскими властями «экстремистскими». 

В ожидании суда Останин больше года провел в СИЗО. Там сильно ухудшилось его здоровье, он похудел на 15 килограммов. 

«Чтобы Останин признал "вину", его держали в ужасных условиях, давили морально, ломали здоровье (и продолжают это делать), отказывая в медицинской помощи», — пишет «Команда Навального».

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