Война, Пригожин и Тейлор Свифт

Уходящий год стал рекордным по количеству военных конфликтов, а спрос на насилие отразился даже в русскоязычной поп-культуре, где главным феноменом оказался сериал «Слово пацана». В России год запомнится очередным усилением репрессий против несогласных, мятежом Пригожина, борьбой за «традиционные ценности» и ростом усталости от войны с Украиной. «Холод»предлагает вспомнить главные события года.

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Тупик в украинской войне

Начавшееся летом контрнаступление Украины не привело к значимым результатам. Украина и ее союзники возлагали на него большие надежды: Зеленский в прошлом новогоднем обращении называл 2023-й «годом победы Украины», а глава разведки Кирилл Буданов считал возможным вернуть Крым уже к лету. Однако прорыва не случилось, и Украине удалось добиться лишь локальных успехов.

Фото: Libkos / AP / Scanpix

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признает, что для серьезных изменений украинцам нужен «технологический прорыв». По его мнению, ситуация на фронте зашла в тупик и есть риск, что война затянется на годы и измотает Украину. Зеленский тоже отмечает отсутствие желаемых результатов контрнаступления, но не считает ситуацию патовой.

Неудовлетворительные результаты контрнаступления стали причиной серьезного конфликта между Залужным и Зеленским, о чем много писали зарубежные СМИ. Офис президента напрягают и рейтинги главкома, который среди украинцев становится популярнее главы государства. На этом фоне некоторые СМИ даже писали, что офис президента рассматривает возможность отправить в отставку Залужного. Официально конфликт никто не подтверждал, а Зеленский лишь раз сдержанно ответил на вопрос об отношениях с главнокомандующим: «Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком».

Неэффективность контрнаступления связывают с нехваткой западной поддержки — по крайней мере, об этом говорят украинские власти. Формально союзники выполнили большинство поставленных Украиной условий: обучили девять бригад, поставили тысячу единиц бронетехники и даже договорились с Южной Кореей о поставках боеприпасов, однако для прорыва этого не хватило. Причем в ближайшее время проблемы с обеспечением ВСУ могут только нарастать: Сенат США не успел рассмотреть вопрос о выделении помощи Украине, и обсуждение по нему откладывается на следующий год, а Евросоюз не смог согласовать пакет финансовой помощи для Украины — против снова выступила Венгрия. Правда, ЕС, кажется, нашел способ обойти вето с помощью другого механизма.

Расширение ЕС и «правый поворот»

При сокращении финансовой поддержки Украины Европа в 2023 году стала активнее поддерживать страну в политическом плане. В декабре Евросоюз заявил о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в блок. Переговоры также начнутся и с Молдовой, но для этого обеим странам предстоит «достигнуть соответствия критериям членства».

Евросоюз намерен расширяться: в декабре статус кандидата предоставили и Грузии, которой в 2022 году в нем отказали. При этом и Молдова, и Грузия, и Украина — это страны с неразрешенными территориальными спорами, причем все — с Россией, поэтому подобные шаги, скорее, носят символический характер, а до реального вступления стран в ЕС могут пройти многие годы. Вдобавок Венгрия уже сейчас выступает против расширения.

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К ней могут присоединиться и другие страны, в которых к власти пришли правые популисты: в 2023 году в Словакии победила партия Роберта Фицо, обещавшего сократить помощь Украине, а выборы в Нидерландах выиграла правая партия Герта Вилдерса, правые набирают популярность и в Германии. Однако эти тенденции со временем могут пойти на спад: примером выступает Польша, где правое правительство уступило на выборах проевропейским силам.

Карабах — это Азербайджан

После заморозки конфликта в 2020 году в регионе оставались российские миротворцы: они должны были не допустить нового обострения и обеспечивать функционирование Лачинского коридора — единственного маршрута, связывавшего непризнанную республику с Арменией. Однако в декабре 2022 года Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, что вызвало гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Баку в ответ пообещал решить конфликт с республикой мирным путем. Тем не менее 19 сентября Азербайджан атаковал непризнанную НКР, назвав это «контртеррористической операцией». Спустя сутки артобстрелов армяне Карабаха согласились сложить оружие, а республика прекратила свое существование.

Фото: пресс-служба президента Азербайджана / AFP / Scanpix

К началу октября почти все армянское население покинуло Карабах, опасаясь этнических чисток. По данным ООН, в Карабахе осталось не более тысячи армян (до конфликта население республики составляло 120 тысяч человек). Невзирая на продолжающуюся до сих пор публичную перепалку Армении и Азербайджана, 30-летний территориальный спор двух бывших советских республик закончился.

Атака ХАМАС на Израиль и операция в секторе Газа

Рекордный по количеству конфликтов год продолжился атакой террористической организации ХАМАС на Израиль. 7 октября боевики группировки вторглись на территорию Израиля и атаковали проходивший в пустыне фестиваль, а также ближайшие к границе населенные пункты. Более 1200 человек погибли, более 200 — были взяты в заложники.

В ответ на атаку Израиль начал обстрелы сектора Газа и наземную операцию в регионе. Европейские страны и США выразили солидарность с Израилем и признали его право на самооборону. Но по ходу боевых действий единство дало трещину из-за высокого числа жертв среди мирного населения: в декабре из европейских стран лишь Чехия и Австрия проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, от действий Израиля погибли более 11 тысяч человек, из которых 4630 — дети. Израиль и США высказывали скепсис относительно этих цифр, однако международные организации, такие как ООН и Human Rights Watch, не видят причин не доверять этим данным. К концу 2023 года интенсивность боев снизилась, однако стороны продолжают наносить удары по объектам друг друга.

Мятеж Пригожина

Одним из самых ярких событий уходящего года стала попытка вооруженного переворота в России. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж после нескольких недель публичных перепалок с Минобороны, которое он публично обвинял в провальных решениях и нехватке вооружения. Своего пика претензии достигли на фоне видеообращения, где Пригожин спрашивает руководство армии: «Герасимов, Шойгу, где, сука, боеприпасы?».

Формальным поводом для «марша справедливости» стал удар Минобороны по формированиям ЧВК «Вагнер» — впрочем, эксперты считают, что он мог быть постановочным. 23 июня Пригожин начал движение на Москву. ЧВК «Вагнер» дошла до Ростова-на-Дону и двинулась дальше к столице. Закончился мятеж так же неожиданно, как начался: Александр Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным.

Фото: Александр Ермоченко / Reuters / Scanpix

Согласно условиям этих договоренностей, мятеж прекращался, а Пригожин — в то время фигурант уголовного дела о военном мятеже — должен был просто «уйти» в Беларусь. Участникам ЧВК «Вагнер» предлагалось либо заключить контракты с Минобороны, либо тоже «уйти» в Беларусь. Самому Пригожину и его сторонникам, участвовавшим в мятеже, давались гарантии безопасности, которые, правда, не спасли верхушку ЧВК «Вагнер» от гибели — в августе самолет с Пригожиным разбился в Тверской области. СМИ называют организатором крушения секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Россиянам мятеж запомнился застрявшим в воротах цирка танком, мемами про Иосифа Пригожина и чеченским подразделением «Ахмат», которое подозрительно долго ехало в Ростов-на-Дону, несмотря на приказ Рамзана Кадырова подавить мятеж. В выигрыше от мятежа оказались москвичи — они получили от Сергея Собянина лишний выходной.

Россияне устали воевать

Спустя год протестной активностью отозвалась начавшаяся в сентябре 2022-го мобилизация. Жены и матери мобилизованных стали задаваться вопросом, когда их мужчин вернут домой. Официального ответа они не получили, но военкоры после встречи с Путиным сообщали, что решение уже принято: «Все воюют до конца СВО».

Расплывчатые сроки жен мобилизованных не устроили. Они начали протестовать: создавать петиции и записывать обращения к властям с требованием вернуть мобилизованных домой. Центром протеста стало движение «Путь домой», которое выросло из обычного телеграм-канала. Больше всего движение запомнилось слоганами «Нас наебали и вас наебут» и «Vерните мужа, я Zа#балась». Власть попыталась подавить неожиданный протест: против жен мобилизованных теперь выступают российские пропагандисты, чаты атакуют боты, а мужьям и отцам — угрожает ФСБ.

Между тем воевать не рады и сами военнослужащие. Аналитики проекта «Идите лесом» фиксируют значительное увеличение числа тех, кто хочет дезертировать: число таких запросов увеличилось на 89%, c 305 в июне-августе до 577 за сентябрь-ноябрь. Юристы считают, что военные устали ждать ротации мобилизованных.

Усиление репрессий

Чтобы не допустить протестов, власти начали сильнее закручивать гайки, используя принятые в 2022 году репрессивные законы. Сажают, например, за комментарии: Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии за комментарий в «Одноклассниках» и антивоенный рисунок его дочери. Художницу Сашу Скочиленко приговорили к семи годам за антивоенные ценники — причем такого срока не ожидала даже заявительница по делу.

Фото: Марина Мамонтова / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Политзаключенные оказываются в особенно уязвимой позиции, так как государство не заинтересовано в соблюдении их прав в местах лишениях свободы. Российского оппозиционера Алексея Навального, например, уже более 20 раз отправляли в ШИЗО. Ему не передают письма от адвокатов, близких и жены. А в декабре Навальный и вовсе пропал: 20 дней адвокаты не могли найти своего подзащитного, так как им отказывались предоставлять информацию о его местонахождении. Лишь 25 декабря Навального нашли в одной из колоний Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Число политзаключенных в России выросло в 15 раз за последние 10 лет. Существенно увеличилось количество дел о госизмене и шпионаже. С начала года в суды поступило 63 дела по статье о государственной измене и еще семь дел — по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Это исторический максимум, отмечают правозащитники. Причем суды выносят решения по таким делам очень быстро — примерно за месяц, в то время как речь идет о статье, по которой обвиняемого могут лишить свободы на 20 лет. Все вынесенные на данный момент приговоры по статье о госизмене — обвинительные.

«Традиционные ценности»

Новый главный внутренний враг для российских властей — противники «традиционных ценностей», а главным представителем этой группы власти считают ЛГБТК+-людей. В этом году депутаты потратили несколько месяцев на обсуждение «запрета смены пола». В изначальном варианте предполагалось, что закон усложнит смену документов для трансгендерных людей, но в итоге депутаты просто запретили трансгендерный переход, несмотря на возражения врачей и юристов.

После запрета трансгендерных переходов власти перешли к запрету любых ориентаций, отличных от гетеросексуальной. Если в ноябре 2022 года в России запретили «пропаганду ЛГБТ» среди всех возрастов, то в ноябре этого года вообще признали ЛГБТ «экстремистской организацией». При этом «международного общественного движения ЛГБТ» не существует в принципе, но это Верховный суд не остановило.

Фото: Ирина Бужор / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Как именно будет работать решение о признании ЛГБТ экстремистской организацией, пока неясно. Впрочем, такового понимания нет и с предыдущими законами. За «пропаганду ЛГБТ» штрафуют всех подряд: от людей с подозрительными татуировками до отечественных онлайн-кинотеатров, для которых сумма штрафов в этом году превысила 29 миллионов рублей.

От репрессивных законов страдают даже лояльные власти люди. Под конец года блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую» вечеринку, на которую собрался весь московский бомонд. Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Лолита Милявская явились в откровенных или имитирующих обнаженное тело нарядах. Вечеринка вызвала возмущение патриотичного сообщества, которое попросило проверить отечественных селебрити на «пропаганду ЛГБТ».

Сперва казалось, что сильнее всех пострадал рэпер Vacio. Он серьезно подошел к дресс-коду и пришел на вечеринку всего лишь в одном носке — на члене. Рэпера оштрафовали на 200 тысяч за «пропаганду ЛГБТ» и отправили на 15 суток в спецприемник, несмотря на заверения Vacio о том, что он гетеросексуален. Ивлеевой, Собчак, Киркорову, Билану и другим участникам вечеринки пришлось записывать видео с извинениями. Но это не помогло — их теперь вырезают из эфиров, разрывают с ними рекламные контракты и грозят многомиллионными исками.

«Слово пацана»

Главным кинособытием 2023 года стал сериал об уличных группировках конца 1980-х. Снятое Жорой Крыжовниковым «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвало множество споров о соблюдении исторической точности, романтизации «казанского феномена» и воспевании насилия. Судя по запросам в «Яндексе», в декабре россияне интересовались сериалом больше, чем войной в Украине за год.

Успех сериала связывают с интересом к закрытой криминальной культуре. С одной стороны банды, шайки и мафия — это угроза спокойному существованию, с другой — это представляется многим миром справедливости и братства. Однако с этими тезисами согласны не все: например, глава Татарстана попросил запретить сериал из-за пропаганды уличных группировок. С таким же требованием обратилась к Роскомнадзору депутат Нина Останина. Однако никаких официальных запретов, несмотря на активное обсуждение, не последовало.

Особенно популярным сериал стал среди российских школьников, многие из которых стали использовать иерархию пацанов из сериала в своих классах, а оскорбление «чушпан» стало звучать почти на каждой перемене. Раскрутке сериала помогли соцсети: одна из главных музыкальных тем сериала, песня «Пыяла» (стекло) группы АИГЕЛ, вошла в топ сервисов Shazam и Тикток.

Фото: пресс-служба «Ростелекома»

Сериал неожиданно стал популярен и за пределами России, в том числе среди украинских зрителей, из-за чего в стране возникли вопросы об этичности его просмотра во время российского вторжения. Издание «РБК-Украина» на этом фоне даже собрало отдельную подборку сериалов, которыми можно заменить «этот русский».

Розовая надежда

Описывая уходящий год, журнал Time признал, что в нем было «слишком много тьмы», поэтому к выбору человека года журнал подошел нестандартно. Как правило, обложку журнала занимают политики или бизнесмены. В прошлом году это был Владимир Зеленский, годом ранее — предприниматель Илон Маск, а в 2020 году — вице-президент США Камала Харрис. В уходящем году человеком года стала американская певица Тейлор Свифт.

«В каждом году есть свет и тьма; в 2023 году была значительная доля тьмы. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света», — объяснила свой выбор редакция.

Американская певица действительно стала символом объединения. В 2023 году она откатала мировое турне из 146 концертов в 20 странах мира. К себе в гости ее звали политики первой величины и простые граждане по всему миру. Не обошлось и без финансовых рекордов — Eras Tour стал одним из самых прибыльных в музыкальной индустрии, а каждый концерт внес значимый вклад в региональные экономики.

Тейлор Свифт стала человеком года «за создание собственного мира, который стал общим местом для огромного количества людей, за превращение своей истории в мировую легенду, за то, что она принесла радость обществу, отчаянно в ней нуждающемуся».