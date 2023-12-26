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«У меня все хорошо‎». Алексей Навальный — из колонии в ЯНАО

11:46 • 26.12.2023

В канале команды Навального появилось письмо от него из колонии в Заполярье. Навальный говорит, что его этап на Ямал в поселок Харп длился 20 дней. 

Его доставили в колонию вечером 23 декабря: «По такому странному маршруту, что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января‎». Политик рассказал, что его везли в Харп через Владимир, Москву, Челябинск, Екатеринбург, Киров и Воркуту. 

«Прогулочный двор — соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел, не такой, как в центральной России, а как в кино — с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С теми самыми красивыми пушистыми овчарками‎»,  — пишет Навальный. Он поблагодарил всех за поддержку.

25 декабря соратники политика сообщили, что нашли его спустя 20 дней отсутствия информации о его местонахождении. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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