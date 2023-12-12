Навальный пропал

Алексея Навального уже неделю прячут от его адвокатов и соратников. Адвокатам не позволяют встретиться с ним в колонии, его также не подключают по видеосвязи к судебным заседаниям. Вечером 11 декабря сотрудники колонии, где Навальный отбывает наказание, сообщили его адвокату, что тот у них «больше не числится». «Холод» рассказывает все, что известно про исчезновение Алексея Навального.

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Соратники главного оппозиционного политика России Алексея Навального уже неделю ничего не знают о том, где он находится и в каком он состоянии. С января 2021 года, когда политик вернулся в Россию после отравления «Новичком», он находится под стражей. Последние полтора года он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима №6 в поселке Мелехово Владимирской области.

Последний раз Навального, по словам Киры Ярмыш, видели 5 декабря. Когда на следующий день, 6 декабря адвокат политика приехал к нему в колонию, его не пустили внутрь. «[Адвокату] было отказано в посещении. Причину не сказали, велели обращаться с официальным заявлением. Такого не было еще никогда», — написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

7 декабря Алексея Навального не вывели по видеосвязи во время судебного заседания, объяснив это «какими-то неполадками» с электричеством. У Навального должно было состояться три суда по его искам к колонии. В тот же день адвоката не пустили к политику, несмотря на то, что раньше адвокаты могли посещать Навального беспрепятственно.

8 декабря Навального также не подключили по видеосвязи к судебному заседанию. «Сотрудник колонии сообщил, что у них все еще “авария” и нет света», — написала Кира Ярмыш. То же самое произошло и 11 декабря.

Днем 11 декабря адвокату Навального, который весь день провел около колонии в ожидании свидания с подзащитным, сотрудники колонии сообщили, что «заключенный Навальный у них больше не числится». По сообщению Ярмыш, сотрудники ИК-6 отказались сообщить, куда переведен политик.

Утром 12 декабря Кира Ярмыш рассказала «Холоду», что про Навального все еще нет никаких новостей. «Сегодня на суде представитель ИК-6 впервые сказал, что Алексей “убыл”, но, где он, по-прежнему не говорят. Очевидно, что про отсутствие света в колонии врали специально, чтобы потянуть время. А вчера им дали команду говорить, — сообщила Ярмыш. — В России около 30 колоний особого режима, он может быть в любой».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что Кремль не интересуется местонахождением политика: «Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс их пребывания в соответствующих учреждениях». Сотрудники ФСИН и представители колонии в Мелехово также не отвечают на вопросы соратников Навального о местонахождении и состоянии политика.

Президентская кампания — 2024

Несмотря на то, что Алексей Навальный уже три года находится за решеткой, он активно участвует в политической жизни страны благодаря участию адвокатов и членов команды. В своих соцсетях он запускает политические кампании, публично обращается к своим сторонникам и продолжает влиять на политику внутри России.

Последнюю неделю власти готовятся к прямой линии Владимира Путина, которая должна состояться 14 декабря. Путин начал свою предвыборную кампанию с поездки на машиностроительный завод в Архангельске.В день исчезновения Навального в колонии Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Тогда же команда Навального запустила кампанию «Россия без Путина».

«Мы призываем всех прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина. Сделать это можно, поставив галочки за любого другого кандидата», — говорится в телеграм-канале политика.

Соратник Навального Леонид Волков предположил, что политик может находиться на этапе — то есть в процессе отправки из одной колонии в другую. Этап может длиться (и чаще всего в России так и происходит) несколько недель. «То, что это происходит именно сейчас, когда объявлены “выборы” и команда Навального запустила кампанию “Россия без Путина” — это 0% случайности и 100% прямого политического ручного управления из Кремля, — написал Волков. — Для Путина не секрет, кто его главный оппонент на этих “выборах”. И он хочет сделать так, чтобы голос Навального не был слышен».

Состояние политика

Кира Ярмыш рассказала «Холоду», что за несколько дней до пропажи Алексею Навальному стало плохо в камере: «У него закружилась голова, он был вынужден лечь на пол, потому что койка в ШИЗО пристегнута к стене. Тогда ему поставили капельницу, — рассказала Ярмыш. — Это похоже на голодный обморок: Алексея буквально пытают голодом и постоянно держат в крохотном помещении без вентиляции. С тех пор адвокаты его не видели». Ярмыш также добавила, что Алексею Навальному в ИК-6 не оказывали медицинской помощи.

После отравления «Новичком» в 2020 году Алексей Навальный проходил лечение и восстановление в немецкой клинике «Шарите». Уже через пять месяцев после отравления он вернулся в Россию и сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов. С января 2021 года Навальный содержится под стражей.

Весной 2021 года Навальный объявлял голодовку из-за того, что к нему не допускали гражданских врачей. Тогда он сообщал о болях в ногах и спине. Благодаря широкой огласке Навальному все-таки удалось сдать анализы в независимой клинике: их результаты показали почечную недостаточность и риск остановки сердца.

Из общего помещения колонии Навального регулярно отправляют в штрафной изолятор (ШИЗО) — камеру два на три метра с маленьким окном, которое не открывается. Койка в ШИЗО пристегивается к стене с 6 утра до 10 часов вечера, все то время заключенному запрещается лежать даже на полу. В случае нарушения могут назначить очередные сутки нахождения в штрафном изоляторе. К декабрю 2023 года Навального отправляли в ШИЗО не менее 23 раз.

Находясь в колонии, Алексей Навальный очень сильно похудел — уже через три месяца после его задержания в 2021 году адвокат сообщала, что политик сбросил 13 киллограмов, а весной 2023 года сообщалось о потере еще 8 килограммов веса. Навальному диагностировали две грыжи, протрузию (выпячивание позвоночного диска), бывший адвокат политика также сообщал о не диагностированной болезни желудка.