Экс-главу томского штаба Навального Ксению Фадееву приговорили к девяти годам колонии

Бывшую главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале группы поддержки активистки. Ее также оштрафовали на 500 тысяч рублей, пишет «Медиазона».

Советский районный суд Томска признал Фадееву виновной в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК), а также в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 239 УК). Рассмотрение ее дела проходило в закрытом режиме.

«Приговор я считаю незаконным, необоснованным, несправедливым. Если я буду говорить дальше, меня, наверно, посадят рядом с Ксенией Владиславовной за “‘экстремизм”», — прокомментировал решение суда адвокат Фадеевой Семен Воднев.

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Он также отметил, что сторона обвинения представляла доказательства несколько месяцев, на протяжении более чем 25 судебных заседаний. А стороне защиты, по его словам, дали всего четыре дня. «То, что происходило в этом процессе, ничего общего с правосудием не имеет», — подчеркнул Воднев.

Заседания суда проходили по 12 часов в день. Адвокаты Фадеевой дважды заявляли отвод судье Дмитрию Худякову, но получали отказы. «Практику издеваться над подсудимой судья Худяков, похоже, подсмотрел в деле Саши Скочиленко», — говорится в сообщении в группе поддержки Фадеевой. Ранее Скочиленко несколько дней подряд не давали есть из-за графика суда.

Поводом для уголовного преследования Фадеевой стала ее работа в штабах Навального. Они объявлены в России «экстремистскими» и запрещены. О ее задержании стало известно в декабре 2021 года. Сначала суд запретил ей определенные действия. Затем ее отправили под домашний арест, а в ноябре 2023 года ее поместили под стражу. Кроме того, 25 января 2022 года Фадееву вместе с Алексеем Навальным и его соратниками внесли в список террористов и экстремистов.

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