Кремль устроил атаку на Юлию Навальную

Новое лицо российской оппозиции Юлия Навальная оказалась в центре кремлевской кампании по дискредитации. Сотни ботов и аккаунтов в социальных сетях распространяют фейки и пишут оскорбительные комментарии в адрес Навальной. Опорочить жену главного оппозиционера России, видимо, настолько важно для Кремля, что ради этого расчехлили «Матрешку» — специальную сеть ботов по всему миру, которая создает качественные фейки, паразитируя на контенте уважаемых изданий и используя их бренды для продвижения лживой информации. «Холод» рассказывает о главных фейках о Навальной, которые заполонили интернет.

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Атака на Юлию Навальную началась еще до смерти Алексея Навального. В 2021 году, когда Алексей находился в тюрьме, в провластных аккаунтах в соцсетях появилась выдуманная история о близости между Юлией Навальной и бизнесменом Евгением Чичваркиным.

Поводом для фейка послужило совместное фото жены политика с бизнесменом, которое разошлось в 2021 году. Кадр с Юлией на пляже в Юрмале и подписью «С первой леди Прекрасной России Будущего» Чичваркин выложил в своем инстаграме.

В качестве «подтверждения» их отношений прокремлевские блогеры также использовали фото, на котором Юлия Навальная якобы обнимает Евгения Чичваркина, стоящего с зажженной самокруткой. На самом деле этот кадр — отредактированная фотография Навальных с заседания по делу «Кировлеса». Оригинал сделал фотограф Евгений Фельдман в июле 2013 года, когда Навального выпустили из-под стражи.

О романтических отношениях между Юлией Навальной и Евгением Чичваркиным ничего неизвестно, а Евгений Чичваркин — давний друг семьи Навальных. Он же помог вывезти Алексея в Германию после отравления и оплатил лечение. Сам Чичваркин с 2010 года находится в отношениях с Татьяной Фокиной: у них двое детей, младший из которых родился в 2023 году. В 2024 году Z-блогеры и прокремлевские аккаунты в твиттере и телеграме воскресили этот фейк в попытке дискредитировать семью оппозиционера и саму Юлию.

«Не только Чичваркин»

Еще до смерти Алексея Навального в соцсетях появилось трехминутное видео с «разоблачением» его жены. В ролике некая девушка говорит, что ее зовут Анна Гончар и что она — бывшая помощница Юлии Навальной и экс-сотрудница ФБК. Затем в видео рассказывается о том, что у супруги оппозиционера якобы были романы и сексуальные связи с поддерживающими Фонд борьбы с коррупцией бизнесменом Евгением Чичваркиным и журналистом-расследователем Христо Грозевым. В качестве доказательств в видео показывают распечатку брони с сайта booking.com.

«Они знакомы много лет, но сейчас у них прям роман. Юлия говорила, что он очень хорошо ладит с ее детьми, особенно с Захаром. Я занималась ее поездками весь 2023 год. Летом они с Христо летали в Ниццу. Останавливались в одном номере. В декабре они на Рождество вместе летали на Монблан», — говорит «Анна Гончар».

Пропагандисты начали распространять ролик 5 февраля: посты с «разоблачением» Юлии Навальной опубликовали ведущий Первого канала Руслан Осташко и пророссийский блогер с немецким гражданством Алина Липп. Репост этой публикации также выложил в своем канале пропагандист Владимир Соловьев. Впервые этот материал появился на сайте ClearStory, на котором публикуются англоязычные перепечатки новостей от российских пропагандистов.

Алексей и Юлия Навальные на митинге в Москве, 6 сентября 2013 года. Фото: Евгений Фельдман / AP Photo / Scanpix

На самом деле Анны Гончар не существует: видео, вероятно, сделано с помощью дипфейк-технологий. Движение губ девушки в ролике не совпадает со звучанием закадрового голоса. Инстаграм-аккаунта @anna_gonchar_fbk, в котором якобы были опубликованы сторис, скорее всего, никогда не существовало — он не проиндексирован в Google. Основатель сайта Bellingcat Элиот Хиггинс обратил внимание на этот фейк в своем твиттере, отметив, что нет никаких доказательств того, что девушка по имени Анна Гончар работала в ФБК.

«Единственным доказательством были подтверждения с частично скрытыми номерами бронирования. Чего они не учли, так это того, что мы перепробовали все возможные варианты с недостающими цифрами, но не нашли онлайн-бронирования. Они показали, что брони были на 2024 год, а не на 2023 год, как говорилось [в видео], и были отменены. Очевидно, что они сделали заказы, а затем изменили даты, чтобы сфальсифицировать доказательства», — написал Хиггинс.

«Улыбка» на Мюнхенской конференции

В день смерти Алексея Навального его жена Юлия находилась на Мюнхенской конференции по безопасности. Она выступила с обращением уже после того, как стало известно о гибели ее мужа. Во время выступления она призвала мир сплотиться против Владимира Путина и вообще политического режима в России.

«Я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро», — сказала Юлия Навальная.

Сразу же после выступления Юлии Навальной Z-каналы массово выпустили посты, в которых говорилось, что супруга оппозиционера улыбалась во время своей речи.

«Актриса без Оскара) Так натужно «давить» из себя слезу, и так искренне улыбаться, как это делает веселая вдова Навального на трибунах - это провал))», — телеграм-канал «Графиня с изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду».



«Несчастный Навальный. Его жена здесь не может скрыть улыбку на Мюнхенской конференции, через несколько часов после известия о трагической гибели Алексея Навального», — Z-канал «Логика Маркова».



«Юлия Навальная именно в этот день в Мюнхене. Планово. Выступает с речью. Она уже знает все. Вдова Навального едва сдерживает улыбку», — Николай Стариков.



«Вам сообщают, что Ваш муж умер. Внезапно. А Вы, любящая жена, продолжаете сидеть в первом ряду на какой-то конференции. И наслаждаться минутой славы. Мысленно ведя учет всем знакам внимания, которые Вам сегодня перепадут», — Юлия Витязева.

Также в нескольких пропагандистских телеграм-каналах появилась информация о том, что поведение Юлии Навальной якобы проанализировал американский психолог Пол Экман. Такой пост опубликовал тот же прокремлевский канал «Сигнал», который первым запустил фейк об обращении матери Алексея Навального к его жене.

«Реакция Юлии Навальной — это не реакция женщины, которая недавно узнала о смерти любимого мужа. Перед нами властная женщина, которая после смерти мужа наконец-то получила все внимание этого мира. Этого она хотела — чтобы весь мир говорил только о ней», — якобы сказал Экман.

В верхнем углу ролика, который выложили в телеграм-каналах, есть логотип Американской психологической ассоциации (APA). Также заявлялось, что полную версию анализа Экмана можно прочитать в новом выпуске журнала Monitor on Psychology. Журналисты-фактчекеры не нашли статей о Юлии Навальной ни в одном связанном с психологом издании или СМИ. Пресс-служба Пола Экмана заявила, что сотрудники Ekman Group не комментируют невербальное поведение людей.

«Обращение матери Навального»

Через несколько дней после смерти Алексея Навального интернет-пользователи начали распространять аудиозапись, на которой якобы мать оппозиционера обращается к его жене Юлии. В записи голос, отдаленно похожий на голос Людмилы Навальной, обвиняет супругу политика в том, что она «ни разу за два года не приехала его навестить». Также в аудиозаписи утверждается, что Юлия якобы уговорила мужа приехать в Россию, «когда он только вышел из комы и плохо мог оценить обстановку», и заставила переписать на себя все его имущество.

«Вы подлый и низкий человек. Я вас презираю и запрещаю вам спекулировать на имени моего сына, моего ребенка», — говорилось в фейковом обращении.

Первый пост с этой аудиозаписью вышел утром 22 февраля в пропагандистском телеграм-канале «Сигнал», который связывают с сеткой каналов бывшего пресс-секретаря «Росмолодежи» Кристины Потупчик. Главред издания «Проверено.Медиа» Илья Бер отметил, что аудиозапись создали с помощью нейросети. Голос на записи не очень похож на голос Людмилы Навальной, потому что искусственный интеллект обучили только на одном образце — обращении матери политика к Путину с требованием отдать тело ее сына.

«Матрешка» в деле

После смерти Алексея Навального в твиттере стали распространяться сообщения, что в январе 2024 года его жена Юлия якобы сделала аборт в частной немецкой клинике. На это обратили внимание исследователи из организации Reset, которая борется с фейками, и проект Antibot4Navalny, следящий за дезинформацией об оппозиционере и его семье. Сейчас сообщения об аборте в частной немецкой клинике уже удалены из твиттера.

Издание Wired называет фейки о Юлии Навальной гендерно-ориентированной и женоненавистнической кампанией по дезинформации, которую курирует Кремль. Представитель Reset Кристина Уилфор отметила, что «вместо того, чтобы противостоять Владимиру Путину, социальные сети продолжают предоставлять площадки для массового распространения глубоко вредной и клеветнической риторики, которая подвергает женщин риску и превращает гендерный фактор в оружие».

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Исследователи отметили, что для распространения фейков о Юлии Навальной и ее семье Кремль задействовал мощности кампании по распространению фейков под названием «Матрешка», которую зарубежные СМИ и коллектив Antibot4Navalny связывают с Кремлем. «Матрешка» включает в себя сеть редко используемых, старых или взломанных аккаунтов в твиттере, через которые распространяются фейковые репортажи авторитетных СМИ. На этих видео может стоять логотип известного медиа, после чего владелец аккаунта просит другое авторитетное СМИ проверить информацию фейкового видео, привлекая таким образом широкую аудиторию.

Так было с историей об украинском художнике, который якобы подпиливал основание Эйфелевой башни. Аккаунт с именем Käthe выкладывал фото с логотипом издания Deutsche Welle. На самом деле такой публикации на DW не было, а лого ставилось для того, чтобы вызвать доверие у других пользователей. При этом до информационной операции эти аккаунты остаются «спящими» — в них не публикуется ничего, — зато в момент дезинформационной кампании частота вырастает до одной публикации в минуту.

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До смерти Алексея Навального «Матрешку» активно использовали, чтобы распространять фейки про Украину. По аналогичной схеме публиковались якобы репортажи авторитетных изданий с пророссийской точкой зрения.

Кампания против Юлии Навальной может быть связана с тем, что после смерти Алексея Навального она заявила, что продолжит его дело. 20 февраля она призвала Совет Евросоюза не признавать результаты президентских выборов в России и помочь россиянам, которые бегут из страны «от войны и диктатуры». 22 февраля с Юлией Навальной и дочерью оппозиционера Дарьей встретился президент США Джо Байден.

28 февраля Юлия Навальная выступила на заседании Европарламента в Страсбурге. Там она сказала, что санкции против России не работают, призвала бороться с режимом Путина как с криминальной группировкой и попросила европейских политиков работать вместе с россиянами, «которые против войны, против Путина, против зла, которое он несет».