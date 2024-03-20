Сотрудников гей-клуба арестовали по первому в России делу об «организации движения ЛГБТ»

Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу арт-директора и администратора гей-клуба Pose. Об этом сообщается в соцсетях суда. По информации «Урал56.ру», фигурантов дела зовут Александр Климов и Диана Камильянова. Их отправили в СИЗО до 18 мая.

Сотрудников Pose судят по статье об «организации деятельности экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.2 УК). Их обвиняют в создании отделения «международного общественного объединения ЛГБТ». Это первое подобное уголовное дело в России, о котором стало известно. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

На сайте суда говорится, что обвиняемые — представители «нетрадиционной сексуальной ориентации», которые «в группе лиц по предварительному сговору» «поддержали взгляды и деятельность запрещенного международного общественного объединения ЛГБТ». Суд описывает их рабочие обязанности: администратор подбирала персонал и контролировала качество обслуживания посетителей, а также утверждала программы мероприятий. Арт-директор клуба подбирал дрэг-артисток и проводил с ними собрания. Оба фигуранта дела «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения», посчитал суд.

Оренбургские СМИ сообщили о задержании двух сотрудников клуба Pose 19 марта. По данным 56.ru, в деле есть третий фигурант, его имя не сообщается. Силовики пытаются установить его местонахождение.

9 марта полицейские провели рейд в клуб Pose. Видео произошедшего во «Вконтакте» выложили активисты движения «Русская община». На кадрах видно, как люди, в том числе в нижнем белье, лежат на полу или стоят вдоль стены с руками за головой. У некоторых силовики на видео спрашивают, что они делали в «пидорском клубе». Представители «Русской общины» писали, что в ходе обыска были изъяты комплекты женской одежды, парик, «накладная женская грудь», а также смартфоны и ноутбуки.

18 марта глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что «в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба Pose» было возбуждено уголовное дело. Сам Pose позиционирует себя как «бар-театр пародий».

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. В марте «международное движение ЛГБТ» и его «структурные подразделения» внесли в реестр «экстремистских организаций» российского Минюста.

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