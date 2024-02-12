ФСБ нашла новую причину для преследований россиян

В России появился новый метод преследования людей за слова. Теперь любой комментарий противника войны может трактоваться силовиками как «стремление помешать достижению целей России» и стать поводом для уголовного дела. Причем под это определение могут попасть и весьма безобидные, на первый взгляд, обсуждения помощи Украине. Первый фигурант такого дела — 18-летний Андрей Васюренко, которого приговорили к девяти годам заключения за то, что он якобы склонял кого-то перейти воевать на стороне Украины. Что стало доказательством вины, неизвестно. «Холод» вместе с «Первым отделом» рассказывают о новом способе преследования со стороны ФСБ и о том, можно ли себя как-то обезопасить.

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Студента из Петрозаводска Андрея Васюренко, которому на тот момент было 18 лет, задержали в марте 2023 года. С мая по ноябрь 2022 года он якобы пытался склонять граждан к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в войне в составе ВСУ.

«Придерживающийся националистических взглядов [Васюренко] сформировал убеждение, что следует помешать достижению Россией целей операции в Украине», — писало тогда издание РБК, добавляя, что Васюренко является сторонником независимости Карелии.

Через несколько дней после этого в телеграм-канале «Оперативные сводки» появилось видео задержания Васюренко и фотографии вещей, которые якобы были найдены во время обыска: огнестрельное ружье, символика карельских националистов (которая признана в России экстремистской) и изображения войск гитлеровской Германии. На фотографии также видна нашивка «Поискового движения России» — организации, которая занимается поиском и установлением имен участников Красной армии, пропавших во время Второй мировой. На одном из фото Васюренко держит в руках оружие.

«Оперативные сводки» утверждали, что Васюренко якобы планировал выехать на территорию Украины с целью участия в боевых действиях в составе полка «Азов», но «планам не удалось осуществиться». В апреле 2023 года Андрея Васюренко внесли в список экстремистов и террористов. Осенью ему исполнилось 19 лет.

Спустя 11 месяцев после задержания, 7 февраля 2024 года, суд признал Васюренко виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Вменили ему два преступления: склонение к террористической деятельности и приготовление к подстрекательству к госизмене в виде перехода на сторону противника. Первые два с половиной года он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Фото: Андрей Васюренко / VK

Дело Васюренко рассматривал 1-й Западный окружной военный суд, заседание проходило в закрытом режиме. По сообщению пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Васюренко признал вину. В российской практике обвиняемые нередко соглашаются на сделку со следствием, даже если они не совершали преступлений. Делают они это после обещаний следователя или адвоката от государства, что за признание вины последует смягчение приговора или после избиений. Мама Андрея Васюренко Евгения в ответ на просьбу «Холода» прокомментировать обвинения сына ответила коротко: «Все вранье и показуха!»

Андрей Васюренко учился на третьем курсе петрозаводского филиала Петербургского университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Судя по его страничке во «Вконтакте», он был фанатом футбольного клуба «Зенит», а также интересовался охотой и рыбалкой.

Опасный прецедент

Дело Андрея Васюренко — первый известный случай, когда в России человека обвинили и признали виновным в подстрекательстве к госизмене в виде перехода на сторону противника. Это опасный прецедент, считает правозащитный проект «Первый отдел», специализирующийся на делах о госизмене и шпионаже.

«Дело Васюренко показывает, что даже если преступления не было, то есть “склонить” к совершению госизмены не удалось, уголовное дело теперь все равно может быть возбуждено, а человека могут отправить в заключение на долгий срок», — рассказывает «Холоду» адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Что считается подстрекательством?

Адвокаты «Первого отдела» поясняют, что подстрекатель — это человек, склонивший другого человека к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. При этом подстрекательство может быть не только устным или письменным, но и производиться посредством мимики, жестов или с использованием мессенджеров.



А что значит слово «приготовление» в формулировке приговора?

Слово «приготовление» в данном случае означает, что преступление (в деле Васюкова — госизмена) не было совершено. Если бы человек, которого «подстрекатель» склонял к преступлению, совершил его, то слова «приготовление» в формулировке обвинения отсутствовало бы.

Чтобы доказать, что один человек подстрекал другого к совершению преступления, нужно предоставить зафиксированный факт общения. Это может быть переписка в соцсетях или записанный на диктофон разговор. Чаще всего, по словам Евгения Смирнова, обвинение запрашивает лингвистическую экспертизу, которая оценивает речь «подстрекателя».

Сотрудники ФСБ, по словам Смирнова, нередко прибегают к провокациям. «Представьте себе ситуацию: общаются два знакомых или родственники. Один из них получил повестку по мобилизации или на срочную службу. А второй ему говорит, мол, не ходи, там опасно, народ убивают. Человек с повесткой, может пересказать этот диалог военному руководству. Так отговаривающий может попасть в список людей, за которыми пристально следит ФСБ, — приводит пример Смирнов. — И они вполне могут организовать провокацию. К отговаривающему могут отправить кого-то с диктофоном, кто будет задавать специальные вопросы: например, как не идти на фронт, как сохранить жизнь, если все-таки отправят воевать. Или все то же самое они могут обсуждать по переписке. Если в ходе такого разговора возникнет обсуждение, например, как сдаться в плен, или появятся какие-то инструкции и ссылки, например, на канал “Хочу жить”, то это вполне может считаться подстрекательством к госизмене».

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По словам Смирнова, обсуждение возможной сдачи в плен или вступления в ряды ВСУ следствие и суд могут счесть не только подстрекательством к госизмене, но и организацией госизмены. «Это не одно и не два дела, таких дел много. Приговор Андрея Васюренко — первый, о котором мне известно, но в ближайшее время еще несколько дел начнут рассматриваться в суде», — говорит Смирнов.

Как именно обвинение доказывало в суде, что Андрей Васюков подстрекал кого-то к переходу на сторону противника, неизвестно, так как судебный процесс был закрытым.

Дела за слова и переводы

Число уголовных дел о госизмене после вторжения России в Украину выросло в 10 раз. Евгений Смирнов объясняет это тем, что раньше расследованием таких дел занимались сотрудники ФСБ из Москвы. А они способны перерабатывать около 20 дел в год. Теперь же делами о госизмене могут заниматься следователи ФСБ в каждом регионе России, причем алгоритм доказывания вины выработан — отдельному следователю не нужно тратить на каждое дело много времени.

«Дела о госизмене, которые возбуждались в последние полтора года, — это в основном дела за слова», — говорит Евгений Смирнов.

Кроме них, растет число дел за госизмену в виде финансирования противника. Причем, по словам Смирнова, раньше к финансированию противника относили переводы только в один фонд (реквизиты которого опубликованы на сайте казначейства Украины). Но в последние месяцы стали возбуждать уголовные дела и за переводы в самые разные фонды, в том числе и те, которые собирают деньги на медицинскую и гуманитарную помощь гражданам Украины.

Что могут признать госизменой? Существует несколько статей Уголовного кодекса, по которым человека могут осудить за госизмену. Статья 275 — государственная измена, которая может быть выражена в одной из четырех форм: 1) госизмена в форме шпионажа. Обвиняются люди, которые незаконно собирали, хранили в целях передачи сведения, составляющие государственную тайну (или уже передали); 2) госизмена в форме выдачи сведений, составляющих государственную тайну, иностранному государству, международной организации или их представителям. В отличие от предыдущей категории здесь обвиняются люди, которые имели доступ к гостайне из-за работы, учебы, службы или в иных случаях, предусмотренных законом; 3) госизмена в виде перехода на сторону противника. Под переходом понимается участие гражданина России в работе войск иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях. Сейчас по этому виду госизмены обвиняются люди, которые, по версии обвинения, вступили в переписку с представителями легиона «Свобода России» или «Русского добровольческого корпуса» и планировали вступить туда (либо уже вступили) или же планировали вступить (вступили) в ряды ВСУ; 4) госизмена в форме оказания иной помощи, направленной против России: чаще всего сюда относят финансовую помощь (например, денежные переводы в пользу ВСУ), в редких случаях следствие считает оказанием помощи поджог военкомата. Статья 275.1 — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Это новая статья Уголовного кодекса, появившаяся в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Статья используется, когда удалось установить факт сотрудничества, но не была доказана передача сведений или оказание помощи, причем имеется в виду сотрудничество с любым иностранцем, это не обязательно должен быть представитель спецслужб. Статья 276 — шпионаж. По сути, та же самая статья, что и 275 в форме 1, но обвиняются граждане иностранных государств. Также привлечь к уголовной ответственности могут за приготовление к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275), покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275) и подстрекательство к госизмене (ч. 4 ст.33, ст. 275).

По подсчетам «Холода», с января по июль 2023 года возбуждено 82 уголовных дела о госизмене — это только те случаи, информация о которых появлялась в СМИ. К концу декабря таких дел было уже более 200 (возбужденных за 2023 год), говорит Смирнов. Он добавляет, что это может быть не окончательная цифра, потому что часть дел засекречена. Для сравнения, в 2022 году дел о госизмене было около 20.

Евгений Смирнов предполагает, что региональным отделам ФСБ могли спустить показатели, сколько уголовных дел по госизмене они должны возбуждать в год. «Дела эти простые в доказывании, они много времени у следователей не отнимают, идут по накатанной», — говорит адвокат.

Дело о госизмене против 18-летнего студента — не единственный случай, когда в таком серьезном преступлении обвинили, по сути, ребенка. Смирнову известно о трех или четырех подобных делах, в том числе и с обвинением несовершеннолетнего.

«Большинство людей не понимают, что простой перевод денег на аптечку или на генератор для украинцев может стать поводом для обвинения в госизмене. Это сложно представить человеку, который не вовлечен в тот мир, с которым соприкасаемся мы [адвокаты, занимающиеся такими уголовными делами], — говорит Смирнов. — Для нормального человека это не преступление. Поэтому давать рекомендации, как обезопасить себя или своего ребенка, — очень сложно».

Общая рекомендация, которая возможна в таких условиях, — осторожно относиться к выбору публикаций в своих соцсетях, внимательно читать рекомендации правозащитников, а если репостить или писать что-то, что силовики могут признать нарушением закона, то лучше с аккаунтов, по которым нельзя доказать, кто их владелец.