Дело экс-координатора Штаба Навального Лилии Чанышевой отправили на новое рассмотрение

Уголовное дело экс-координатора Штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой отправили на новое рассмотрение. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Чанышевой Рамиля Гизатуллина.

По его словам, шестой кассационный суд общей юрисдикции принял такое решение по итогам рассмотрения кассационной жалобы на приговор Чанышевой, которую подала прокуратура. В ней ведомство просило ужесточить ей приговор, увеличив срок лишения свободы с семи с половиной до десяти лет, поскольку она якобы «провоцировала и подстрекала уфимцев» протестовать на улицах.

В итоге суд принял решение направить материалы дела против Чанышевой и бывшего волонтера Рустема Мулюкова на новое рассмотрение в Верховный суд Башкортостана.

«Видимо, есть намерения увеличить срок наказания. Это мое предположение. А там видно будет. Будем бороться, продолжать защищать дальше», — сказал по этому поводу второй адвокат Чанышевой Сергей Макаренко журналистам SOTAvision.

В июне 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил Чанышеву к семи с половиной годам колонии общего режима, признав ее виновной в призывах к экстремизму, организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создании организации, нарушающей права граждан.

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