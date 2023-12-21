МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих и ведущего «Популярной политики» Дмитрия Низовцева

МВД объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих и ведущего ютуб-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева. На карточки в базе ведомства обратила внимание «Медиазона».

В качестве основания для розыска указана «статья УК», но какая именно, не уточняется.

Летом 2022 года на Певчих и Низовцева завели уголовное дело по статьям о «фейках» про армию и об оправдании терроризма. Поводом для преследования Певчих стали ее слова о бомбардировках мирных жителей Украины. Для Низовцева — его рассказ об убийстве мирных жителей Бучи российскими военными.

По этим же статьям обвинили других сторонников Навального: Ивана Жданова, Киру Ярмыш, Анну Бирюкову, Руслана Шаведдинова, Леонида Волкова и Любовь Соболь.

Минюст внес Дмитрия Низовцева в реестр «иноагентов» в октябре 2022 года, а Марию Певчих — в мае 2023-го.

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